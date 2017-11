Fútbol-Racing Dani Aquino será sometido a pruebas este miércoles Dani Aquino. / Javier Cotera Si se confirma la rotura fibrilar en los isquiotibiales, el delantero podría perderse al menos dos encuentros SERGIO HERRERO Santander Lunes, 13 noviembre 2017, 21:05

El diagnóstico para conocer el alcance de la lesión sufrida el domingo por Dani Aquino tendrá que esperar hasta este miércoles. Y no tiene buena pinta. El murciano, que sufrió un pinchazo en los isquiotibiales durante el encuentro frente al Lealtad, será sometido a pruebas de imagen en la jornada de este miércoles para saber si se trata únicamente de una fuerte contractura o, por el contrario, hay rotura y el máximo goleador racinguista tiene que parar por un tiempo. Ha sido imposible realizar antes una exploración más exhaustiva, ya que existe derrame en la zona y las pruebas podrían no dar un resultado exacto. Y esa acumulación de líquido no es una buena señal. Si hay herida en el músculo, el delantero verdiblanco podría estar al menos dos semanas de baja. Si no es algo más. Todo dependerá de la extensión de una posible rotura.

No es la primera vez que sufre problemas en esa zona Dani Aquino esta temporada. Ya en la segunda jornada, frente al Gernika, el murciano tuvo que retirarse antes de tiempo por una sensación similar a la del domingo. En aquella ocasión hubo una pequeña rotura, pero el delantero acortó los plazos. A la semana siguiente ya estaba otra vez en el once titular, frente a un rival directo como el Mirandés. Eso sí, con partido entre semana, se perdió el choque frente al Leioa, de Copa del Rey, en el que el Racing quedó eliminado de la competición.

Así pues, su participación para el encuentro del sábado en Tajonar frente a Osasuna B corre serio peligro, al igual que la siguiente cita, contra el Tudelano, en los Campos de Sport de El Sardinero, el próximo día 19. En caso de ausencia, Ángel Viadero tendrá que buscar un sustituto entre César Díaz y Juanjo, junto a un Pau Miguélez que parece haberse hecho fuerte en esa demarcación.

Los otros 'tocados' no deberían tener problemas para viajar a Navarra. Antonio Tomás y Álex García tuvieron que ser sustituidos el pasado domingo por sendas sobrecargas musculares. Parece que pararon justo a tiempo y no habrá que lamentar más ausencias en ese caso. Por otro lado, quien no entrenó ayer fue Héber, con molestias en una rodilla, pero a priori tampoco reviste gravedad.

En la enfermería queda Gándara, a quien esperan ver entrenar ya en la jornada del miércoles después del fuerte golpe en la cresta iliaca que le dejó fuera de la convocatoria ante el Lealtad. El otro inquilino sigue siendo Javi Gómez. El torrelaveguense, después de una intervención quirúrgica el pasado verano y unos problemas en el tobillo, aún no ha tenido la oportunidad de incorporarse de lleno al trabajo del equipo en una situación en la que podía haber tenido posibilidades de disponer de minutos.