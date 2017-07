Fútbol | Racing El Hércules ficha a Samuel Llorca y Mikel Santamaría Llorca y Santamaría jugarán en Alicante. / Andrés Fernández El central alicantino firmó con los blanquiazules tras no aceptar la oferta del Racing, mientras que el navarro lo hará hoy MARCOS MENOCAL Santander Miércoles, 12 julio 2017, 07:14

El Hércules se lleva a la pareja de centrales del Racing. El conjunto alicantino, que militará en Segunda B tras caer eliminado en el play off de ascenso, fichó la pasada semana a Samuel Llorca y hoy es muy probable que haga lo propio con Mikel Santamaría. Los blanquiazules, de este modo, apuestan por los dos zagueros que ocuparon el centro de la retaguardia del esquema de Ángel Viadero el último curso. El alicantino regresa a casa después de jugar en el Celta, Alavés, Valladolid y, finalmente, en el Racing. Llorca, que desde hace semanas tenía una oferta de renovación por un año más con los verdiblancos, desechó la idea de continuar en Santander y firmó con los levantinos. La decisión del defensa entra dentro de lo esperado. El defensa buscaba apurar sus posibilidades de militar en Segunda, pero al final volverá a jugar vestido de blanquiazul.En el Racing tenían pocas esperanzas de que aceptase la renovación. Lo que realmente es una sorpresa es la contratación de Mikel Santamaría –ayer no se había producido de hecho, pero todo indica que se llevará a cabo hoy– con los alicantinos. El navarro finalizó contrato con los verdiblancos el pasado 30 de junio y pese a no tener ningún central en el primer equipo, los responsables racinguistas no le presentaron ninguna oferta de renovación.

Josemi, a Las Palmas, y Viorel, al Barakaldo El moldavo Viorel Boian y el suancino Josemi Castañeda fichan por el Barakaldo y Las Palmas Atlético, respectivamente. Ambos futbolistas abandonan la cantera racinguista.Con el primero, los técnicos no contaban, pero el segundo se trataba de uno de los jugadores con proyección. Viorel, portero, disputó 21 partidos la pasada temporada en el Racing B, en los que recibió once goles. Sustituye en el Barakaldo a Gaizka Campos, que se marchó al Numancia. Por su parte, Josemi vestirá la camiseta del equipo canario, filial del de Primera División. El último curso jugó tanto en el juvenil como en el conjunto verdiblanco de Tercera División. El equipo canario ya había mostrado interés en el joven jugador desde la pasada temporada, cuando fue convocado por la selección española sub-19, en una temporada en la que se proclamó campeón del Grupo 1 de División de Honor junto al Juvenil A.

Por otro lado, el Racing continúa al acecho de Pedro Martín, delantero del Mirandés.El futbolista tiene contrato en vigor con el conjutno burgalés, pero ha sido declarado transferible por los de Anduva.El equipo de Ángel Viadero negocia con su entorno, pero lo más previsible es que apure la posibilidad de jugar en Segunda antes de aceptar la propuesta verdiblanca.

Exracinguista

Finalmente, por otro lado, el portero cántabro DaniSotres se ha comprometido con el Celta de Vigo. El que fuera racinguista –llegó a militar en Primera División con la elástica santanderina– deja el Levante B para jugar en otro filial, el celeste, en su intento de recuperar la senda que siempre apuntó desde que salió de La Albericia.