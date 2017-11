Fútbol | Segunda B «Conozco mi oficio y dependemos de un juicio basado en resultados» 05:46 Viadero, cabizbajo ayer en el entrenamiento. / Javier Cotera Ángel Viadero se juega hoy su continuidad como entrenador del Racing ante el Burgos. «Esto no va sólo de fútbol, va de jugarse la vida. Eso marca la diferencia» MARCOS MENOCAL Santander Miércoles, 1 noviembre 2017, 08:02

«La mejor noticia que nos pueden dar es que hay solución». Ángel Viadero demostró temple ayer en su comparecencia semanal. Si alguien esperaba ver a un entrenador superado por lo que se le avecina, se equivocó. «Conozco mi profesión y las he visto de todos los colores», añadió. No sonó a brabuconada. Ni mucho menos. Fue algo creíble. El Racing se juega hoy mucho ante el Burgos (El Sardinero, 17.00 horas) y el entrenador se lo juega todo. Pase lo que pase, mañana el Racing seguirá, pero Viadero puede que no: una derrota le deja sin trabajo y un empate... también. «Esta vez no va sólo de jugar un partido, sino de superar situaciones difíciles». Ni más ni menos. Después de quince meses al frente del banquillo del Racing, hoy es su día más complicado.

'El fútbol es un estado de ánimo' y si no, echen un vistazo a lo de hoy: El Racing está tocado, gris y triste; su entrenador en la cuerda floja. Está desarmado y sin defensas (Gonzalo, Ragalón y Córcoles lesionados) y tiene a buena parte de la afición más fiel de la Segunda B, en contra. Por su parte, el Burgos es el equipo revelación; el menos goleado y muestra una solidez digna de elogios; sus seguidores se han vuelto a enganchar y el play off es un premio. «Es el polo opuesto al nuestro. Nosotros no estamos bien y ellos están en su momento dulce, es difícil hacerlos daño y su dinámica es buena. Y sólo nos separa un punto», explicó Viadero. Ni elevó la voz ni se alteró. Simplemente se limitó e exponer una situación real y totalmente comprobable.

Un día como el de hoy está repleto de contradicciones. El Racing «ha tocado fondo» y sin embargo, «hay que verlo como una oportunidad», señaló Viadero. El entrenador quiere que «el partido sirva para demostrar ante un rival fuerte qué equipo queremos ser». Esta es la primera contradicción, la segunda -por enumerar un par de ellas- es la que recogen los protocolos de los contratos y que llegados a estas alturas tienen el valor que tienen. «Mi olfato me dice que cuando firmas un contrato te pueden echar; te das un apretón de manos y también pueden darte otro para echarte. Estamos sujetos a un juicio público de una afición basado en resultados», reconoció el míster santanderino. Desconcertante baile de caretas, esto del fñutbol.

La defensa, un puzzle

El Racing se la juega se mire por dónde se mire; no hay vuelta de hoja. Y se la juega en su casa, ante los suyos y con una plantilla mirando de reojo a su entrenador. Pendientes de lo que hace. Ayer se inventó una defensa con Sergio Ruiz, Gándara, Granero y Julen Castañeda. Por su cabeza pasa un puzzle al que le faltan piezas y no le queda otra que echar mano de los comodines. «Prefiero quedarme con otra cosa. Hablar de las bajas es como poner tiritas. El mejor antídoto a esto es ganar». De mitad de campo para delante no hay más que hablar; Quique Rivero será el nuevo acompañante de Antonio Tomás y en las bandas, en un día como hoy, no hay tiempo para improvisar ni para cosas raras. Allí, pegaditos a la cal, estarán Óscar Fernández y Héber Pena, precisamente los dos futbolistas que deben cambiarle la cara de susto que tiene el racinguismo. Si los dos extremos abren el campo y se atreven a hacer lo que otra veces, su equipo será distinto.

Por delante de ellos jugarán Aquino y César Díaz. Al primero no se le ha borrado la sonrisa en lo que va de temporada aunque el pasado domingo tuvo que forzarla. El goleador pedía que «se meta caña al equipo, pero sin ser dañinos». No le habrá cogido por sorpresa los piropos que ha escuchado desde que salieron derrotados de Amorebieta, por eso se necesitan más que nunca sus genialidades; sus destellos a balón parado o sus detalles de futbolista de otra categoría. Viadero, su «mejor entrenador» le necesita más que nunca.

¿Quién se atreve a dar con la pócima perfecta para un día como el de hoy? «Lo que tengo claro es el entrenador que quiero ser; un técnico digno para el Racing», aseguró. Cuando se barrunta un ultimátum, la víspera suele ser confusa. Al entorno le preocupa la persona y sus circunstancias y se olvidan del fútbol.

«Jugarse la vida»

Es una condición humana, de la que nada se puede reprochar. Por eso las miradas ayer estaban puestas en Viadero y no en los jugadores. Sus palabras, su rostro... Sus gestos. «Estoy bien. Tengo energía, si yo no me sintiese bien cómo iba a entrar en la caseta», respondió el santanderino. Es probable que su experiencia en situaciones como la de hoy le permiten mostrarse fuerte. El fútbol le ha dado experiencias «de empezar muy mal y acabar muy bien y todo lo contrario». Lo que no dijo, pero lo insinuó, es que está en manos de los jugadores. Este Racing juega mal, feo y es inofensivo, pero tiene mucha calidad. Pero esta virtud no sirve de nada y si no se enseña es como quien esconde un jarrón de porcelana china en la bodega. Hoy es el día para presentar en sociedad la vasija y además... «La diferencia entre jugar al fútbol y jugar dejándote la vida es lo que puede darnos puntos. Hoy es un día para dejarse la vida». Ese fue el mensaje más directo que se le pudo escuchar. Con la actitud y la intensidad del pasado sábado en Amorebieta, Viadero estará el lunes en la cola del paro. Es probable que no sea el culpable número uno, pero sí el condenado. No lo duden.

El vídeo de la rueda de prensa Viadero: «Es cierto, no estamos bien»

Del Burgos apenas se habla. Es como si diera igual quién se ponga enfrente del Racing hoy. En la grada no importa mucho; el rival es el equipo menos goleado de la categoría, «muy serio, tiene mucha confianza y saca mucho rendimiento a lo que hace». Tampoco importa mucho el componente emotivo y la posible venganza madurada que los de El Plantío puedan cobrarse quince meses después de la espantada de Viadero. Eso contribuye a la intrahistoria. Lo único que importa es que si no se gana, el Racing podría salir -lo más seguro de los puestos de play off-, por primera vez, prácticamente, desde que el santanderino dirige al Racing.

Mañana queda muy lejos. «No se puede pensar más allá. A los jugadores les digo que piensen en la próxima jugada, nada más. No tiene sentido más», explicó el entrenador. El santanderino se limitó a restarle presión al acontecimiento. A quitarle peso, enjundia... No se puede pisar un campo de fútbol pensando las repercusiones de un mal partido, hay que salir a ganarlo y punto; a un médico y a un arquitecto se les permite preocuparse de que su trabajo no falle el día de mañana, pero a un futbolista no.

Muchos de los jugadores que hoy serán la infantería de Viadero; los Crespo, Aquino, Antonio Tomás, Granero... saben perfectamente las leyes que rigen el fútbol. Conocen su cuota de responsabilidad, de ahí que esté de más recordarles que «el partido puede ser una oportunidad para prepararse para retos mayores». Y, por supuesto, una oportunidad para brindarle una alegría a la afición, que es la que más se lo merece», concluyó el hombre al que hoy le esperan en una mano con el cuchillo y en otra con el pañuelo. A partes iguales. «Conozco mi oficio».