Equipo y afición se reconcilian en Sarriena

La serotonina es una sustancia química generada por el cuerpo humano y que realiza la función de neurotransmisor. Los especialistas le asignan la función de mejorar el estado de ánimo del individuo. El técnico del Racing, Ángel Viadero, afirmó en la rueda de prensa previa al choque de este domingo ante el Leioa que su equipo mantenía la moral intacta pese a las tres derrotas consecutivas del conjunto verdiblanco. Pero para la sufridora afición racinguista el triple palo fue muy doloroso y aunque este domingo respondió, como siempre, lo hizo en menor número que en citas anteriores pese a tratarse de uno de los desplazamientos más cortos de la temporada.

De todas formas, el seguidor montañés es como un padre para su equipo. En las taquillas de los Campos de Sport apenas se vendieron 158 de las 600 entradas enviadas por el Leioa a Santander. Sin embargo, ayer, cuando salió un claro en el cielo después de muchos días de lluvia intensa, una gran cantidad de aficionados se revolvió en su asiento y decidió que debía estar apoyando a los suyos también en las malas. Porque el sol, por muy poco que brille, refuerza el aporte de serotonina al cerebro. Al final, se juntaron en el campo de Sarriena unos 400 verdiblancos, que se convirtieron en mayoría absoluta en las instalaciones del club vizcaíno.

El problema es que la grada, este domingo, del principio de depresión podía pasar al enfado monumental si su equipo no cambiaba la dinámica en la que andaba metido, precisamente, desde que cayó con estrépito en la primera eliminatoria de Copa frente a su otra vez rival, el Leioa. Por eso, el Racing debía este doming cerrar el círculo de forma exitosa para no agravar su crisis. La afición racinguista quiso anunciarle a su equipo que estaba allí, por si alguno no se había dado cuenta durante el calentamiento y comenzó a animar justo cuando Dani Aquino se preparaba para poner en juego el balón con el saque de centro.

Aplausos para el equipo

La primera mitad no dio muchos alicientes para la emoción de la grada y las vallas de hormigón sobre las que se apostó la afición racinguista, que incluso cambió de fondo durante el descanso para acompañar el ataque de su equipo y, de paso, intimidar un poco al portero rival. Alguna ventaja tiene que tener el hecho de penar por la Segunda División B. Sarriena no es El Molinón. De todas formas, antes del intermedio lo único que hizo vibrar a los seguidores racinguistas fueron las decisiones arbitrales comprometidas hacia el equipo cántabro. Lo demás, fue un partido normal y corriente de esta categoría.

La segunda mitad trajo nuevos bríos para los seguidores racinguistas, con las continuas llegadas del cuadro montañés a los dominios del meta Iturrioz. Pero ya se sabe que en el fútbol, los goles, son amores. Lo demás son aperitivos que no sacian a nadie.

En el minuto 71, llegó por fin la reconciliación entre grada y plantilla tras el desencuentro de Gijón. El gol de Dani Aquino sirvió como presente a la afición para arreglar el estropicio y pedir perdón. Lo dijo Iván Crespo durante la semana: «El mejor mensaje que le podemos mandar a la grada es dar un golpe sobre la mesa y ganar». Así fue.

Esta vez no hubo pitos y reproches. El silbato final sirvió para que los futbolistas visitasen La Gradona en el exilio con otro semblante. Y los seguidores verdiblancos premiaron la victoria y el cambio de imagen y de actitud del equipo cántabro con aplausos. Como venía siendo habitual antes de la caída de morros en la primera ronda de la Copa, precisamente en el mismo escenario. El campo de Sarriena ya no traerá tantos malos recuerdos al racinguismo. Los triunfos, en el fútbol, curan mucho más que el tiempo.