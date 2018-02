Carlos Pouso: «¿Presión por ascender? Pues, bendita presión»

Carlos Pouso ya ha dirigido la primera sesión de entrenamiento de su nuevo equipo antes de presentarse ante los medios de comunicación. El sustituto de Ángel Viadero en el banquillo se ha mostrado sencillo, cercano y directo. ¿Presión por ascender?, le han preguntado. «Pues, bendita presión», ha respondido sin dudar.

Pouso sabe a lo que viene y cuál es el objetivo. De momento, se ha comprometido hasta final de temporada, aunque la relación se extendería en caso de subir a Segunda. Los primero de lo que ha hablado es del estado anímico de la plantilla. «Siempre que hay situación como esta el vestuario está triste. Así me he encontrado a los jugadores. Han trabajado con Ángel (Viadero) mucho tiempo y le echan en falta», ha dicho. Aunque su misión consiste en que su presencia se convierta en un revulsivo. «Siempre que llega un entrenador se agita el árbol y cae la fruta», ha recalcado, aunque a continuación ha insistido en que su intención «es no entrar como un elefante en una cacharrería».

El vocabulario taurino es otra de sus señas de identidad. Por eso, en lugar de decir que va ir partido a partido, ha preferido decir que «los toros vienen de uno en uno». «Porque nos llamemos Racing no vamos a ganar con la gorra», ha recordado.

Aunque solo ha dirigido una sesión y no ha podido hacerse una idea profunda, Pouso sí ha percibido los primeros puntos en los que debe mejorar el equipo. «Pero no soy mago, soy un simple entrenador. No quiero vender humo», ha apostillado. Respecto al sistema de juego que emplea, ha dicho que le gusta «el fútbol bien jugado, pero sobre todo aquel que me haga ganar».