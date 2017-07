Racing «¿Fichajes? Todos los veranos es igual. No estamos pendientes» La plantilla continúa su trabajo específico en La Albericia. / Antonio 'Sane' César Díaz, que confía «en estar a punto en las cuatro semanas que restan», asegura que el equipo «sigue la misma línea del año pasado» MARCOS MENOCAL Sábado, 22 julio 2017, 17:02

santander. «Lo hablamos entre nosotros. Parece que fue la semana pasada cuando jugamos el play off...», recordaba César Díaz tras uno de los entrenamientos exigentes de la pretemporada que no ha hecho más que empezar. El manchego es uno de los 'fichajes' para la próxima temporada después de que el equipo le haya recuperado tras superar la grave lesión de rodilla que le apartó de la competición seis meses. Para Díaz es normal que «la afición» esté pendiente de las incorporaciones, pero el grupo tiene que estar por encima de ello. «Todos los veranos es igual. Lo afrontamos con naturalidad y te centras en entrenar con el Racing y ya está. Tu te debes al Racing y punto». Precisamente de los nuevos, el manchego dio el visto bueno a Gonzalo. «Coincidimos dos años en el Albacete y es un diez como persona y como profesional. Nos ayudará mucho».

La plantilla está en vías de construcción por lo que la versatilidad de los jugadores será fundamental. «Es la eterna pregunta de la temporada pasada. ¿Delantero o por la banda? Me da igual; el mister es el que decide», explicó el jugador que en el último curso le tocó combinar ambas posiciones. Su tono físico es ya muy alto, aunque no tiene prisa. «No me agobio por alcanzar ya el 100%. Quiero ponerme a punto y en estas cuatro o cinco semanas que restan es suficiente. Hay que buscar recuperar las sensaciones». El manchego no esconde las preferencias, que en buena medida son las de todos los futbolistas. «Estas semanas son más de hacer sesiones, pero al final lo que queremos es que lleguen los partidos porque se pasa más rápido».

Díaz reconoce que el cambio de Grupo en la categoría supondrá algún cambio. «En principio sí parece que habrá cambios. El juego de los vascos es mas físico, pero nosotros tenemos que estar preparados para todo. Tenemos que llegar con opciones a final de temporada». Finalmente, el centrocampista asegura que «el equipo sigue la misma línea del año pasado. Esta semana es un periodo de adaptación. No hemos entrado en nada mas», concluyó el futbolista.