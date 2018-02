Un despido esperado pero no unánime

Tuto Sañudo: «No era partidario de echar al entrenador, pero puede que hubiera tomado la misma decisión»

«Los resultados no han acompañado y el juego del equipo no es muy brillante, eso es lo que ha llevado a tomar esta decisión de echar a Ángel». El presidente de honor del Racing, Tuto Sañudo, lo tiene muy claro. Aunque reconoce que «puede que hubiese tomado la misma decisión» él no era «partidario de echar al entrenador». Para Sañudo mucha de la responsabilidad en estos casos debe recaer también sobre los jugadores. «Son los que ganan o pierden partidos, por mucho que se quieran esconder o no dar la cara», explica. El exjugador del Racing así lo sentía cuando era él mismo quien estaba sobre el césped, y no ha cambiado de opinión con el paso de los años. «Cuando era jugador sabía cuando me esforzaba, cuando jugaba bien y cuando jugaba mal, siempre lo he dicho. Pero claro, que vas a hacer, es más fácil echar a uno que a once», reflexiona.

Sañudo está convencido de que esta ha sido «una decisión difícil de tomar, nada sencilla», pero también sabe que «el fútbol se rige por unos protocolos y no hay que darle más vueltas». Aunque la poca regularidad de las últimas jornadas ha sido el desencadenante para prescindir del entrenador. «El juego no ha acompañado y Ángel no ha terminado de dar con la tecla de cómo se podía conseguir un estilo más dinámico», analiza Tuto, a lo que añade «también han hecho buenos partidos, pero sin un juego brillante. Y cuando no juegas bien es lo que pasa, que no ganas partidos o no ganas un partido que es determinante y te pones en entredicho, la gente empieza a tener ansiedad».