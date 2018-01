Fútbol | Racing «Ese comienzo nos ha condenado» Ángel Viadero alza los brazos durante el partido ante el Sporting de Gijón B, ayer en El Sardinero. :: javier cotera Para el técnico santanderino, los goles del filial sportinguista podían haberse evitado «si no se le hubiera dejado espacios» DIEGO RUIZ SANTANDER. Lunes, 29 enero 2018, 07:17

Luchar contra la evidencia es una misión imposible, las obviedades no se pueden disimular. Fueron doce minutos fatales que condenaron al Racing al fracaso y a una derrota en un partido en el que todos habían puesto muchas expectativas. Ángel Viadero, en rueda de prensa, con cara de cansado, reconoció que su equipo había tirado por la borda 15 preciosos minutos que le costaron dos goles que, a su entender, «marcaron el devenir del encuentro». Una primera reflexión a la que uniría también que los suyos habían hecho una buena segunda parte y que tuvieron ocasiones para haber empatado el partido.

«El inicio -señaló Viadero- ha marcado el devenir del encuentro. En el minuto 12 llevábamos dos goles en contra y la sensación de que éramos incapaces de modificar el ritmo del partido. No teníamos que haberles dejado espacios. El Sporting contraatacando es de los mejores». Planeaba en la rueda de prensa la imagen del domingo pasado y el triunfo del Racing ante el Mirandés. La fotografía de un equipo que podía aspirar a ocupar el puesto de líder que ahora tiene tan bien amarrado el Sporting B. «Hemos querido dar continuidad a lo que hicimos la semana pasada, pero es un lastre muy importante encajar dos goles en tan solo 12 minutos», aseguró el técnico santanderino.

«Al Racing le he visto en la segunda parte con opciones para haber empatado el partido»

«Me ha molestado lo negativo y encajar esos dos tantos en tan poco tiempo. En dos acciones que se podían haber evitado. Al equipo le ha costado después reaccionar y tuvimos que hacer un cambio en el primer tiempo para tener una referencia. Entonces hemos tenido opciones de marcar, sobre todo en el último tramo de esa primera parte. Pero es que el inicio nos había condenado», dijo Viadero.

Reconoció el entrenador racinguista que el resultado había sido importante, «pero queda mucha segunda vuelta. Es una pena que después de la victoria de la semana pasada no tuviéramos la continuidad en Santander. Pero no podemos dejar más puntos atrás, porque entonces al Sporting B ya no se le podrá alcanzar».

Tuvo palabras Viadero para el debutante Borja Lázaro. «Al Racing se la ha visto -afirmó- con opciones en la segunda parte. En la primera hemos intentado hacer combinaciones pero tuvimos poca presencia en el área. Con la salida de Borja se produjeron las oc88asiones».

Sobre el Sporting B, cuyo entrenador, José Alberto López, había tenido palabras cariñosas para el Racing, Viadero matizó que «el filial es el mejor equipo que corre el espacio. Es un conjunto poderoso, como hemos visto desde el inicio. En la primera parte nos han atropellado, han sabido aprovechar nuestro errores y quizás nuestra inseguridad. En la segunda parte hemos estado nosotros mejor».

Para concluir la rueda de prensa se le preguntó al míster por su futuro. «De mí depende hacer bien mi trabajo y tengo que concentrarme en competir», sentenció.