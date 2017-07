«Con mi hermano al lado sentí mil emociones. Quiero dar la talla aquí» Matías Aquino, junto al escudo del Racing de La Albericia. : / Antonio 'Sane' El delantero murciano, que marcó dos goles ante el Amorebieta, quiere «convencer al míster» y agradece al Racing «la oportunidad de volver a ser futbolista» Matías Aquino Jugador del Racing MARCOS MENOCAL SANTANDER. Viernes, 28 julio 2017, 09:06

Matías Aquino (Murcia, 1996) quiere «volver a ser futbolista en el Racing». El delantero jugó el pasado martes en Amorebieta, ante el Arenas, su primer partido «después de un año y medio» y acabó satisfecho. Una lesión de rodilla (rotura de ligamento cruzado) le apartó de los terrenos de juego y desde entonces soñó «en volver a jugar». De ese túnel, quién se lo iba a decir, salió compartiendo delantera con su hermano, Dani. «Sentí mil emociones al tener a mi hermano al lado». Su nombre salió en una de las reuniones de El Sardinero y días después fichaba por el Racing B. La falta de atacantes en el primer equipo le ha permitido hacer la pretemporada con los 'grandes'. «Quiero trabajar y ver si me gano un puesto».

-Lleva en Santander apenas dos semanas, ¿cómo le va?

-Muy contento y con muchas ganas. Agradezco al club la oportunidad que me da y quiero aprovecharla. Estoy muy feliz de estar aquí con mi hermano, que es algo que ayuda. Estar junto a la familia es algo que siempre facilita las cosas.

-¿Se imaginaba coincidir en el Racing con su hermano?

-No, para nada. Se habló de mí y me llamó el presidente. Resulté un jugador interesante y me hicieron ficha con el Racing B.

-Ahora que ya está aquí, ¿cuál es su objetivo?

-Soy un jugador del filial y ahora estoy haciendo la pretemporada con el primer equipo. Mi intención es dar la talla y pelear por un puesto. Quiero esforzarme y trabajar lo que haya que trabajar. Habrá que convencer al míster.

-En Amorebieta; debut, junto a su hermano y dos goles...

-Sentí mil emociones. Lo más importante es que me volví a sentir futbolista. Qué mejor que marcar goles... El Racing es un equipo histórico. De las últimas cuarenta temporadas ha estado más de treinta en Primera. Es un placer pertenecer a este club. Durante el tiempo que estuve lesionado aprendí, no le di más vueltas, sabía que tenía que recuperarme y ahora que ya lo hice tengo más ganas que antes.

-Apenas han llegado fichajes, ¿se ve usted jugando con el primer equipo?

-Es muy complicado. Los fichajes vendrán; los dirigentes saben cómo hay que hacer las cosas. Hay una base muy buena y mucha competencia. Veo un equipo muy unido y con futbolistas con mucha experiencia. Soy delantero y me gusta jugar en ese puesto y he venido a aportar lo que pueda.

-Su hermano ha tenido grandes entrenadores, pero de Ángel Viadero habla maravillas, ¿qué opinión tiene en los quince días que lleva en Santander?

-Lo de mi hermano habla por sí solo tras la renovación. Está a gusto aquí y si por él fuera estaría muchos más años. Me habla bien del míster.

-Su padre fue futbolista profesional y conoce el oficio, ¿qué le dice?

-Sólo que trabaje, porque humildemente se consiguen las cosas. Está contento de que estemos en un club como el Racing. Insiste en que trabajemos para ganarnos un puesto en el equipo.