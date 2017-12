Canteranos con fecha de caducidad Javier Cotera Peón, Badiola, Zorrilla y Chus Puras finalizan su contrato con el Racing el próximo mes de junio MARCOS MENOCAL Santander Domingo, 31 diciembre 2017, 14:34

Para Adrián Peón, Víctor Badiola, Adrián Zorrilla y Chus Puras ha comenzado su cuenta atrás, salvo que ellos y el club lo remedien. Su reloj racinguista –al menos según lo que refleja su contrato– tiene una fecha de caducidad, ya que los cuatro finalizan su relación el próximo mes de junio. Para ellos esta puede ser la última temporada como verdiblancos a la espera de que se produzcan las pertinentes renovaciones.

Los cuatros pertenecen al Racing B y de todos ellos, el único que ha debutado hasta el momento con el primer equipo es Badiola. El chaval (Santoña, 1998) es del agrado de Ángel Viadero y ante la escasez de delanteros y pese a sus apenas 19 años ya ha participado en tres partidos de Segunda B. Se trata de un futbolista rápido y con llegada, que durante buena parte de la actual campaña participa habitualmente de los entrenamientos de la primera plantilla. Por su parte, Adrián Peón (Renedo, 1997) es en estos momentos el portero suplente del conjunto de Viadero. Ante la lesión de Raúl Domínguez (rotura de dos dedos de la mano derecha) el canterano ha asumido el rol de reserva ante un hipotético contratiempo de Iván Crespo, guardameta titular. Los responsables racinguistas siempre han confiado abiertamente en las virtudes de este cancerbero, aunque dado lo específico de su puesto su futuro está en el aire.

Los otros dos chavales que miran su reloj con impaciencia y que, probablemente, tengan que hacerlo hasta muy entrada la primavera son Chus Puras y Adrián Zorrilla, ambos defensas. Curiosamente ocupan cada uno de los laterales en el filial verdiblanco, dos de las demarcaciones que más desguarnecidas están en el primer equipo. Ninguno de los dos acude con cierta regularidad al trabajo diario de los de Viadero, pero en el club están bien vistos. Puras realizó la pretemporada y posteriormente pasó a las órdenes de José Moratón, mientras que Zorrilla ha participado en esporádicas ocasiones con los ‘grandes’. Es probable que el buen rendimiento que sorprendentemente protagonizaron Sergio Ruiz, Gándara o el propio Borja Granero como zagueros les haya cerrado el paso este curso. En el caso de Zorrilla (Liencres, 1996) como lateral derecho, las lesiones de Córcoles y acto seguido la de su sustituto, Gándara, le dejaron el camino más abierto hacia el sueño de debutar. Pero Viadero optó por inventarse un nuevo lateral, Sergio Ruiz, y el experimentó salió mejor de lo esperado. Hasta el momento, el joven futbolista continúa esperando su turno en el filial, donde su fútbol atrevido y de potencia le ha servido para convencer a Moratón y convertirse en uno de los indiscutibles.

A la espera de oportunidades

Desde el Racing –sus responsables– aseguran que aún es pronto para abordar las posibles renovaciones. A pesar de todo y aunque aún resta una vuelta de calendario completa, lo cierto es que cualquiera de ellos puede ser ‘apetecible’ para otros clubes y todos ellos esperan impacientemente una llamada del Racing.

Canales y Concha, los últimos en dar el salto Ser canterano del Racing es un oficio de riesgo. Es de esas profesiones en las que no se puede dejar pasar una sola oportunidad. La cantera del Racing tiene ejemplos de todo tipo. Sin embargo en los últimos años no son tantos los que han logrado dar el salto a la élite del fútbol nacional. El primero, Sergio Canales, fichó por el Real Madrid y después de pasar por el Valencia en la actualidad se mantiene en Primera División en la Real Sociedad, precisamente el mismo equipo al que pertenece David Concha, aunque este no está gozando de continuidad. Otros que partieron en los últimos años fueron los hermanos San Emeterio, Fede y Borja, pero aún no han subido del Sevilla Atlético. Hace muchos años que no sale un futbolista de La Albericia desde las categorías inferiores –es decir antes del filial– para triunfar; quizás desde Iván de la Peña no se recuerda uno. En la actualidad existen varios futbolistas en el equipo infantil y cadete que llaman la atención y a quienes el Racing pretende seguir con atención, caso de Rubén Torre (cadete), hijo del que fuera jugador del primer equipo, Esteban Torre.

Además del póker de canteranos que finaliza contrato existe un ramillete de chavales que forma parte de ese pequeño ejército de apoyo del que Viadero echa mano de vez en cuando y que, por el momento, no tiene por qué preocuparse por su continuidad en la entidad. Allí están los hermanos Goñi, Pablo y Miguel, a los que aún les restan dos años más. El primero de ellos, el delantero, se marchó cedido hace apenas un mes al Torrelevante, equipo de la Tercera División valenciana, en busca de los minutos y de las oportunidades que en Santander no podía disfrutar. Su salida fue pactada entre las dos partes, el propio futbolista y el Racing. Pablo (Santander, 1998) sí debutó con el primer equipo, pero no terminó de participar con asiduidad y se optó por una cesión que no frenara su progresión. El caso de Miguel (1998, Santander) es diferente, ya que juega de central y tiene su hueco en el filial.

Los chavales - AdriánPeón. Portero. Finaliza contrato. Crespo y Raúl Domínguez le tapan actualmente la puerta al primer equipo. - Adrián Zorrilla. Lateral derecho. Finaliza contrato. Renovó en verano por una campaña más.A la espera. - Chus Puras. Lateral izquierdo. Finaliza contrato. Fijo en el filial racinguista en Tercera.A la espera. - Víctor Badiola. Delantero. Finaliza contrato. Ya ha debutado y participa habitualmente de los entrenamientos del primer equipo. - Juan Gutiérrez. Central. Juvenil. Es del agrado del cuerpo técnico. Ya ha debutado. - Mario Musy. Delantero.Juvenil. Habitual con el primer equipo. Ya ha debutado. - Jerín y Saúl. Ambos fichados esta temporada. Tienen contrato dos años más. - Pablo y Miguel, Goñi. Los dos hermanos tienen contrato dos temporadas más.

En un caso similar se encuentran Saúl (Santander, 1999) y Jerín (Madrid, 1996). Ambos fichados a principios de temporada procedentes del Bansander y del Rayo Cantabria, respectivamente. Gerín es otro de los que también ha debutado esta misma campaña, concretamente en Estella frente al Izarra.

En otro apartado distinto se encuentran Juan Gutiérrez (Comillas, 2000) y Mario Musy (Santander, 1999) que al tener aún edad juvenil no pueden salir del club sin un consentimiento –previo acuerdo– por parte de la entidad. Precisamente ambos son dos de los jugadores que el cuerpo técnico sigue con más atención dadas sus características. En el caso del primero, un central con buen manejo de balón y dotado para el juego aéreo; ya debutó en el partido de Copa del Rey en el que el Racing cayó eliminado en Lejona. Posteriormente, una lesión en el tobillo le impidió aprovechar alguna oportunidad más en el arranque liguero. Por su parte, Musy se ha ganado la confianza de Viadero, incluso en alguna ocasión por delante de los delanteros del primer equipo. Finalmente, otros futbolistas decidieron no prolongar más su relación como fue el caso de Borja Camus, que en verano cambió de aires y firmó por la Gimnástica de Torrelavega definitivamente.