Fútbol / Racing «En casa estamos obligados a ganar y es lo que queremos hacer» Javier Cotera Quique Rivero, que se ve titular el domingo, analizó al próximo rival, la Real Sociedad B y se mostró decidido a conseguir una victoria en El Sardinero LEILA BENSGHAIYAR Santander Viernes, 8 diciembre 2017, 07:47

El Racing continúa preparando el partido de este domingo en los Campos de Sport frente a la Real Sociedad B y para ello ayer efectuó una sesión de entrenamiento en el estadio de El Sardinero en el que participaron más de media docena de jugadores del filial y el Juvenil A. Los delanteros ensayaron remates a puerta y demostraron que tratan de afinar la puntería de cara al encuentro del domingo.

Viadero realizó varias pruebas con el que tiene visos de ser el once titular para este encuentro. Y entre los 'elegidos' se encontraba Quique Rivero. «Me veo titular», zanjó contundente el futbolista de Cabezón de la Sal tras el entrenamiento. Respecto al rival, Rivero dijo que «es un filial que sabemos todos como son. Les gusta tener la pelota, tienen gente joven, gente rápida, con desparpajo. Tenemos que minimizar sus opciones y tener las nuestras». El jugador tiene claro cuáles son los aspectos a corregir con respsecto al encuentro que disputaron en Logroño y que el Racing perdió de manera amarga en los últimos minutos. «Es un equipo al que le gusta meter gente por dentro, jugar el balón desde atrás. Intentaremos que eso no lo puedan hacer y nosotros tener más control y más llegada», explicó. «Este es un club con mucha exigencia y más en la categoría que estamos. Estamos preparados para la presión», continuó al ser cuestionado sobre el ánimo del equipo. Además no dudó en reconocer que «en casa estamos obligados a ganar y es lo que queremos hacer. Y más después de una derrota que nos deja con muy mal sabor de boca. Queremos brindar a nuestros aficionados una victoria», reflexionó. En cuanto a los seis puntos que les separan del líder, Rivero se mostró optimista: «Como se escapó puede volver a acercarse».

El técnico de Canalejas no podrá contar con el sancionado Gonzalo, que vio el pasado fin de semana en Las Gaunas su quinta amarilla y tampoco con los lesionados Raúl Domínguez, Regalón y Álex García. Además, Antonio Tomás no pudo participar en el entrenamiento a causa de la contractura que se produjo el pasado martes en el bíceps femoral de la pierna derecha.