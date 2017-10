Fútbol | Rcing Los fichajes, lejos de lo exigido Todos los fichajes. / DM Los seis futbolistas llegados en verano no han dado, de momento, el plus esperado al equipo SERGIO HERRERO SANTANDER. Martes, 24 octubre 2017, 08:43

Que el Racing no está dando una buena imagen es un hecho más que constatado. El rendimiento del equipo cántabro tiene una doble lectura. Por un lado, ni hay buen juego ni da sensación de solvencia. Por el otro, el conjunto dirigido por Ángel Viadero, aún con sus pobres actuaciones, es segundo en la clasificación. Los números pesan mucho y reducen el espacio a la crítica, por su cualidad de indiscutibles. El míster no obvia los problemas en el rendimiento de sus futbolistas: «Hay muchos jugadores que no están en su mejor momento. La mayoría. Pero están muy unidos». Ante las carencias individuales, el de Canalejas apuesta por el bloque a la espera de tiempos mejores. Dentro de ese grupo de piezas que conforma la plantilla se encuentran los últimos en llegar. Esos que aterrizan para dar un plus al equipo. Por eso se llaman refuerzos. Sin embargo, los seis fichajes veraniegos aún se encuentran muy lejos de la exigencia. Intentando ver la botella medio llena, todos ellos deberían tener aún margen de mejora. Igual que el equipo verdiblanco.

Quizá el que ha dado un nivel más aceptable es Paco Regalón. De hecho, el central cordobés, procedente de la Cultural Leonesa, ha disputado los 900 minutos que se llevan jugados en el campeonato liguero. Sólo se perdió el choque copero ante el Leioa por problemas musculares. Ha tenido luces y sombras, pero en líneas generales aprueba. Ha demostrado su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás, su potencial aéreo y su capacidad de anticipación. Quizá en la colocación ha estado su principal debe en el comienzo de la temporada. Además, con él sobre el césped el Racing ha dejado en seis ocasiones su portería a cero -cinco junto a un central reconvertido como Borja Granero y una acompañado por Gonzalo-. A todo ello hay que sumar su fortaleza en las acciones a balón parado en el área rival. El gol marcado en el último suspiro frente al Barakaldo da fe de ello.

La tarde horrible de Regalón y Gonzalo Ante el Barakaldo, la pareja de centrales no estuvo fina. Pero la mala actuación tiene su intrahistoria, tal y como dejó entrever Ángel Viadero tras el partido en rueda de prensa. «Paco –Regalón– ha estado con un virus y Gonzalo con dolores. Eso tiene un gran mérito. Me han demostrado que con ellos voy hasta el fin del mundo», sentenció el míster de Canalejas. Regalón apenas pudo dormir por un virus estomacal que le tuvo más tiempo en el baño que en la cama. Los vómitos le acosaron hasta en el vestuario, antes y durante del choque frente al Barakaldo. No le fue mucho mejor a Gonzalo, que sigue con intensos dolores en su pie. Esos que arrastra desde el choque de Gijón del pasado 10 de septiembre. Para soportar las molestias y poder jugar, fue infiltrado tanto antes de salir a jugar como en el intermedio. Como es lógico, ninguno de los dos se ejercitó ayer.

Precisamente, Gonzalo, llegado de la Ponferradina, es el futbolista llamado a compartir dupla de zagueros junto al andaluz. Las actuaciones de ambos durante la pretemporada dieron rienda suelta al optimismo, aunque el nivel mostrado por el experimentado defensa castellano ha tenido demasiados altibajos hasta el momento. Ha alternado alguna buena actuación, con errores graves como ante el Sporting B o el penalti del pasado domingo frente al Barakaldo. Tampoco ha tenido fortuna en el aspecto físico. Desde el partido de El Molinón arrastra un fuerte golpe en el pie del que aún no se ha recuperado. Por eso, apenas ha disputado la mitad de los encuentros. Aún así, ha dejado pinceladas de su potencial por alto y su inteligencia al corte.

Dentro de la revolución preparada por Ángel Viadero para el partido ante el Barakaldo, el técnico santanderino hizo algo así como una vuelta a los orígenes. Y esa circunstancia propició que sólo tres de los seis fichajes formasen en el once inicial -Regalón, Gonzalo y Antonio Tomás-. Respecto a los otros tres -Juanjo, Quique Rivero y Álex García-, ya durante la semana se barruntaba su suplencia. Y así fue, salvo en el caso del de Beranga, que se cayó de la convocatoria por lesión.

Antonio Tomás, que se encontraba sin equipo tras pasar por el fútbol griego, parece la piedra sobre la que Ángel Viadero quiere cimentar su equipo. El currículum del de Cartes hace pensar que tiene capacidad suficiente para liderar al Racing desde la sala de máquinas. Pero de momento, el veterano centrocampista sigue en su proceso de acumular minutos y coger ritmo de competición después de una pretemporada tardía. Llevaba ya un tiempo entrenando en solitario en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia y no debutó hasta el tercer partido del campeonato, ante el Mirandés. Dispuso de una veintena de minutos. Y después tuvo que quedarse cuatro partidos en la grada por el desmesurado castigo recibido por su expulsión ante el conjunto burgalés. Regresó contra el Bilbao Athletic y dejó sensaciones positivas. Frente al Vitoria y el Barakaldo estuvo más o menos al nivel del resto de sus compañeros. Debe aportar orden y criterio en la medular, aunque Viadero aún no ha encontrado la pareja ideal para esa tarea.

Brillo estival

Dentro de esas probaturas ha entrado Quique Rivero, fichado del Cartagena. El cabezonense fue uno de los más destacados durante la pretemporada. Una fuente de esperanzas para el racinguismo. Sin embargo, desde que comenzó el campeonato no ha conseguido brillar. La forma de jugar del Racing tampoco le favorece a un futbolista que precisa tener contacto habitual con la pelota. Ha pasado de titular a suplente en los últimos compromisos. Pero, como a los demás, se le presume un mayor nivel que debería llegar en un futuro no muy lejano. Su capacidad técnica y su visión del fútbol es indiscutible y eso, añadido a su buena edad -25 años-, no se le puede haber olvidado en apenas unos meses. Quizá le puede estar pasando algo similar a lo que le sucedió a Álvaro Peña, que con Ángel Viadero no logró dar el máximo por sus características. Rivero, que ha jugado nueve partidos de Liga, suma un gol, el anotado frente al Athletic B.

Matías Aquino, como estaba previsto, pasó a formar parte del filial tras su protagonismo en el inicio de la Liga

Luego está el caso de Álex García. El último en llegar. Al de Beranga se le nota aún falto de confianza. En ocasiones, demasiado precipitado. Y de momento, apenas ha aportado notas positivas. Poco para un futbolista que viene de Segunda División tras pasar por Mirandés y Tenerife. Él mismo reconoció recientemente en rueda de prensa que tiene ansias por «agradar». Por unas declaraciones realizadas hace una década, tiene que hacer más trabajo que los demás por ganarse la confianza de la grada. Ha disputado siete partidos, tres de ellos como titular. Su entrada en el once obligó a Viadero a trasladar a uno de sus hombres más desequilibrantes, Héber, a la banda derecha. Algo que no ha funcionado. El rendimiento del gallego y de Óscar Fernández en ambas bandas le cierra las puertas.

Otro que no acaba de encontrarse cómodo es Juanjo. El delantero de Ontaneda, procedente del Almería, tiene un registro de partidos en el fútbol profesional que ya quisiera para sí la mayoría de sus compañeros. Sin embargo, después de diez partidos, sigue sin encontrarse cómodo. Puede ser un caso similar al de Álex García. Después de ser muy criticado durante su primera época en el Racing, ese ímpetu por ganarse la confianza de la parroquia racinguista parece tenerle bloqueado. Más allá del gol de rebote frente a la Peña Sport, ha ofrecido poco rendimiento en el ataque racinguista. Y en el último choque, ante el Barakaldo, Viadero decidió relegarle al banquillo en favor de un César Díaz que esta temporada apenas había actuado en punta.

El último de los casos estaba previsto. Matías Aquino, que vino del filial del Levante, ya tenía como destino el segundo equipo racinguista. El sevillano fue el máximo goleador verdiblanco en la pretemporada. Luego tuvo protagonismo en los primeros encuentros de la Liga por la falta de efectivos, pero después ya pasó definitivamente al segundo escalón, a las órdenes de José Moratón.

Ayer, uno de los titulares en el choque frente al Barakaldo, relativizaba la importancia de quién juega y quién no. Óscar Fernández sabe de primera mano lo que es pasar del banquillo al 'prao' en apenas unos días. «Los que estamos jugando ahora es porque el míster entiende que estamos mejor. Antes jugaron otros. No tiene nada que ver con que nosotros seamos los del año pasado. Probablemente, los fichajes terminarán jugando y jugarán más», afirmó el de Piélagos. Seguramente tenga razón. Los futbolistas llegados en verano tienen aún mucho margen de mejora. O eso es lo que se supone. Porque en enero lo más probable es que salgan unos y entren otros. La rueda del fútbol, que nunca para.

Los seis fichajes:

Quique Rivero (Cabezón de la Sal. 16-4-1992). Centrocampista. Procedencia:Cartagena. Partidos jugados:Diez (ocho como titular). Minutos: 695. Goles: 1

Antonio Tomás (Torrelavega. 13-1-1985). Centrocampista. Procedencia:Sin equipo. Antes, en el Veria griego. Partidos jugados:Cuatro (tres como titular). Minutos: 225. Goles: 0

Gonzalo (Burgos. 21-03-1984). Defensa. Procedencia:Ponferradina. Partidos jugados:Cinco (cinco como titular). Minutos: 450. Goles: 0

Álex García (Bilbao. 24-9-1984). Posición: Centrocampista. Procedencia:Tenerife. Partidos jugados:Siete (tres como titular). Minutos: 321. Goles: 0

Paco Regalón (Algallarín (Córdoba). 19-2-1987). Posición: Defensa. Procedencia: Cultural Leonesa. Partidos jugados:Diez (diez como titular). Minutos: 900. Goles: 1