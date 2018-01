«Algo hay que cambiar» Viadero, junto a su cuerpo técnico y algunos futbolistas en el banquillo de Gobela el pasado domingo. / Daniel Pedriza Con el entrenador de Canalejas o sin él, aficionados, técnicos y exjugadores tienen claro que el Racing no puede seguir así | El racinguismo se divide entre los que piden el cese de Viadero y quienes creen que hay margen SERGIO HERRERO | MARCOS MENOCAL SANTANDER. Miércoles, 10 enero 2018, 07:54

Es un clamor dentro del racinguismo. «Algo hay que cambiar». Esa afirmación deriva en una disyuntiva: se debe cesar a Ángel Viadero o aún hay que dar un poco más de margen al técnico del Racing. Aficionados, técnicos y exjugadores se encuentran divididos en torno a la figura del míster, aunque todos ven al de Canalejas «tocado». La grada es más partidaria de la destitución y un cambio en el banquillo. La gente de fútbol es más comedida en ese aspecto y pide una última oportunidad para el entrenador.

Ángel Zorrilla Presidente de la APR

«Ni siquiera se sabe a qué juega el equipo»

O «Sólo espero que lo del otro día, frente al Arenas, sea un punto de inflexión, porque ya no nos queda margen de error. Pinchan los demás rivales y nosotros no somos capaces de aprovecharlo. Alguna decisión hay que tomar. Da la impresión de que el equipo se ha ido dejando llevar y con el nombre no se ganan los partidos. Ni siquiera se sabe a qué jugamos. Cada domingo es una cosa distinta. De haber cesado a Ángel Viadero se debería haber hecho antes del parón o en todo caso inmediatamente después del partido del pasado domingo, pero ahora, si lo hacen, ¿qué vas a hacer, con dos partidos importantísimos ante Mirandés y Sporting B a la vuelta de la esquina? Primero hay que saber a qué queremos jugar y después pensar en los fichajes adecuados. La gente está muy cansada y si el domingo no se gana al Gernika, habrá que tomar medidas».

Antonio Sainz Cueto Pte. AUPA

«A día de hoy, la destitución es inevitable»

O «El Racing no puede seguir así, porque vamos camino del tercer fracaso consecutivo. El equipo no consigue llevar una dinámica ascendente. Lleva una línea de dientes de sierra y eso para un Racing en Segunda División B es totalmente insuficiente. Creo que a esta situación se ha llegado por varias razones: unos fichajes que no están respondiendo; un entrenador que, en mi opinión, no dio la talla la temporada pasada y tampoco la está dando esta y el bajo rendimiento de algunos jugadores importantes, como Dani Aquino o Héber. No sé si habrá algún problema en el vestuario, pero da la impresión que ni los jugadores confían en el entrenador ni viceversa. Con respecto a la destitución de Ángel Viadero, a día de hoy creo que es algo inevitable. Me cae bien, pero da la impresión de que ya no da más de sí. Quizá hasta para él mismo es una situación dolorosa y lo mejor sería salir. Está agotado».

Juan Carlos García Exfutbolista

«No creo que un cese sea la solución»

O «El equipo no llega a consolidarse. No da imagen de poder quedar primero a final de temporada y eso es vital para poder ascender, porque de otra manera el camino es muy largo y muy difícil. Queda tiempo, toda la segunda vuelta, pero el Racing tiene que dar a los aficionados una mayor sensación de poder ascender, algo que hasta ahora no se ha producido. Y además no hemos sabido aprovechar los fallos de los demás, aunque la distancia no es grande. Creo que hay que dar un margen de confianza, porque la situación que se está viviendo no es la ideal para nadie. A este momento se llega porque no se están dando los resultados. Ganar todo lo cura. El Racing en Segunda B tiene que marcar la diferencia. En cuanto a Ángel Viadero, estimo que es un entrenador fenomenal, que conoce la categoría a la perfección. Le marcan los resultados. Si no se cumple el objetivo el culpable siempre es el entrenador y si se asciende ha sido gracias a los jugadores. Esto está montado así. Espero que le vaya bien, porque será bueno para todos. No creo que cesarle sea la solución. Debería haber un desastre para que tengan que echarle. Un cambio de técnico puede ser positivo o ir a peor. El equipo es el que tiene que demostrar sobre el campo el nivel que realmente tiene».

Bernardo Colsa Expresidente APR

«Daría un margen si se traen varios jugadores»

O «Coincido plenamente con el artículo de ayer de Santi Gutiérrez Calle. El Racing es muy irregular y cuando recibe un golpe, se va del partido. No controla. Y las derrotas, que ya son muchas, han sido lamentables, salvo la del Mirandés que fue inmerecida. Queda mucho, pero la sensación que da es que así es imposible que suba, porque en el play off te vas a llevar un palo. Estoy muy decepcionado. Ya no sé qué pensar, porque le das un voto de confianza al equipo y te falla. Hay jugadores que están a un nivel muy bajo y viendo la aportación de los fichajes, preferiría jugar con los chavales. Estoy preocupado, aunque creo que aún hay que dar margen, pero tiene que haber alguna solución. Hace falta un revulsivo. No sé si con jugadores o con entrenador. Soy pro Gelo -Viadero-. Le tengo mucho cariño y le daría un margen si le traen tres o cuatro jugadores, pero es evidente que Ángel está tocado».

Javi López Exfutbolista

«Un buen remedio pasa por ganar al Mirandés»

O«Todos sabemos que en esta categoría o tienes un presupuesto grande o aciertas con los fichajes. El Racing de presupuesto anda mal, de acertar con los fichajes casi que peor. ¿Cuál es la solución? Pues Miranda. No le va a quedar otra que ganar al líder, eso sería un buen remedio. Aportaría una inyección de moral, credibilidad y tranquilidad; quedarían muchos partidos por delante para intentar ponerse líder. Eso sí, si no se refuerza lo va a tener muy difícil. Creo que con lo que hay no llega para afrontar el play off con garantías».

Raúl G. Samperio Periodista

«Los próximos partidos van a dar la nota real»

O «El equipo ahora mismo está muy mal. Tengo la esperanza de que sea un tema puntual. Ha sido un error del entrenador que tiene opción de rectificar. En la clasificación, estamos a tiro de piedra. Cualquier error tiene margen de corrección. Creo que cesar a Viadero sería una equivocación. Los próximos partidos van a dar la nota del verdadero Racing, sobre todo Mirandés y Sporting B. Vamos a ver qué posibilidades tiene el equipo. A partir de ahí se debería entrar a valorar la situación del entrenador. Yo estoy seguro de que es un error puntual. Hay que ver la respuesta de los jugadores. Pienso que la clave son ellos. Son mucho mejores de lo que aparentan en el campo. Sí veo a Ángel con capacidad de levantar esto. El equipo no va a ser lo mismo. Estoy convencido de que va a cambiar ya el próximo domingo. Va a salir de una forma diferente. El Racing se debilita con equipos flojos, donde quizá no encuentra esa motivación. Quizá sea un tema psicológico. Después del partido del Arenas, tienen que ir a mejor. Todos los problemas se solucionan con victorias».

Ángel de Juana 'Geli' Exfutbolista

«Son rachas y ya se pasó una mala. Queda tiempo»

O «Queda mucha Liga todavía. Son rachas y ya se pasó una muy mala, tanto o más que esta y se superó. El equipo sigue sin jugar bien, pero tampoco lo hacía el año pasado. En esta categoría hay que pensar en ganar y nadie está ganando con solvencia. El Mirandés también ha perdido, pero el Racing no ha sabido aprovecharlo. El club debe apostar y acertar en el mercado de invierno. Aún no se ha llegado a la parte más importante de la temporada, aunque no se puede perder distancia. Se está viendo que hay jugadores que no están aportando lo que se esperaba de ellos y sobre todo lo que no tiene el equipo es acierto. No creo que la solución sea cesar al entrenador, más después de haber apostado por él un año más. Los jugadores a estas alturas ya están involucrados y cambiarlo todo no sería una buena decisión. Todos hemos vivido situaciones como estas y de todos los colores. Ha habido temporadas que llegó un entrenador nuevo y todo mejoró, pero también hay ejemplos en los que todo acabó mal. Yo creo que la directiva confía en el técnico y ahora llegan partidos muy importantes. La semana que viene se juega en Miranda y ese día puede ser clave».

Ángel Blanco Pastor 'Gelucho' Exfutbolista

«No soy partidario de echar al entrenador»

O «No soy partidario de echar al entrenador. El año pasado todo fue muy similar; no se jugaba bien pero los resultados llegaban. Ahora lo que hay es una crisis de resultados, pero creo que es porque los jugadores importantes no están aportando. Esa es la clave. Por juego no hay que preocuparse; con Paco Fernández no se jugaba bien, con Viadero el año pasado tampoco y se consiguieron grandes números. Creo que hay que acertar en los fichajes y exigir mucho mas a los futbolistas importantes».