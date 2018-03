Racing / Fútbol Héber Pena, disponible 24 horas después de ser operado Alberto Aja Además del gallego, que completó la sesión con una prótesis en la muñeca, Acosta y Lázaro se sumaron al grupo con total normalidad MARCOS MENOCAL Santander Miércoles, 21 marzo 2018, 20:52

Borrón y cuenta nueva. La mañana de este miércoles en La Albericia estuvo plagada de sorpresas gratas: Héber Pena, Borja Lázaro y Franco Acosta entrenaron con total normalidad, dos días después de que ninguno de los tres ni tan siquiera pudiera imaginárselo. Nadie les esperaba. Los dos últimos completaron la sesión sin ningún problema. Ni la rodilla (derecha) del uruguayo ni el gemelo del madrileño se quejaron más. Las pruebas médicas a las que se sometieron el pasado martes descartaron sendas lesiones y ambos trabajaron con normalidad.

Lo de los dos delanteros fue llamativo, pero lo que realmente chocó sorprendentemente fue ver aparecer vestido de corto a Héber Pena. Llegó tarde, puesto que ya tenía pactada una revisión para analizar la zona con el cirujano 24 horas después de ser intervenido de rotura de escafoides. El extremo pasó consulta y posteriormente acudió a un establecimiento especializado en ortopedia para que le realizara una prótesis a medida. Dicho y hecho y sin más preámbulos, al ‘prao’. El gallego acabó el entrenamiento sin ningún problema; Pouso, que fue otro de los sorprendidos, lo colocó durante el partidillo como ‘comodín’ para que no entrase al trapo y evitara el contacto después de mantener una charla con el futbolista. Eso sí, tan solo por prevenir puesto que tanto los médicos como el propio jugador –motivado más que nunca– comunicaron su buena predisposición para regresar a la rutina. Apenas un día después de pasar por el quirófano, por lo que si todo va bien Héber Pena podría volver a las convocatorias mucho antes de lo esperado.

Con las tres incorporaciones de última hora, Pouso pudo contar hoy con toda la plantilla a excepción de Borja Granero, al que se le pudo ver trabajar aparte con el recuperador. El valenciano deberá cumplir con un plan especifico para poner a punto su rodilla derecha.

En cuanto a la intención táctica del entrenador poco que contar. Los miércoles no suele ser un día en el que desvele nada;el trabajo consistió en ensayos a campo reducido pero con los futbolistas mezclados. Nada hace presagiar que se produzcan cambios, si acaso la duda que dejó entrever en la defensa en función de los delanteros rivales. Gándara, Gonzalo y Regalón optan a dos puestos. En el resto de demarcaciones no se prevén cambios, salvo la esperada vuelta de Dani Aquino, que regresará después de cumplir su partido de sanción ante el Amorebieta. Así las cosas, en ese trivote –término que no le gusta utilizar a Pouso– que formar la línea de tres en el centro del campo se mantendrán Antonio Tomás, Quique Rivero y Sergio Ruiz.