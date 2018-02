Dani Aquino será sometido hoy a pruebas para determinar su lesión Aquino se retiró lesionado en Tafalla. / Javier Cotera Carlos Pouso espera contar por fin con Borja Lázaro para la sesión de esta tarde en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia SERGIO HERRERO Santander Martes, 13 febrero 2018, 07:17

Hoy se despejará una de las incógnitas que más preocupación ha creado en el Racing en los últimos días. Dani Aquino será sometido a pruebas de imagen para determinar el alcance de la lesión que se produjo el pasado sábado en Tafalla. El delantero murciano tuvo que retirarse del terreno de juego a los 19 minutos de partido, al sentir un pinchazo en la zona de los isquiotibiales de su pierna derecha. A lo largo de la jornada de hoy quedará diagnosticada su lesión y se sabrá si, en el mejor de los casos, el máximo goleador racinguista podrá jugar el domingo contra el Izarra o, por el contrario, si tendrá que estar en el dique seco durante un tiempo.

El domingo, mientras presenciaba la sesión de entrenamientos de sus compañeros en las Intalaciones Nando Yosu de La Albericia, Aquino era optimista. «Tengo una buena genética y recupero rápido. Espero que el cuerpo haga su proceso y estar listo lo más rápido posible. No sé si este domingo, pero siempre soy optimista y esta vez, también», afirmó el murciano en una entrevista.

Un importante contratiempo para Carlos Pouso. Por suerte, el técnico vasco espera contar al fin con Borja Lázaro. El delantero madrileño evoluciona favorablemente de sus problemas musculares, que le dejaron fuera de la convocatoria para el partido contra la Peña Sport. En principio, esta tarde -a las 16.00 horas- estará presente en la primera sesión de entrenamiento de la semana de cara a preparar el choque frente al Izarra.

El otro futbolista que no viajó a tierras navarras por lesión fue Gonzalo. El central sufrió un esguince de tobillo hace casi un mes en Anduva, en el choque contra el Mirandés y aún no se ha repuesto de la lesión. Pouso espera recuperar también al burgalés para el próximo envite del conjunto verdiblanco. En esa misma línea defensiva, quien sí estará será Paco Regalón, que en San Francisco no jugó al tener que cumplir un partido de sanción por la expulsión frente al Leioa.

Sanción

Un castigo que ahora le toca padecer a Antonio Tomás. El centrocampista de Cartes vio el pasado sábado la segunda cartulina roja de esta temporada. Así pues, tendrá que cumplir un partido de sanción que le impedirá estar el domingo en los Campos de Sport.

Tras la jornada de descanso de ayer, el Racing volverá esta tarde a los entrenamientos en las Instalaciones Nando Yosu, en una semana en la que se espera ver ya los primeros cambios implementados por el nuevo entrenador racinguista, tras la salida de Ángel Viadero.