Confianza renovada en el ascenso

La pretemporada ha sido positiva, los fichajes aportan nivel y La Albericia seguirá generando réditos para el Racing

Esta es la semana que cualquier aficionado al fútbol tenía marcada en rojo en su calendario. El domingo vuelve la Liga. El domingo, vuelve el Racing. Y el entorno del club toma posiciones de cara al estreno del campeonato. Después del varapalo de hace dos meses, las ilusiones están renovadas y el racinguismo se muestra optimista de nuevo de cara a la consecución del objetivo del ascenso.

Las preguntas 1 ¿Cómo ve al equipode cara al inicio liguero? 2 ¿Ascenderá este añoel Racing? 3 ¿Cuál de los fichajesle ha gustado más? 4 ¿Hacen falta más?¿En qué posición? 5 ¿Qué papel tendrá lacantera esta temporada?

Tuto Sañudo, pte. Honor del Racing: «Veo al equipo muy competitivo»

1. No lo he visto nada mal. Al contrario. Ha cambiado el grupo pero creo que habrá las mismas dificultades de todos los años. Hay que quedar primero si es posible y veo al equipo muy competitivo. Está en una buena línea.

2. Soy optimista de cara a meternos entre los cuatro primeros. Ese es el verdadero objetivo. Ser campeón sería lo ideal.

3. No me gusta opinar sobre los jugadores durante la pretemporada, porque es muy engañoso. Me han gustado mucho Gonzalo y Regalón y estoy contento con la llegada de Rivero. El Racing ha hecho unos fichajes que pueden potenciar el grupo, no sólo lo que ellos aporten, sino lo que mejoran los compañeros con ellos al lado.

4. Se puede hacer un buen equipo en casi todas las líneas pero hay dos puestos que son clave. La portería, que el Racing la tiene muy bien cubierta. Y la posición de delantero centro. En ese sentido, el Racing tiene dos delanteros y hay que tener confianza en ellos. Luego está Matías, que ha metido goles. Espero que Juanjo nos aporte mucho.

5. La cantera va a tener un papel importante, como lo tuvo la temporada pasada. Se ha dicho que no han jugado mucho. Han participado mucho con el primer equipo siendo el primer año. Los chavales cuando han salido no se han amilanado. Este año lo tienen que confirmar. Hay cinco o seis jugadores de la cantera que pueden ser titulares en un periodo corto de tiempo.

Manu Calleja, entrenador: «Los canteranos van a ser muy importantes»

O1. Veo al equipo por la línea del año pasado. La base de la temporada pasada continúa y también creo que los jugadores cántabros van a dar un plus al equipo.

2. Ascender es complejo, pero que van a pelear por lograrlo es seguro. Por ello sería muy importante ganar la Liga y tienen muchas opciones de hacerlo.

3. El fichaje más importante es la renovación de Dani Aquino. Luego entre las incorporaciones destacaría la vuelta de Juanjo y Antonio Tomás, que son dos jugadores con mucho bagaje y que van a aportar un extra al equipo como cántabros.

4. Siempre es necesario fichar, pero también hay que dar oportunidades a los canteranos que llegan al primer equipo.

5. La cantera va a ser muy importante y van a jugar muchos minutos, sobre todo porque la temporada es muy larga y es necesario rotar.

Jesús Merino, exjugador: «Hay que fichar, la plantilla es un poco corta»

1. El Racing tiene un once muy experimentado, posiblemente el mejor del grupo, pero le falta fondo de armario. Sin embargo creo que posiblemente quede campeón de Liga.

2. El ascenso es más complicado porque depende del sorteo y de los rivales que te toquen. Aunque si quedan campeones de grupo todo será más fácil.

3. Para mí el fichaje más interesante es Quique Rivero. Es un jugador que conoce la categoría y que además de ser muy bueno hace mejores a los compañeros.

4. Sí, creo que hay que fichar porque la plantilla es un poco corta. La posición que reforzaría sería el lateral izquierdo y si ese jugador puede jugar de central, mejor. Hace falta un recambio para Julen Castañeda.

5. Creo que la cantera tendrá el mismo papel que la temporada pasada. Y si además se consolidan dos o tres canteranos en el primer equipo como pasó el año pasado, mucho mejor.

Lorenzo A. Manchado, entrenador: «El mejor fichaje es Quique Rivero»

2. Sí que creo que ascenderán, hay que creer que sí. Es un equipo con mucha calidad y para mí el principal favorito del grupo.

3. El mejor fichaje es Quique Rivero. Es un centrocampista que resultará muy importante para el equipo, sobre todo tras las bajas de Beobide y Álvaro Peña. Antonio Tomás también es un buen centrocampista, pero Quique es un jugador diferente, lo que te da en el campo no te lo da otro jugador.

4. Estoy seguro de que el club está pendiente de algún fichaje, a lo mejor un jugador de banda o un delantero de características diferentes a las de Juanjo. Hace falta un jugador más de ataque.

5. Creo que su situación será como estos años, que siempre han estado listos. Tienen que apretar a los fijos en la alineación y estar preparados para lo que se les pida. Pero no serán importantes en el once inicial.

Gerardo Sisniega, periodista: «El nivel goleador de Juanjo va a ser clave»

1. Veo un buen año. El club mantiene la base del curso pasado, por lo que los jugadores se conocen bien. La única duda es saber si los que llegan son capaces de cubrir las bajas de los que se han ido. A priori tienen nivel, pero lo que me preocupa sobre todo es la marcha de Abdón Prats. Por ello va a ser clave el nivel goleador de Juanjo, aunque me genera dudas.

2. El ascenso va a depender de la capacidad goleadora del equipo. La temporada pasada fue clave la llegada de Abdón Prats. Este año la plantilla es similar y tiene nivel para pelear.

3. El mejor fichaje es Antonio Tomás, es un jugador con muchos partidos de experiencia en Primera y Segunda. Juanjo no ha jugado tantos partidos en Primera y no he visto mucho al resto de fichajes.

4. Hay que fichar a un lateral izquierdo, aunque sería mejor un central zurdo con el que se puedan cubrir las dos posiciones. Y a la espera del rendimiento de Matías Aquino, quizás haya que fichar otro delantero.

5. Creo que hay varios jugadores que se han consolidado, como Gándara, Javi Cobo y Sergio Ruiz, que han derribado la puerta del primer equipo. Para esta temporada espero que Pau Miguélez se consolide. Los otros canteranos tienen que ganarse el sitio, no los van a poner sólo por ser cántabros.

José Antonio Saro, entrenador: «Hace falta un lateral izquierdo»

O1. Se ha formado un buen equipo y sobre todo se han recuperado a algunos jugadores que entienden lo que quiere la afición del Racing.

2. Es difícil, aunque este año se han fichado menos jugadores y los pocos que han llegado aportan creatividad al juego. Otros años cambiaban casi todo el equipo y así es muy difícil que una plantilla pueda funcionar.

3. Desde siempre tengo predilección por Quique Rivero, es el clásico jugador creativo que le da mucha velocidad al juego.

4. Hace falta un lateral izquierdo, porque sólo hay uno y es importante tener todas las posiciones cubiertas por si se producen lesiones.

5. Los canteranos van a aportar mucho, porque ya tienen experiencia. Ya el año pasado se pudieron adaptar a la categoría y cumplieron cuando se les necesitó.

José Ángel Peláez, presidente Federación Cántabra: «Hay plantilla y nivel para conseguir el ascenso»

1. Tras una pretemporada que no ha sido mala, espero que rindan a buen nivel, y que sobre todo consigan el objetivo del ascenso.

2. Sí, estoy convencido. Este año hay plantilla y nivel para conseguir el ascenso y sobre todo el equipo tiene ahora más experiencia en la categoría.

3. Antonio Tomás. Es un jugador cuya vuelta a su club de formación me ha hecho mucha ilusión.

4. No me gusta jugar a entrenador, no sabría decir si hace falta reforzar una posición en concreto. Sí que puedo decir que el equipo necesita sustitutos en caso de lesiones. Y en todo caso podría decir que haría falta un delantero.

5. Cantabria necesita usar la cantera, pero no hay que usarla porque sí. Los jugadores deben mostrar que son capaces de rendir a buen nivel y hacerse merecedores de una plaza en el equipo.

Javier Roncal, exjugador: «Es pronto para sacar conclusiones»

O1. La directiva ha fichado bien, gente con nombre y experiencia. Sin embargo, es pronto para sacar conclusiones, pero de momento lo están haciendo bien

2. Creo que sí lo lograrán. El año pasado estuvo cerca, se hizo todo bien hasta última hora. Pero este año debe ser el definitivo para que el Racing vuelva a Segunda División.

3. No puedo decir mucho, el nivel de los fichajes se ve en Liga. Hay jugadores que parece que no van a dar la talla y luego su rendimiento es muy bueno. Es pronto para decirlo.

4. Es el entrenador el que decide eso. Además es aún muy pronto para decir si falta por cubrir alguna posición. Eso se irá viendo con la disputa de los partidos.

5. Creo que será una buena temporada para los canteranos, ya que jugadores como Javi Cobo, Sergio Ruiz o Gándara ya tienen más experiencia en partidos importantes. Serán decisivos durante la temporada.

Raúl G. Samperio, periodista: «Me gusta que se tire de figuras de antaño»

O1. Le veo bien. Estoy ilusionado. Casi es el mismo que el año pasado, pero con más experiencia, más curtido y las incorporaciones pueden compensar de alguna manera las salidas de gente como Prats o Jara. Las impresiones son, en general, bastante buenas.

2. Yo creo que sí. Pero no es una respuesta que valga mucho. Todos los años confío. Estando en Segunda B, el Racing tiene que tener el objetivo de ascender siempre. Es una obligación. En estos tres años no lo hemos conseguido, pero hemos estado ahí. Lo conseguiremos.

3. No puedo valorar a algunos jugadores que he visto muy poco. Juanjo y Antonio Tomás van a aportar cosas bastante positivas. Es un poco incógnita su estado de forma. Rivero es una buena incorporación en el centro del campo. También me gusta Regalón. El hecho de que tiren de las figuras de antaño, me gusta mucho. Son más familiares para el racinguismo.

4. Siempre vienen bien, cuando aportan cosas. Pero también es muy importante que se sumen chavales desde la cantera. Es el eterno dilema. Antes de fichar, hay que dar la oportunidad a los chavales. Así está bien el equipo, sobre todo para demostrar lo que valen los chavales.

5. Yo creo que va a tener más protagonismo que el año pasado, seguro. Hay chavales que han madurado muchísimo, como Sergio Ruiz o Gándara. A ver si Óscar vuelve a ser un jugador importante.

Juan Calzada, gestor cultural: «El futuro sin duda está en la cantera»

1. Tengo dudas. Necesito verle más. La pretemporada ha sido buena. En nuestro gremio, los malos ensayos generales hacen buenas funciones. Sin embargo, los buenos no te dicen nada, porque no ves cosas que corregir.

2. Espero que sí. Por muchas razones. Incluso la societaria, porque será difícil seguir manteniéndose ahí. Tenemos la experiencia de los dos años antereriores de que el final es lo más importante.

3. Quique Rivero. Sin duda. Nunca se tuvo que ir del Racing. Tiene muchísima clase. Y la experiencia de gente como Juanjo va a ser también muy positiva.

4. Tengo mis dudas de que la delantera sea suficiente. Vamos a ver qué pasa con los defensas centrales. A lo mejor con la incorporación a esa posición de Granero es suficiente. Fichar por fichar no es interesante. Hay mucho joven y hay que intentar que se incorporen.

5. Basarse en un modelo de fichajes ha fallado dos veces. El futuro sin duda está en la cantera.