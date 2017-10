«Quien gane saldrá reforzado» Javier Cotera Jagoba Beobide regresa a El Sardinero vistiendo la camiseta del Burgos LEILA BENSGHSAIAR Martes, 31 octubre 2017, 15:34

El exracinguista Jagoba Beobide volverá a pisar de nuevo los Campos de Sport de El Sardinero mañana miércoles, pero ya no lo hará con la elástica verdiblanca. El mediocentro guipuzcoano milita ahora en el Burgos y regresa a Santander para encarar un partido complicado, evocando el buen recuerdo que guarda de la parroquia racinguista: «La afición siempre me trató muy bien, cuando jugué y cuando no. La verdad es que de los seis meses que pasé en el Racing tengo muy buen recuerdo. Dejé allí buenos amigos y me marché con buen sabor de boca», recuerda. .

Beobide llegó al Racing la pasada campaña, en el mercado de invierno, como refuerzo del conjunto verdiblanco de cara a meterse de lleno en el play off y luchar por el ascenso a la categoría de plata del fútbol español. No pudo ser y el jugador, tras este revés, recaló en el Burgos junto a otro compañero como el delantero Carlos Álvarez, que había llegado a Santander en las mismas circunstancias que el vasco.

No haber conseguido el ascenso vistiendo la camiseta verdiblanca supuso para él una decepción pero le pesan más los buenos momentos que los amargos. «Es verdad que tuve lesiones y momentos más sufridos, pero disfruté mucho del play off y de todos los minutos que jugué», confiesa. «Aunque en el fútbol al final los resultados son lo importante y es lo que se recuerda, me quedo con los pequeños detalles y los seis meses increíbles que pasé en Santander» recalca el jugador.

El mediocentro exracinguista esperaque los de Ángel Viadero no rompan la imbatibilidad de su actual equipo, un enemigo

A pesar de que el mediocentro ve al cántabro como un equipo que «tiene que luchar por lo máximo, aunque los inicios le han sido complicados, se va adaptando poco a poco». «No hay que olvidar que tiene 20 puntos y está en la zona alta de la clasificación», añade y no apuesta porque en este reencuentro el equipo de Viadero sea el que vaya a romper la imbatibilidad de la que goza el Burgos, que hasta ahora no ha perdido ningún partido y únicamente ha encajado dos goles en lo que va de campeonato. «Espero que no nos ganen, aunque en el fútbol nunca se sabe. Al final el Racing tiene una gran plantilla y es un rival directo. Aunque es verdad que ahora mismo tiene necesidad nosotros también somos un equipo fuerte. Lo cierto es que es un partido especial, porque quien gane saldrá reforzado» explica el guipuzcoano. Y como aviso para navegantes: «Hemos completado un inicio increíble y tenemos las cosas muy claras». No engaña a nadie.

Por otro lado, reconoce que tanto Patxi Salinas, su actual técnico, como Ángel Viadero tienen muchos puntos en común a la hora de manejar sus respectivos equipos. «Los dos tienen una ideología similar. A ambos les gusta conformar un equipo sólido, que encaje pocos goles y en el que todo el mundo trabaje. Yo me he adaptado muy bien a los dos».

El medio vasco solamente disputó 15 partidos con el equipo de Ángel Viadero y su rendimiento estuvo marcado por las lesiones musculares, lo que hizo a la entidad verdiblanca dudar sobre su renovación y que finalmente el jugador terminase en el Burgos, un rival directo del mismo grupo.

Respecto a su salida del conjunto racinguista, el de Azpeitia quiere aclarar que su marcha al Burgos se decidió porque al terminar el playoff con el Racing los blanquinegros fueron los que apostaron más fuerte por él. «Al terminar la fase de ascenso yo no sabía que no iba a continuar en Santander. Tenía en mente seguir en el equipo y contemplaba la opción de quedarme, pero el Burgos se interesó más por mí. Por eso lo elegí», matiza el ahora mediocentro blanquinegro. «Me llamaban todos los días, demostraron más interés que el Racing, por eso, aunque tuve opción de renovar, me fui al Burgos. A pesar de que el tiempo que pasé en Santander fue increíble».