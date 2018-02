La crisis se cura con resultados 01:24 Carlos Pouso coloca unos conos mientras sus futbolistas calientan durante la sesión de entrenamiento de ayer. / Celedonio Martínez Entienden que la «falta de confianza» es el principal problema del equipo cántabro, pero «tiene mimbres» para solucionarlo SERGIO HERRERO Santander Miércoles, 28 febrero 2018, 07:48

En ocasiones, desde la lejanía la perspectiva es distinta. Se ven las cosas de manera diferente. Para algunos de los rivales del Racing, el mal momento que pasa el equipo cántabro es una evidencia. Aquí y en Tafalla. Aunque el diagnóstico -ese que Carlos Pouso dice tener- no está tan claro, jugadores y técnicos señalan a la «falta de confianza» como mal verdiblanco. Algo que sólo se soluciona, tal y como dice el entrenador de la Peña Sport -primer rival racinguista con el nuevo míster- «con el respaldo moral de las victorias». El bálsamo del fútbol. Mientras tanto, los enemigos se frotan las manos con la fragilidad del Racing. Algunos dicen que hace falta tiempo para que el entrenador vasco imprima sus ideas. El problema es que, tal y como él mismo ha reconocido, tiempo es lo único que no tiene.

Sergio Camus Jugador del Vitoria

«No se puede dar un vuelco en tan poco tiempo»

El futbolista colindrés, además de conocer el vestuario en el que estuvo la pasada pretemporada, visitará el domingo los Campos de Sport. Está «contento y con muchas ganas de que llegue el partido. Será muy especial porque el Racing y El Sardinero significan mucho para mí». Espera que el equipo cántabro «no nos haga pagar los platos rotos de todo lo que ha pasado hasta ahora», dice el jugador de un Vitoria que viene de empatar ante el líder. Vamos a salir a por todas. Espero que no nos hagan pagar los platos rotos de todo lo que ha pasado hasta ahora. En su análisis, Camus reconoce que «con el cambio de entrenador, se esperaba un revulsivo que todavía no ha llegado. Quizá es pronto todavía y el nuevo míster no puede dar un vuelco a la situación en tan poco tiempo. No les queda otra que trabajar duro este tiempo que queda de competición». Porque, según afirma, «el Racing tiene plantilla para ser campeón». Su diagnóstico desde la lejanía es que, «a veces, las cosas no salen como uno quiere». Además, considera que el grupo II «es difícil. Los campos este invierno no están muy bien y eso al Racing no le favorece, por eso lo principal es que se haga fuerte en El Sardinero».

José Picón Jugador del Barakaldo

«Los malos resultados te meten dudas en la cabeza»

El Barakaldo es uno de los equipos que ya le está echando el aliento en el cogote al Racing. «Estamos muy bien ahora mismo. Hemos conseguido estabilidad y meternos en una buena racha para acercarnos a los puestos de cabeza». Dentro de dos jornadas, recibirá a los de Pouso en el coqueto Lasesarre. «El Racing no pasa por su mejor momento. Todo cambio necesita paciencia. Yo creo que lo que necesitan es que vengan los buenos resultados. El equipo tiene calidad y veteranía suficientes para poder encauzar la situación. Es el mismo de la primera vuelta, así que tiene que volver a funcionar», vaticina el zaguero cántabro. Intenta ponerse en la piel de sus colegas verdiblancos: «La situación en el vestuario me imagino que será complicada, porque los resultados no son los que la gente esperaba y eso al final te mete las dudas en la cabeza. Pero son jugadores de mucha calidad y aunque a veces esas dudas son grandes, seguramente vuelvan a recuperar su nivel en poco tiempo». Los rivales se frotan las manos viendo la debilidad racinguista, pero Picón prefiere ser cauto al respecto. «Ahora estamos pensando en el Sporting B. Esperamos sacar un buen resultado y después afrontar la semana del Racing con humildad, trabajo y sacrificio». Insiste en que el equipo cántabro acabará carburando. «Ahora mismo tienen dudas, pero tiene mucha calidad como para poderse meter en los puestos de ascenso. Este es un grupo muy igualado. En cuanto se vayan acostumbrando a los cambios que proponga el entrenador, se irán encontrando más cómodos».

Mika Jugador del Tudelano

«Tiene una presión mayor que la de otros equipos»

Miguel Ángel Junco, 'Mika', es otro de los canteranos racinguistas que juegan en el grupo II de la categoría. Su Tudelano es otro de los perseguidores y que puede ser juez y parte, porque aún tiene que enfrentarse a los equipos de la parte alta. «A ver si nos acabamos metiendo en la pelea con los de arriba», desea. «Este año íbamos un poco de tapados, pero creo que tenemos equipo suficiente para clasificarnos entre los cuatro primeros. 2018 nos está yendo muy bien». El Racing no puede decir lo mismo. «Este año no se le ve muy bien. En esta categoría, es un equipo que tendría que ser campeón para ascender en la primera eliminatoria o, como mínimo, estar peleando por ello. Junto con el Mirandés es el gran favorito del grupo», comenta el camargués. En su opinión, el principal problema al que se enfrenta el equipo es que «tiene una presión mayor que la de otros equipos del grupo y puede ser que cuando eso empieza a afectar las cosas comienzan a no salir y a los jugadores les tiemblen las piernas». De todas formas, entiende que la crisis debe ser pasajera: «No conozco mucho a Pouso, pero siendo el Racing y por la calidad de su plantilla, tiene que acabar tirando para arriba». Al igual que Picón o Camus, cree que se trata de un grupo «muy igualado» y eso también condiciona la consecución de varios resultados positivos seguidos.

Rodrigo Hernando Ent. Peña Sport

«Necesita el respaldo moral de las victorias»

La Peña Sport fue el primer rival de la era Pouso. El entrenador del conjunto navarro cree que el nuevo Racing «aún es un equipo en construcción. Tres semanas es poco tiempo para que Pouso meta sus ideas en los futbolistas. Por mucho que conozca al equipo y el grupo, necesita paciencia para imprimir su estilo. Para eso, es muy importante el respaldo moral de las victorias». «La moneda puede cambiar muy rápidamente si logran ganar dos partidos seguidos». En su opinión, el juego cántabro «gira demasiado en torno a Aquino» y no obvia que los verdiblancos «no pasan por un buen momento». «Les falta confianza. La han perdido por no verse claramente metidos en los puestos de play off. Además, los de atrás aprietan y eso es difícil de sobrevellevar para los futbolistas. La presión es grande», comenta. Sin embargo, entiende que el Racing «tiene mimbres para mejorar su situación. Tiene a Aquino, pero también a otros jugadores de mucho nivel. Los resultados serán la clave». Además del partido de Tafalla, Hernando tuvo la oportunidad de ver en directo el choque del pasado sábado en Lezama: «A mí el Racing, por momentos, me gustó. Con el segundo gol se diluyeron, pero si hubiesen marcado alguna de las ocasiones que tuvieron, la cosa habría cambiado. Eso te merma. A pesar de todo, creo que el resultado fue abultado».