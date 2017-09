«Teníamos que ganar y punto»

«Lo mejor era ganar. Esto es un juego que está concebido para ganar». Así de contundente. Ángel Viadero no titubeó -para qué iba a hacerlo- más allá de que después tratara de explicar lo que ayer se vio en El Sardinero. Lo cierto es que un Racing poco brillante, más bien aburrido, y desacertado terminó ganando un partido que sólo al final se animó. «Nos ha faltado regularidad. Hemos atacado bien a los espacios, pero esa falta de acierto nos ha llevado a la precipitación», añadió el entrenador. Precisamente esa ansiedad por marcar y por ganar un encuentro que no podía perder fue el que generó las mayores dudas de la tarde. «Los minutos finales de la primera parte fueron los peores; nos volvimos vulnerables. Hasta que no llegó el gol no nos serenamos».

El Racing tiene un plan y no se sale de ese guión a no ser que ocurra algo extraordinario; un gol, un error... «Hemos fallado muchos pases, nos hemos apresurado en elegir las últimas opciones... Pero el equipo tenía que ganar», indicó el técnico racinguista. Así es, la victoria es lo único que no podía faltar, pero tampoco es menos cierto que en los primeros cincuenta minutos no dio la impresión que el Racing quisiera ganar del todo. «Nos ha sorprendido un poco, es verdad. El Racing se ordenó y esperó en su campo», reconoció un sorprendido David Ruiz, entrenador de la Peña Sport, que pese a la actuación más que aceptable de su equipo, se fue de vacío. «A nosotros ya no nos vale jugar bien, necesitamos más». Al técnico de los navarros también le llamó la atención la excesiva tranquilidad con la que pasaban los minutos sin que ocurriera nada. De hecho «tuvimos hasta alguna ocasión», añadió. Por su parte, Viadero no se cansaba de admitir que «faltó pausa con el balón, coordinar los pases. Todo esto ante un rival que protege muy bien el espacio y hace que las cosas se compliquen».

«Siempre queremos ganar»

Al Racing sólo le inquietó la Peña Sport en los últimos diez minutos de la primera parte, pero en ese tramo pudo perder el partido. Más tarde, después del gol de Granero, «el equipo dio un paso adelante y acabó en campo contrario». El entrenador cántabro repitió en varias ocasiones que «el Racing es un conjunto que sale siempre con la intención de ganar. Y eso es lo que no debe cambiar». Hay días como el de ayer -al menos en varios tramos del partido- que cuesta creerlo, pero no es menos cierto que el resultado siempre termina del mismo color.

Llegó el turno de hablar de la grada. «Nosotros queremos ser ese equipo merecedor de la afición; qué podemos decir de esta afición que se sacrifica, que va y viene a todos los sitios. Muchos de los jugadores de este vestuario están por aquí precisamente por ellos. Es agradecida y con poco se contenta. Tenemos que darle mucho más».

Sobre la pareja de delanteros, Juanjo y Aquino, Viadero ensalzó la labor del primero. «Es un futbolista que siempre está presente en la elaboración y que puede hacer más daño apareciendo que estando, por eso preferimos que jugase como segundo punta». Finalmente, sobre el juego de Granero como central, Viadero le echó un capote. «Es un futbolista que puede jugar ahí, pero no es central y se le nota. Hay que ayudarle y agradecerle». A Héber Pena le sustituyó Álex y terminó con hielo en la pierna. «Le han dado un golpe. No es nada, no es preocupante», concluyó.