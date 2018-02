Carlos Pouso: «Me veo capacitado para intentar ascender al Racing» Carlos Pouso / Reuters El nuevo técnico verdiblanco ha anunciado esta tarde su salida del Logroñés y el conjunto cántabro ha oficializado su fichaje | «El Racing me parece un caramelo», ha dicho en su despedida de la capital riojana DM . Santander Martes, 6 febrero 2018, 17:44

«El Racing me parece un caramelo». Este ha sido el motivo que ha esgrimido Carlos Pouso para explicar en Logroño su salida del conjunto rojiblanco para fichar por el Racing hasta final de temporada. Visiblemente emocionado, el nuevo técnico del equipo cántabro ha explicado el motivo de su marcha a un rival directo. Sin que acabara de dar la rueda de prensa, el conjunto cántabro ha enviado un comunicado para oficializar su fichaje.

«Pouso ha rubricado un contrato con la entidad cántabra hasta el próximo 30 de junio y dirigirá su primer entrenamiento en las Instalaciones Nando Yosu mañana miércoles, 7 de febrero, a partir de las 10.30 horas», ha informado el Racing.

En Logroño no ha sentado bien la salida del que era hasta esta mañana su director deportivo. El técnico vizcaíano ha tratado de explicarlo, a pesar del riesgo que para él entraña el nuevo reto. «Me veo capacitado para intentar ascender al Racing. En Santander hay presión, ilusión y medios, pero todo esto hay que plasmarlo y conseguirlo en el campo», ha aseverado. «Si voy al Racing y no jugamos el play off y ascendemos, estoy muerto», ha explicado.

Su trayectoria

Pouso nació en Leioa (Vizcaya) el 20 de julio de 1960 y comenzó su carrera profesional en los banquillos en el Sestao River, en el que permaneció cuatro temporadas (2004- 08). Su buena actuación en el cuadro de Las Llanas hizo que en 2008 se estrenara en Segunda al frente de la Sociedad Deportiva Éibar para, la campaña siguiente (2009/10), dirigir al Club Deportivo Guijuelo.

En verano de 2010 tomó las riendas del Club Deportivo Mirandés y estuvo allí tres temporadas, durante las que consiguió un ascenso a Segunda División y la clasificación de los rojillos, por primera vez en su historia, para las semifinales de la Copa del Rey –eliminó en el torneo a tres conjuntos de Primera División(Villarreal CF, Racing y Real Club Deportivo Espanyol). En 2014 Pouso se incorporó a la Unión Deportiva Logroñés, conjunto del que hasta ahora era director deportivo tras haber permanecido casi dos años y medio como entrenador de su primera plantilla.

El nuevo técnico verdiblanco tiene una dilatada experiencia en los banquillos pues cuenta en su haber con casi 300 partidos dirigidos en Segunda B y 69 en Segunda.

Raúl García, segundo

Junto a Carlos Pouso llega al cuadro racinguista Raúl García, que ocupará el cargo de segundo entrenador. Raúl García Fernández nació en Hernani (Guipúzcoa) el 30 de junio de 1976 y tras una extensa carrera como futbolista tanto en Segunda como en Segunda Bdel fútbol español (defendió las camisetas, entre otros equipos, del Club Deportivo Mirandés y la Sociedad Deportiva Éibar) se incorporó al cuerpo técnico de la Unión Deportiva Logroñés en 2014 como asistente del ya entrenador del Racing.