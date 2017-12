El estado del campo condiciona los planes de Viadero para el domingo El entrenador ensayó dos posibles equipos: uno con músculo para superar el barro y otro más técnico por si finalmente las condiciones del césped no son tan malas MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 15 diciembre 2017, 07:27

Un plan por si el barro obliga a un partido como los de antes y otro, por si finalmente las previsiones se equivocan. Ángel Viadero quiere despedir el año con los deberes bien hechos y por eso ayer se multiplicó y ensayó en El Sardinero dos equipos totalmente distintos de cara a superar el último duelo antes de las vacaciones frente el Real Unión de Irún.Si los meteorólogos aciertan, la lluvia no parará de caer desde hoy hasta el próximo domingo en la ciudad fronteriza.

Esa circunstancia tiene pinta de dejar el Stadium del Gal bastante inundado por lo que el barro condicionará el partido. Frente a eso, el técnico probó un once inicial con Gonzalo y Gándara, como centrales, Granero, en el centro del campo, y César Díaz y Juanjo en la banda y la delantera, respectivamente. Se puede catalogar como más potente y de más músculo que la siguiente alternativa, compuesta por Granero como zaguero; Héber Pena en la izquierda, Quique Rivero de pivote y Pau Miguélez, en punta. Esta última versión es, aparentemente, más de toque y de jugar por abajo, algo que evidentemente será complicado si el agua y el barro lo impiden. «Claro que nos condiciona el fútbol.Es algo que tenemos que tener en cuenta. Imaginamos que no estará el campo en buenas condiciones. Habrá que jugar a otra cosa y hacer un fútbol más directo y adaptarse. La clave es esa», aseguró Iván Crespo. El portero admitió que «cuando no se gana en las últimas tres jornadas y eres el Racing es normal que tengas muchas ganas de recuperar la ilusión y de abandonar el año con buen pie».

En cualquier caso, lo que no cambiará y queda fuera del debate que suscita el estado del terreno de juego es que Sergio Ruiz seguirá jugando en el centro del campo y Córcoles se mantendrá como lateral derecho. Álex García, Antonio Tomás y Raúl Domínguez son por el momento las bajas para la convocatoria de mañana.