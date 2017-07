Fútbol | Racing La cantera siempre espera su turno El caso de Javi Cobo es el uno de los quebraderos de cabeza de los responsables del Racing. El canterano podría desvincularse del club. / Andrés Fernández Trece jugadores del fútbol base verdiblanco, pendientes de la llamada del primer equipo MARCOS MENOCAL Santander Lunes, 3 julio 2017, 07:34

El mes de julio es para un canterano del Racing, el tiempo de las notas. Para los chavales, los días previos al comienzo de la pretemporada son ese periodo en que una llamada puede cambiarles la vida. Trece futbolistas esperan su turno -la mayoría del Racing B- pendientes de poder dar el salto al primer equipo. «Nuestro proyecto está basado en la cantera, no puede ser de otra manera», recalcó el presidente del club, Manolo Higuera, el pasado viernes, sin embargo la urgencia por los resultados inmediatos y la necesidad de rendimientos 'exprés' truncan muchas de las expectativas iniciales y cada año ocurre lo mismo: Al fútbol base se le mira sólo de reojo.

A falta de catorce días para que arranque la pretemporada, el primer equipo no tiene centrales, tras la marcha de Samuel Llorca y las posibles no renovaciones de Israel Puerto y Mikel Santamaría; tan solo un lateral por cada banda, Cócorles y Julen Castañeda -con permiso de Gándara, que la próxima temporada parte como uno más-; en el centro del campo, actualmente Ángel Viadero cuenta con dos jugadores, Borja Granero y Sergio Ruiz, ambos con contrato en vigor, y en la lista de pretendidos Jagoba Beobide. Mención aparte recibe el caso de Iván Cobo, cuyo contrato ha sido roto unilateralmente vía burofax por parte del jugador y el Racing entiende que no es posible algo así. De momento, los intentos de acuerdo entre ambas partes han sido inútiles y la solución si nadie lo remedia puede acabar en los tribunales; en las bandas, Óscar Fernández y Héber Pena y en la delantera, Dani Aquino. Es decir, diez jugadores disponibles.

EN LA RECÁMARA Porteros Tras la salida de Viorel, Adrián Peón es el guardameta que ocupará el puesto de tercer portero . Defensa Adríán Zorrilla (Lateral derecho), Ángel Pardo (Lateral izquierdo), Javi Gómez, Goñi, Darío y Sergio Camus (Centrales). Centrocampistas Álex y Josemi (pivotes) están disponibles. Javi Cobo (pendiente) y Alberto (pendiente). Los dos últimos podrían salir, uno del club y otro cedido. Bandas Cárcoba, Somavilla, Badiola, Rubén Sánchez y Pau Miguélez. Este último es la referencia y acaba de renovar. Delantera Pablo Goñi y Mario Soberón. El primero de ellos ya debutó con el primer equipo y del segundo se espera que siga progresando, tras haber estado lesionado.

Durante estos días, Viadero y Pachín, fundamentalmente, se encargarán de armar la plantilla, que además ha de ser lo suficientemente competitiva como para volver a luchar por el campeonato. Ahora bien, para hacer ese trabajo antes deberán hacerse una pregunta, ¿qué necesidades se pueden cubrir con lo que ofrece el fútbol base del Racing? Actualmente, la nómina de porteros parece bien cubierta por Iván Crespo y Raúl Domínguez. En la línea defensiva, en el Racing B esperan su oportunidad Adrián Zorrilla, Ángel Pardo, Javi Gómez, Goñi, Darío y Sergio Camus. Zorrilla es un lateral derecho de veinte años con mucha proyección que acaba de renovar. Su progresión fue frenada por la polivalencia de Miguel Gándara, que siendo central terminó jugando de lateral, pero después de sumar 35 partidos de titular con el filial su trayectoria ha crecido enteros. Pardo, por su parte, es el único lateral izquierdo del filial (recuperado de una lesión de menisco), ya que el futuro de Chus Puras -titular esta pasada temporada a las órdenes de José Moratón- no parece estar muy claro y su continuidad peligra. Javi Gómez entrenó con el primer equipo, incluso llegó a debutar. Lo más normal es que diera el salto y pase a competir por un puesto con los fichajes que lleguen. Goñi fue titular en el equipo juvenil; Darío se pasó el año lesionado y tan solo al final logró ganarse la confianza del entrenador del filial verdiblanco y Camus, en principio, regresará de la cesión al Arenas de Getxo. Todos ellos esperan una posible llamada que les coloque en la línea de salida el próximo 17 de julio junto a los miembros del primer equipo.

Javi Cobo y el Racing no logran ponerse de acuerdo y el futuro del canterano podría estar fuera de Santander

En el centro del campo hay de todo. Por un lado, Unai pidió la carta de libertad para fichar por el Torre Levante y, por otro, Álex, a quien le han ofrecido renovar y aún no ha contestado. Por el medio se encuentran dos futbolistas con un futuro incierto; Alberto, a quien quieren ceder para que se curta y sume minutos y Josemi, que en edad juvenil ha entrenado y debutado con el primer equipo. A ellos se suman Sergio Ruiz con ficha con el primer equipo, y Javi Cobo, que después de los desplantes entre el futbolista y el club no parece nada claro su futuro.

Finalmente, en las bandas y en la delantera, el Racing ha renovado a Pau Miguélez, uno de los activos de la cantera y que está llamado a ocupar un puesto en el primer equipo. El Betis y otros equipos estaban al acecho, pero finalmente se ha quedado en Santander. La recámara para el primer equipo se compone de Somavilla -que ya ha debutado con Viadero-; Rubén Sánchez, un futbolista que llegó en diciembre con idea de integrarse en el equipo 'grande' y no entrenó ni un sólo día; Víctor Badiola, delantero o media punta, que dispuso de minutos después de salir de una lesión; Cárcoba, un chaval de banda; Pablo Goñi, un atacante con el que Viadero contó lo justo el pasado año aunque sí le hizo debutar y Mario Soberón, de quien se espera que siga creciendo (ha estado lesionado). Richi fue dado de baja. Estos son los jugadores que esperan la decisión de Viadero para dar el salto. Ahora le toca al míster valorar que cuota de protagonismo tendrá cada uno de ellos la próxima campaña.