Fútbol | Racing Pouso: «No soy un mago ni un hombre milagro» 03:48 Javier Cotera El nuevo entrenador del Racing reconoce que ha encontrado a la plantilla «'depre'» por la salida de Viadero, aunque cree que es cuestión de «dejar pasar el tiempo» ANA DEL CASTILLO Santander Viernes, 9 febrero 2018, 14:13

Tras casi una semana a los mandos de la plantilla del Racing, Carlos Pouso ha hecho su primer balance deportivo del equipo tras el entrenamiento de este viernes. Según cuenta el nuevo técnico verdiblanco, los primeros días notó a la plantilla «'depre'» por la salida de Viadero, «hay que dejar que corra el tiempo». Por lo demás, asegura que ha sido una semana intensa de trabajo en la que se han ido dando «puntaditas, pero sin grandes cambios».

Sobre el posible once titular del sábado ante el Peña Sport (en Navarra a las 17.00 horas) sigue sin soltar prenda. Y advierte: «Si alguna semana pensáis que vais a ver el once exactamente os va a costar porque no me gusta hacerlo. A veces uso parejas, bandas iguales... no es por jugar al despiste, es porque me gusta mantener la incertidumbre», advierte.

También se ha pronunciado de manera tajante sobre la lesión de Borja Lázaro -descartado para Tafalla-. «Borja será importante cuando pueda estar, ahora desgraciadamente no puede. Es una desgracia, sobre todo para él, pero tenemos plantilla suficiente para suplir al jugador». Que a lo largo de una temporada un equipo tenga jugadores lesionados es «lo normal», ha dicho Pouso, quien ha destacado a Iván y Raúl como «unos porterazos». «Tienen los dos mi confianza plena».

Lo que ha querido dejar también claro Pouso en su rueda de prensa es que ni es un «mago» ni un «hombre milagro». ¿Qué quiere decir con esto? Que de momento, «es más el equipo de Ángel que el mío». Y tirando del refranero ha añadido: «Desde que se inventarron las disculpas desaparecieron los errores».

En resumidas cuentas, las sensaciones desde que aterrizó en Santander han sido «buenas» y van «'in crescendo'». Según el nuevo entrenador del Racing, la plantilla ha entrenado bien, «solo falta que ganemos mañana» frente al Peña Sport, un rival «peligroso al que cuesta ganar», según Pouso.

«He hablado más con vosotros que con mi mujer»

El técnico vasco está «gratamente sorprendido» con la actidud de la plantilla. Todos quieren jugar, según cuenta, y han demostrado a lo largo de la semana sus «buenas capacidades». Pero ojo, «a quien me ha parecido que tiene que esforzarse mun poco más, se lo he dicho y lo ha hecho».

Para alguien que ha nacido cerca del mar, vivir en una ciudad como Santander se agradece. «Es una ciudad cómoda y luego el mar bendito, para los que siempre hemos tenido el mar cerca, no sabéis lo que se siente. Oler a salitre, ver las olas, es un escándalo, no saben lo que se pierden los del interior, que sus cosas buenas también tendrán».

Y se acabó la rueda de prensa, «que esta semana he hablado más con vosotros que con mi mujer».