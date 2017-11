Fútbol-Racing Las dudas de Viadero Chus Puras se duele de una lesión ante el doctor Mantecón y José María Lana, segundo entrenador. / Javier Cotera La fatiga, la mala fortuna y la hierba sintética pasan factura al Racing en forma de lesiones | Con Quique Rivero y Aquino descartados, Héber Pena está a la espera del resultado de una resonancia para conocer su estado ASER FALAGÁN Santander Viernes, 17 noviembre 2017, 13:05

Un mantra se repite de forma recurrente por los Campos de Sport y las Instalaciones Nando Yosu. Revive cada cierto tiempo, para más señas cuando se juega sobre césped sintético. Aunque ya haya pasado semana y media. Y estos días no son una excepción. En el Racing existe el convencimiento interno, aunque nunca se exprese públicamente, de que eso de jugar sobre hierba artificial le sienta muy mal. No por resultados, sino por el parte de damnificados que el césped, sea de la generación que sea, deja por el camino. Sea o no solo una percepción, el caso es que tras visitar Mieres el 5 de noviembre los cántabros han vuelto a acumular futbolistas renqueantes.

Claro que los problemas más graves, en especial el de Aquino, han llegado después; el césped asturiano es inocente. El caso es que a Viadero le toca ahora lidiar con varias posibles bajas. Y con alguna segura, como la citada de su jugador franquicia. Esa que no tiene nada que ver con el partido en el Hermanos Antuña. También se puede hablar de la fatiga; de la acumulación de partidos por la jornada entre semana.

La visita de mañana a Tajonar, donde Osasuna B recordará a los cántabros que juegan una Liga de filiales y no frente al talismán que en tiempos fue el primer equipo navarro, estará condicionada por las bajas. Ángel Viadero sabe que no podrá contar con su buque insignia, naufragado durante dos o tres semanas. Tampoco con Javi Gómez, Chus Puras y Raúl Domínguez, pero sus bajas no solo eran ya conocidas, sino que no afectan a la confección del equipo titular. Muy distinto es el caso de Quique Rivero, Héber Pena, Antonio Tomás y Álex García, cuatro futbolistas que viven una semana atípica a la espera de que su rendimiento y la lista de convocados de este viernes despejen incógnitas.

Con partido en sábado, este jueves tocaba entrenamiento regenerativo y la breve excursión y carrera por los campos 1 y 2 de las Instalaciones Nando Yosu permitió ver cómo Héber, Antonio Tomás y Quique Rivero salían al campo con sus compañeros. Sin embargo, los servicios médicos del Racing dan casi por descartado al último de ellos. Quique Rivero se quedará fuera del equipo titular, y, probablemente de la lista de Ángel Viadero.

Un caso diferente es el de Antonio Tomás, que acumula fatiga tras los partidos consecutivos que ha disputado pero que si no recae y el entrenador lo considera oportuno podrá estar entre los once elegidos.

Más dudas plantean los dos especialistas en el centro del campo para la banda izquierda. Héber Pena se queja de molestias en la rodilla, pero el Racing no tiene resultados concluyentes. Se pudo entrenar ayer y según su evolución de hoy se decidirá si viaja o no a Pamplona con sus compañeros. Álex García, que el jueves dejó el entrenamiento tras sufrir un golpe fortuito en el gemelo en una acción con Córcoles, se quedó en el gimnasio, pero tampoco está descartado.

En consecuencia, Ángel Viadero no sabrá en el mejor de los casos hasta este mismo viernes qué equipo puede disponer frente al filial rojillo, y tampoco se puede descartar que tenga que esperar hasta el mismo sábado.

Este viernes, entrenamiento y el sábado, viaje a Pamplona

El Racing se entrenará este viernes en una nueva breve sesión que antecederá al viaje de este sábado a Pamplona, y que servirá para despejar a la fuerza muchas dudas de su entrenador. En especial en una banda zurda completamente condicionada por el estado de sus titulares.

El domingo pasado Álex García ejerció como lateral izquierdo de urgencia por la baja de Julen Castañeda, expulsado en el partido frente al Caudal y por lo tanto ausente el domingo pasado frente al Lealtad. Ahora el guipuzcoano ya está recuperado y volverá a su lugar natural en la defensa, pero esto no soluciona en absoluto todos los problemas en la banda zurda.

El de Beranga pondrá este viernes a prueba su gemelo tras el golpe sufrido con Córcoles, mientras que Héber Pena sigue quejándose de su rodilla. En esta situación, quien mejor se haya recuperado será el interior izquierdo, pero también es posible que Ángel Viadero se vea obligado a prescindir de los dos. Y en ese caso tendrá que buscar alternativas de urgencia: Óscar y César Díaz.

El reparto de poderes del Racing coloca a estos dos jugadores como competidores naturales en el interior derecho, aunque el albaceteño también ha actuado en muchas ocasiones desde su llegada a Santander como delantero. Sin embargo, si se confirman las dos bajas uno de ellos (previsiblemente César) deberá bascular a la izquierda. En caso contrario se reabrirá la competencia no solo en banda, sino también en la delantera.

El eje también siembra incógnitas. Con Quique Rivero, que ya había perdido la condición de titular indiscutible casi descartado para la descubierta navarra, Ángel Viadero tampoco sabe aún si podrá contar o no con Antonio Tomás. Si el de Cartes está en condiciones de jugar -y es titular, que esa es otra- estará acompañado por Javi Cobo o Granero, convertido ya en comodín para el centro de la defensa o de la medular. Si finalmente se le descarta, al entrenador le quedarán pocas alternativas en el puesto. La principal, adelantar la posición de Granero, devolverle al eje y alinearle junto a Cobo.