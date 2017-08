Los enemigos del Racing Héber trata de zafarse de dos futbolistas del Amorebieta en el partido de pretemporada disputado este verano. / Oskar Matxin Edesa A día de hoy, Viadero prevé a Mirandés, Burgos, Athletic B y Real B como los rivales más fuertes SERGIO HERRERO Santander Miércoles, 16 agosto 2017, 07:39

Conjeturas, predicciones, apuestas... Son conceptos etéreos. Volubles. La bola de cristal casi nunca funciona. La otra, la de piel sintética, siempre pone a cada uno en su sitio. Tarde o temprano. El domingo, el esférico de verdad empieza a rodar y se acabarán las especulaciones. 38 partidos por delante del momento de la verdad. El play off en el que el Racing tiró por la borda dos buenas campañas para quedarse de nuevo en el pozo. En esta ocasión, el equipo de Ángel Viadero cambia de grupo y la mayoría de sus rivales serán nuevos. Destinos por conocer. El Arenas de Getxo será el primer enemigo a batir y a este le seguirán otros 18. Y de entre ellos saldrán los contrincantes con los que los verdiblancos -si hacen bien las cosas, como es su exigencia- andarán a codazos en la parte alta de la clasificación. El Mirandés, por nombre y por el hecho de ser un recién descendido, parte como principal candidato, aunque a buen seguro saldrán otros clubes a la palestra a lo largo del campeonato. El técnico racinguista prevé que, aunque quizá no haya tantos gallos como el curso anterior, donde el Racing tuvo que sacar lo mejor de sí mismo para batallar contra Cultural Leonesa y Celta B, la clase media será mucho más dura. «No va a haber mucha distancia con los de abajo. Van a ser equipos duros. No va a haber ninguna cenicienta», vaticina.

«No va a haber mucha distancia con los de abajo. No va a haber ninguna cenicienta» Ángel viadero

El entrenador de Canalejas afirma estar «contento» con el cambio de grupo, aunque, en su opinión, «todos son parecidos. No sabría decir si nos ayuda o no». Lo que sí es cierto es que tiene un alto conocimiento del mismo tras su paso por el Sestao -anteriormente también estuvo en el Eibar-. «Este año quizá haya en algún grupo concreto, muchos equipos muy poderosos. Pero todos los grupos son parecidos. Quizá cambien algunos comportamientos de juego en un grupo o en otro. Por los climas, por los estadios. Pero al final, son equipos de una capacidad para competir muy similar». Lo que sí reconoce es que se trata de un campeonato «complejo». «No nos vamos a encontrar a una Cultural, pero nos vamos a encontrar al Mirandés, al Burgos o equipos de Euskadi que compiten muy bien. Que son muy poderosos». El míster saca la lectura positiva: «Lo que sí vamos a tener, probablemente, una ventaja, que es la de los desplazamientos. Vamos a tener menos distancia. Hay la posibilidad de que la afición se desplace a muchos más viajes. Eso para nosotros ya es algo positivo».

LAS CLAVES Recién descendido El Mirandés de Pablo Alfaro ha renovado su plantilla sin hacer mucho ruido en el mercado. Apuesta diferente El Burgos ha fichado mucho y bien. Entre sus incorporaciones están Beobide y Carlos Álvarez. Los equipos B Los filiales de Athletic y Real mantienen gran parte de su plantilla, con unaño más de experiencia. Otros rivales «poderosos» Logroñés, Barakaldo, Tudelano, Real Unión, Arenas o Leioa son otros equipos a tener en cuenta. Una categoría obsoleta El entrenador delRacing es de la opinión de que la Segunda B debe ser «revisada»

Ángel Viadero destaca al Mirandés como principal rival a batir. Al conjunto de Anduva, dirigido por el exracinguista Pablo Alfaro, su condición de recién descendido ya le coloca como favorito al título. El cuadro rojinegro ha hecho una profunda remodelación de su plantilla, aunque sin llamar excesivamente la atención en el mercado estival como sí han hecho otros clubes, con grandes desembolsos y nombres rimbombantes. Quiere ir lento pero seguro. Ha perdido a hombres importantes como Urko Vera o Guarrotxena; ha mantenido a Rúper, Kijera y Sergio Pérez y ha incorporado, por el momento, a siete futbolistas provenientes de la Segunda División o de equipos punteros de la Segunda División B.

Pero Viadero también añade a uno de sus exequipos: «A día de hoy, tal y como se están formando las plantillas -aún quedan dos semanas de mercado estival-, veo algunos equipos poderosos. El Burgos de Patxi Salinas ha hecho una apuesta diferente a la de años anteriores, ha metido una inyección económica importante y se ha puesto en el mercado de una manera contudente». Otro aspirante a la parte alta. Los de El Plantío han fichado mucho y bien, con los exracinguistas Jagoba Beobide y Carlos Álvarez entre sus caras nuevas. Además, continúa el centrocampista cántabro Cusi.

«Puede que la afición se desplace a muchos más viajes. Eso ya es positivo para nosotros» ángel viadero

Los filiales

Por otro lado, Viadero cree que hay que poner especial atención en los filiales de Athletic y Real Sociedad. «Dependen de sus generaciones, pero tienen cierta experiencia en Segunda B». De ahí puede salir un rival joven y respondón como el Celta B de la pasada campaña, con la diferente fisonomía que tiene siempre un equipo filial. Ambos terminaron la 2016-17 en la zona media de la tabla -octavo y décimo, respectivamente-. Con una importante continuidad en su plantilla, esperan estar aún más arriba en esta ocasión.

Y luego está la clase media, mucho más consistente, a priori, que la del grupo I de la temporada pasada. Parece poco probable que el campeón alcance los guarismos que lograron Racing y Cultural Leonesa la pasada campaña, que empatados a 86 puntos batieron todos los récords de la Segunda División B. Cada punto habrá que sudarlo aún más en esta ocasión. Tras los favoritos, parte un populoso pelotón del que, a medida que pasen las jornadas, alguno de los equipos demarrará y, aunque no entrase en las quinielas iniciales, peleará por los puestos altos de la clasificación. «Vamos a ver qué pasa con el Real Unión», dice Ángel Viadero, por poner un ejemplo. UD Logroñés, Barakaldo, Leioa, Arenas, Tudelano... Serán equipos a tener en cuenta mientras vaya avanzando la competición.

Ser favorito a estas alturas de película sirve más bien de poco. El respeto se pierde rápido. El Racing, por nombre, historia, potencial y presupuesto debe estar entre los elegidos. Pero si es el mejor -o está entre los mejores- debe demostrarlo sobre el terreno de juego. Y ya se sabe, por la experiencia de los dos ejercicios anteriores, que ni siquiera eso es suficiente. El play off siempre da y quita razones, pese a que ascender en esta categoría sea una auténtica lotería. El propio Ángel Viadero, conocedor absoluto de la categoría de bronce del fútbol español, reconoce que el sistema de competición de la Segunda División B necesita ser remozado: «No sé cómo ni cuál es la solución, pero creo que debería ser revisada».