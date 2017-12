«Claro que hay margen de mejora»

La plantilla volverá al trabajo el martes 26 de diciembre

La plantilla del Racing se encuentra de vacaciones desde el mismo momento en que el autobús llegó a Santander procedente de Irún. Así pues, los jugadores y el cuerpo técnico tendrán descanso durante un total de ocho días, ya que la vuelta al trabajo está prevista para el próximo martes, 26 de diciembre. Descanso relativo, ya que los futbolistas se han marchado con instrucciones para no descuidar el aspecto físico y, sobre todo, no pasarse con las comidas durante las fiestas, aunque algún capricho está permitido. Después, Ángel Viadero y los suyos aún tendrán dos semanas de trabajo por delante antes de volver a la competición, el fin de semana del 6 y 7 de enero –aún no hay horario oficial–, cuando el Racing se enfrentará al Arenas, en la primera jornada de la segunda vuelta del campeonato liguero.