Fichajes en casi todos los puestos

La plantilla del Racing posa la víspera del partido contra la Real Sociedad B en las instalaciones de la Albericia. / Javier Cotera Salvo la portería y el eje, el Racing tiene que reforzar todas sus posiciones. Esperará al último día para alguna llegada estrella

Salvo la portería y el mediocentro, el Racing necesita reforzarse en todas las posiciones y lo hace sin prisa, como ha confirmado su propio presidente, Alfredo Pérez. Por una parte, los cántabros han esperado a que terminara la competición en Segunda División para confirmar o descartar negociaciones. Es el caso de Alberto Noguera, futbolista del Lorca en quien Chuti Molina tenía mucho interés, pero que finalmente ha aceptado una oferta de Segunda División, con lo que su incorporación ha quedado descartada. Un caso similar es el de su compañero de equipo Carlos Peña, que también parece descartado.

«Lo mismo que nosotros estamos ahora mismo manejando más de 128 fichas con negociaciones abiertas, otros equipos lo mismo. Cada uno mueve sus fichas», explica Alfredo Pérez, que confirma que el Racing abrió las primeras conversaciones para sondear el mercado ya en mayo, con Molina recién llegado a Santander, aunque al no saberse aún la categoría en la que iba a militar el equipo no se pudo trabajar con la misma intensidad.

Pese a las críticas de haber fijado el Lorca como caladero en lo que comienza a conocerse como el 'Racing de los murcianos', el club insiste en aclarar que el ámbito de búsqueda es mucho más amplio, pese a que hayan trascendido algunos nombres de un equipo que tanto Molina como el coordinador del fútbol base, Guillermo Fernández Romo (procedente del Jumilla) conocen muy bien. «El caladero donde Chuti está buscando ni es Murcia ni es Guadalajara. Es España. Y a fecha de hoy también fuera de España», confirma Pérez.

El caso es que a la espera de decidir si renueva a Gonzalo de la Fuente y a César Díaz, y siempre a expensas de que Dani Aquino ejerza el derecho que tiene hasta el 15 de julio de rescindir su contrato a cambio de 30.000 euros, el Racing debe reforzar varios puestos. Los verdiblancos deben incorporar al menos dos centrales y un lateral, mientras que las bandas también se han quedado sin efectivos con las salidas de Óscar y Héber, y se pueden quedar más vacías aún si César Díaz tampoco renueva. En cuanto a la delantera, e independientemente de que el canterano Víctor Badiola, que aún no ha renovado, siga o no en Santander, la presencia o no de Aquino condiciona la estrategia. En cualquier caso Iván Ania necesitará un delantero para compensar la baja de Borja Lázaro. Y podrían ser dos.

En total, el Racing puede llegar a incorporar, según las salidas una docena de jugadores tras la limpia a la que se ha sometido a la plantilla, de la que sólo se han salvado los canteranos (en su mayor parte) y algunos de los veteranos de la operación retorno del año pasado con contrato en vigor, y cuya baja supondría un esfuerzo económico para el club. Y aun así no se puede descartar completamente, según cual sea el impulso del socio capitalista, que alguno de ellos deje Santander. Pedro Orfila, que ya jugó en Santander en Segunda División, y otro jugador del Lorca como Dani Ojeda son dos de los futbolistas que figuran en la larga agenda de Chuti Molina. De momento el club ya anunciado que se reforzará durante el verano, pero que también esperará las oportunidades de mercado del último día.