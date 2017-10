Fútbol | Racing A confirmar la lección aprendida Los canteranos Juan Gutiérrez (izquierda) y Miguel Goñi sentados en los pupitres de la Academia del Racing se doctoran hoy en Amorebieta. / Daniel Pedriza El Racing viaja a Amorebieta con la defensa coja y los jóvenes Juan y Goñi como opciones MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 28 octubre 2017, 08:03

¿Se acuerdan del cuento de la buena pipa? ¿Aquel que empezaba de la misma manera que terminaba? Pues así son los partidos del Racing esta temporada. Llegan siempre después de una semana de tensa calma; repleta de lesionados; con futbolistas cogidos por pinzas; después de mil pruebas para paliar las bajas y con la necesidad de ganar sí o sí. Pase lo que pase, el resultado siempre ha de ser el mismo: ganar. «Ganar, ganar y volver a ganar», decía el desaparecido Luis Aragonés. En los Campos de Sport y allende los mares. No importa lo que se pregunte o se deje de preguntar, a los racinguistas sólo les vale ganar. Por eso hoy en el campo Municipal de Urritxe (17.00 horas) a los de Ángel Viadero no les vale ninguna excusa para no ganarle al Amorebieta. Ni que los vizcaínos sean penúltimos, ni que tengan media defensa coja, ni que jueguen muy triste ni nada de nada... El cuento de la buena pipa.

Sin Regalón ni Córcoles (lesionados), con Gonzalo pisando de medio lado, Juan Gutiérrez y Miguel Goñi saliendo de clase para ir a jugar y Antonio Tomás y Álex García soportando molestias varias, el Racing visita un campo en el que su propietario tan solo ha ganado una vez.

No es sencillo hilar fino en un día como hoy; con una defensa cogida con pinzas se presenta como un desafío poner remedio a un partido que los oráculos vaticinan como un duelo aéreo. El Amorebieta practica un fútbol de 'estilo directo', como le llaman ahora. Eso pronostica dolor de cuello de mirar para arriba y de cabeza de tanto despejar. Y por descontado, peligro en las áreas. Viadero lo sabe y se debate entre fortalecer la retaguardia a base de traicionar el centro del campo o lo que es lo mismo colocar a Borja Granero de central y sacarle del pivote. «Puede ser uno de los mejores jugadores de la categoría en el centro del campo», aseguró ayer cuando le atosigaban con tanta pregunta. Ante una afirmación así no debería de haber dudas, pero...

En principio, de los cuatro zagueros que protegerán a Iván Crespo no hay duda que Gándara y Julen serán los laterales, pero de los centrales no hay pistas. Si tira por la calle del medio, Granero y Gonzalo; si apuesta por un término medio, Gonzalo y Juan Gutiérrez; si se vuelve loco y le da la oportunidad a los chavales, Juan Gutiérrez y Miguel Goñi. El míster no quiere sacar al capitán del centro del campo porque le encanta la pareja que forma con Antonio Tomás y por eso las dudas son las que son. Claro está, todo esto teniendo en cuenta que Gonzalo pisa de costado asediado por un dolor en el pie que le ha obligado a infiltrarse para olvidar sus molestias. Lo que no deja de ser curioso es que con más problemas en defensa que Alemania después de la guerra, el Racing es el tercer equipo menos goleado. Le ocurre un poco igual con lo del juego brillante; lo hace gris y triste, pero lleva los mismo puntos que el segundo clasificado. Siempre igual. Como el cuento de la buena pipa.

La alineación está condicionada por la posición de Granero: central o pivote

El Racing no pierde desde su visita al filial del Sporting, en la cuarta jornada, precisamente el rival «con más chispa» -según Viadero- del campeonato y, casualidades de la vida, el último equipo contra el que el Amorebieta puntuó el pasado domingo. Seis jornadas en las que los verdiblancos han encajado dos goles -los del otro día ante el Barakaldo- y han anotado siete. No son malos números, sin embargo no lucen. Se les pide algo más, por eso es probable que Viadero quiera que hoy no se rompa el dúo Granero-Antonio Tomás, porque es el más dinámico y el que más fútbol promete.

Lo mismo le ocurre con sus dos bandas en las que jugarán Héber Pena y Óscar Fernández. No hay debate -se diga lo que se diga- que pueda poner en solfa que ambos futbolistas son los que más méritos han hecho para ganarse el puesto. La entrada por los pelos de Álex García en la lista disipa aún más las dudas, ya que el de Beranga apenas tiene posibilidades de discutirles el puesto. En la delantera, a Aquino se le busca compañero. Si bien todo apunta a que César volverá a ser su pareja, el fútbol tosco y directo que se planea en Urritxe le otorga muchas papeletas a Juanjo, pese a que el cántabro cayó en desgracia el pasado domingo y su salida del once inicial fue toda una declaración de intenciones. A Juanjo le vienen bien este tipo de partidos en los que prima el contacto, jugar de espaldas y pelear cada metro. Sus números de delantero no le dan mucha chance, pero es un recurso más. A Viadero le ha costado sacarle de la alineación, pero ahora que lo ha hecho le exigirá algo más para volver. Una incógnita.

Todo este ritual de repetición semanal podría quedar en suspenso si el técnico sorprende con un cambio radical de escenario y apuesta por una defensa de tres hombres. Este estilo novedoso y casi contra natura -con Viadero en el banquillo- conllevaría colocar a Gonzalo con Gándara y Julen como zagueros. Chirría de inicio, pero es otra de las posibilidades para paliar tanta plaga de contratiempos en la retaguardia.

Estella, Lejona, Vitoria, Guernica y ahora Amorebieta. El cuento de la buena pipa. Para el Racing será la cuarta visita a un equipo vasco, además del Izarra (navarro) y o mucho cambian los pronósticos o la crónica del partido tendrá el mismo guión. El rival de hoy de los cántabros está en plena fase de adaptación a la categoría. No tiene nada que ver con el conjunto contra el que los de Viadero se enfrentaron en pretemporada -muchos de los jugadores no duraron más allá del verano- ni tampoco se parece al equipo que inició el campeonato desnortado y confuso. Joseba Etxeberria, el que fuera jugador del Athletic de Bilbao e internacional español, apuesta por un fútbol sin alardes. Después de muchos tropiezos ha encontrado en la senda del orden y del poco riesgo el camino.

Su vulnerabilidad le ha complicado su inicio en la Segunda B, pero de un tiempo a esta parte ha aprendido la lección. Llega al partido después de empatarle en Mareo al Sporting B en el único partido en el que los asturianos se han dejado puntos en su casa. Ahora bien, el rival preocupa, pero mucho menos que la versión del Racing que toque esta tarde. Eso es lo que mantiene al racinguismo en vilo.

Viadero se ha llevado 19 futbolistas y sobre la marcha decidirá quién se queda sin vestir; todo depende de cómo vista la defensa. Después de la remontada ante el Barakaldo, el partido de hoy pasa por ser la confirmación de los deberes bien hechos. Se demanda un equipo más dinámico, que proponga más cosas y que evite sufrimientos absurdos. Aquino y Viadero coincidían esta semana en que de lo que adolece el equipo es de acierto. Sin embargo, poco se puede hacer cuando en las últimas tres visitas su equipo tiró a puerta tres veces. 270 minutos y tres lanzamientos con peligro al marco rival. ¿Se acuerdan de aquel al que no le tocaba la lotería? Era porque no compraba el décimo. Municipal de Urritxe, 17.00 horas. Enésimo episodio del cuento de la buena pipa. Lo mismo se acaba la racha.