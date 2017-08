Racing Pau Miguélez: «No sería una decepción no estar en el primer equipo» Pau Miguélez, en un partido con el Racing B. / DM Pau Miguélez trabaja, tras su renovación, para convencer a Ángel Viadero de que merece un hueco en la plantilla verdiblanca S. HERRERO Santander Miércoles, 2 agosto 2017, 07:40

Se encuentra en pleno aprendizaje. La voz temblorosa al atender a los medios era la de quizá su debut en serio ante los micrófonos y grabadoras. «No ha sido tan difícil, ¿no?», bromeó el jefe de prensa, Enrique Palacio, al término del interrogatorio. Capeó las preguntas con nota. A sus 18 años, el desparpajo aún lo guarda para desbordar rivales. Sin duda, lo más importante, aunque, a pesar de su juventud, dice no tener prisa. Sólo quiere estar sobre el césped. «No sería una decepción no estar con el primer equipo esta temporada. Soy juvenil de último año todavía y tengo que jugar, ya sea en el primer equipo o en el B», reconoció, aunque su principal objetivo es convencer a Ángel Viadero de que la gran promesa de la cantera racinguista merece tener un hueco entre los mayores.

El filial es el plan B, en caso de que no encuentre protagonismo en la primera plantilla. «Siempre trabajo cada día para jugar los mayores minutos posibles. Es importante tener continuidad. Si no juego en el primer equipo, jugaré en el B. Para no perder el ritmo, es la mejor opción». Al fin y al cabo, la suya es una carrera emergente y prometedora que no se puede interrumpir.

Ayer le tocó comparecer en la sala de prensa como al resto de sus compañeros de vez en cuando. Es otra de las situaciones a las que se enfrentan los futbolistas profesionales. Ese lugar que ha empezado a ocupar sin haber abandonado aún la categoría juvenil. Ya es uno más. «Acabamos de empezar y de momento estoy muy contento, particularmente, con el grupo que tenemos». Quedan veinte días para el inicio del campeonato liguero y el nojeño quiere estar en la parrilla de salida: «Poco a poco, tendremos que ir cogiendo buenas sensaciones para comenzar lo mejor posible». El Arenas de Getxo espera.

Ayer, el técnico probó a Pau Miguélez un rato en la banda derecha, aunque habitualmente suele actuar en el flanco zurdo, a pierna cambiada. No le importa. «Me adapto a cualquiera de las posiciones de arriba», dijo, después de reiterar una vez más que lo importante es contar con minutos. Lógicamente, tiene preferencias a la hora de posicionarse en el campo: «Me suelo encontrar más cómodo en la banda izquierda, jugando en un sistema 4-3-3 o de segundo delantero en un 4-4-2. Pero bueno, en cualquiera de las posiciones de ataque me acomodo bien». El chaval sigue poniendo cartas sobre el tapete. La última decisión la tendrá Ángel Viadero.