Fútbol / Racing Sin más cambios que los obligados Antonio Tomás y Regalón entrenaron ayer con normalidad. : / Javier Cotera Viadero ensaya con el mismo equipo que ganó al Mirandés con tan solo la entrada de Granero por el descartado Gonzalo MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 26 enero 2018, 07:18

Sin cambios más que los obligados. Este es el mensaje que mandó Viadero ayer en El Sardinero después de entrenar con un equipo que recordó por completo al que ganó al Mirandés en Anduva, salvo la obligada ausencia de Gonzalo, que ni tan siquiera acudió al estadio. El central no se ha recuperado del esguince de tobillo que le obligó a salir del estadio burgalés cojo y su puesto lo ocupará Granero, que regresa al once inicial después de estar sancionado, pero lo hará en la defensa. Una variación ante el líder y por obligación.

La sesión de ayer, el ensayo general de todos los jueves en El Sardinero, no deparó sorpresas y al menos sirvió para tranquilizar un poco al racinguismo. A Córcoles y a Julen se les pudo ver entrenar con cierta normalidad, lo mismo que a Regalón y a Antonio Tomás, todos ellos con molestias el pasado miércoles. Todos, salvo sorpresa, estarán disponibles y en la alineación el próximo domingo ante el Sporting de Gijón B. Viadero colocó a Granero, sin tapujos, en el puesto de defensa central. Esta vez no parece que existan dudas sobre su posición en el campo, ya que a la ausencia de Gonzalo se une que Sergio Ruiz firmó una destacada actuación en Anduva y su titularidad no ofrece debate. Por esa circunstancia, durante la primera parte del entrenamiento, los pocos aficionados que se atrevieron con la lluvia pudieron sacar una conclusión bastante clara: Córcoles, Granero, Regalón y Julen jugarán en defensa. En el centro del campo, pese a que Quique Rivero también contó en alguna ocasión, la pareja que apunta es la formada por Antonio Tomás y Sergio Ruiz. Viadero no cambia el paso y Antonio Tomás seguirá siendo el faro sobre el que pivota su esquema.

También probó en las bandas a Óscar, por la derecha, y a Héber Pena y Álex García, por la izquierda. El gallego seguirá siendo el recambio del cántabro, después de que la versión de este último haya mejorado sensiblemente. En la delantera el técnico dejó al tándem que en las últimas jornadas ha acertado con la portería: Aquino y César Díaz. Los dos parten con ventaja sobre el resto. A pesar de ello, Viadero aprovechó el escenario y la coyuntura para meter en las pruebas a Borja Lázaro. El madrileño se emparejó en algunos momentos con Aquino, también con César e, incluso, Acosta también formó parte de la delantera. Los dos nuevos estarán en la lista de convocados casi con toda seguridad. Los que no participaron con tanta continuidad fueron Juanjo y Pau Miguélez, que ahora parecen estar en otro escalón. El cuerpo técnico también puso en escena un esquema con una defensa de tres hombres, con Antonio Tomás por delante, probablemente como medida excepcional.