Gonzalo se someterá hoy a una prueba para conocer el alcance de su lesión en la rodilla Gonzalo de la Fuente, el sábado en el momento de su lesión. / D. PEDRIZA El club sospecha de un problema de menisco, pero hasta esta semana no se sabrá el verdadero alcance de la dolencia ni el periodo de baja LEILA BENSGHAIYAR SANTANDER. Lunes, 30 octubre 2017, 07:24

Gonzalo de la Fuente salió el sábado especialmente damnificado del naufragio de Amorebieta. El único central con el que contaba Ángel Viadero (y que aún así arrastraba problemas en el pie izquierdo, y ya se perdió semanas atrás un mes de competición) no se entrenó ayer con el resto de titulares en la sesión de recuperación y se someterá hoy a una prueba para conocer el alcance de su lesión. El jugador recibió un golpe en la pierna derecha en la jugada del penalti provocado por él mismo en el encuentro disputado ayer frente al Amorebieta. Por ahora, el club prefiere ser cauteloso y no ha ofrecido un parte oficial, pero sospecha de un problema de menisco. Un mal menor pese a ser la segunda baja que puede encadenar el burgalés, porque los verdiblancos confían en que no tenga afectados los ligamentos, aunque aún es pronto para darlo por sentado.

El central se someterá hoy lunes a varias pruebas de imagen en la Clínica Coloma, situada en el Sardinero, para corroborar el alcance de la lesión y si la zona afectada, localizada en la rodilla derecha, es verdaderamente el menisco. De ser así, el central se enfrentaría una dolencia que podría mantenerlo retirado de los terrenos de juego durante un periodo más largo de lo que el conjunto racinguista puede permitirse, ya que el equipo de Ángel Viadero no cuenta con un recambio efectivo para esa demarcación. A la hipotética baja de Gonzalo habría que sumarle la de Regalón, que tiene roto el complejo posterolateral de la rodilla izquierda desde el último encuentro que disputó en los Campos de Sport de el Sardinero frente al Barakaldo.

Estas circunstancias ponen en un aprieto al Racing que podría quedar cojo en la zaga del campo. Así las cosas, únicamente el canterano Javi Gómez, que ya hizo las veces de central en el partido disputado el sábado frente al Amorebieta, estaría disponible para saltar al terreno de juego el próximo miércoles uno de noviembre y medirse al Burgos FC. El joven jugador sería, por ahora y en caso de confirmarse una lesión de largo alcance de Gonzalo, la tabla de salvación a corto plazo de los verdiblancos, que parecen no levantar cabeza.