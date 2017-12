«Enero decidirá dónde vamos a estar a final de temporada» Celedonio Martínez Con la segunda vueltaen el horizonte, el de Piélagos cree que laclave para el ascensoestá en los resultadosdel primer mes del año LEILA BENSGHAIYAR Jueves, 28 diciembre 2017, 07:09

Las inclemencias de la meteorología no han afectado al canterano Óscar Fernández, que después de las vacaciones navideñas afronta esta segunda etapa del campeonato con la vista puesta en los primeros encuentros del año.

–Han recibido la visita de ‘Bruno’ en el entrenamiento, ¿Cómo se ha visto ejercitándose bajo el temporal?

–Al principio bien, luego cuando ha empezado a granizar nos ha fastidiado un poco. ¡Picaba bastante!, pero es lo que toca. Estamos enCantabria y los que somos de aquí estamos acostumbrados a ello.

–En su caso, con las molestias que arrastraba, ¿le han venido bien estas vacaciones para soltar las piernas?

–Me ha venido bien el parón. Creo que una semana de descanso viene bien a todos, para desconectar, estar con los amigos, la familia.. y sí, descansar las piernas, que los últimos partidos venimos ya un poco cargados. Ahora he recuperado un poco el tobillo, que lo tenía un poco ‘así asá’, y me he visto bien. Ojalá la semana que viene lo pueda demostrar en Guecho.

–Con el 2018 comienza la segunda vuelta. ¿Cómo la encaran?

–Tenemos muchas ganas de que llegue la segunda vuelta para poder remontar los seis puntos que tenemos. La mentalidad es la misma. No creo que cambie nada en dos semanas, aunque cambie el año. El objetivo sigue siendo el mismo, que es quedar primero e intentar subir.

–No hay cambio de mentalidad ¿tampoco de sensaciones?

–Está claro que nosotros somos los primeros que queremos cambiarlas. Meter goles, finalizar bien las jugadas y decidir bien, pero bueno, no se ha dado o se ha dado menos de lo que se esperaba.

–Están a seis puntos del Mirandés y todavía con un enfrentamiento directo con ellos en la segunda vuelta, ¿Es una distancia salvable?

–Sí, claro que es salvable lógicamente. Y más quedando toda la segunda vuelta. Tenemos ese partido frente a ellos y aunque sea allí, no pasanada. Además ellos tienen un calendario más complicado. Sí que es verdad que tenemos un calendario un poco difícil contra rivales directos, pero bueno, somos el Racing y vamos a ir a por los partidos.

–En este primer mes, en enero, se perfila complicado. Gernika, Mirandés, Sporting B...

–Sí, se dejan ver ya muchas de las aspiraciones. Creo que ese mes será la ‘cuesta de enero’ como se suele decir. Es un mes que va a decir dónde vamos a estar a final de temporada porque son tres partidos muy importantes. Creo que si se sacan los tres adelante vamos a tener muchas posibilidades de conseguir nuestro objetivo.