Una imagen que refrendar

El Racing promete y las promesas están para cumplirlas. No hay que irse muy lejos en el tiempo para ver lo que pasa si la buena imagen inicial no se refrenda con el objetivo. Apenas dos meses atrás. El equipo que se antojaba intratable y temible tiró por la borda una temporada entera en apenas diez minutos. En el fútbol no siempre se produce aquello de lo que bien empieza bien acaba. Pero las buenas sensaciones son un primer paso y, de momento, el conjunto dirigido por Ángel Viadero ha dejado ratos para creer pese a que aún quedan engranajes por ensamblar -Juanjo y Antonio Tomás- y, probablemente, alguna que otra incorporación de última hora.

De la portería, como casi siempre en los últimos doce meses, hay poco que decir. El rendimiento de ambos inquilinos tanto en el pasado curso como en la presente pretemporada habla por sí solo. El Racing tiene una de las mejores -si no la mejor- pareja de guardametas de la Segunda División B. Cualquiera de los dos, tanto Iván Crespo como Raúl Domínguez, sería titular en equipos aspirantes a luchar por el ascenso a Segunda División, pero como sólo puede jugar uno, el de Viveda se postula de nuevo como protagonista en el campeonato liguero y al cayonés le quedará la Copa y algún encuentro puntual. En caso de algún percance inoportuno, la garantía es absoluta.

La defensa dejó una grata imagen el pasado miércoles en Luanco, a falta aún del regreso del lesionado Córcoles. El alicantino lo va a tener complicado este año en el lateral derecho, ya que Gándara está actuando a un alto nivel durante este verano. De hecho, a día de hoy parece el único de los canteranos que pueda tener un verdadero protagonismo a lo largo de la campaña. Por la banda izquierda, Julen Castañeda sigue fiel a su sobriedad habitual. Sin alardes, pero con eficacia. Y con importantes ayudas esporádicas en ataque. Por el hecho de tener un solo especialista para esta demarcación, este es el puesto que más preocupa a la comisión deportiva a un mercado de fichajes que, con una plantilla bastante formada, ahora se toma desde las oficinas con más calma.

La posición de lateral izquierdo, con un solo especialista, es la que más preocupa

El centro de la defensa fue una de las zonas que más parabienes recibió tras el encuentro ante el Sporting. Regalón y Gonzalo parecen haber congeniado sobre el césped. El cordobés se postula como líder de la zaga, con capacidad para sacar el balón jugado y contundencia cuando es necesario. La velocidad puede ser su debe. Por su parte, el burgalés destacó por su anticipación y entrega. Tiene algunos problemas con los balones a la espalda. Son los dos centrales específicos, además de la presencia de los chavales Gándara y Camus. Ángel Viadero vuelve a proponer a Borja Granero como plan b para el centro de la zaga, aunque, otra vez, no salió bien. No es su puesto. No es descartable la llegada de otro zaguero si surge una buena oportunidad económica y deportiva.

Los extremos, cubiertos

Los extremos están bien poblados. César Díaz parece haber vuelto a recuperar su nivel y Héber Pena está siendo el futbolista más destacado de la pretemporada racinguista. Sus espaldas están cubiertas con dos canteranos de garantías como Óscar Fernández y Pau Miguélez, respectivamente.

Mientras tanto, en la sala de máquinas puede haber 'overbooking'. Quique Rivero, Borja Granero, Antonio Tomás, Sergio Ruiz y Javi Cobo. Cinco hombres para dos puestos. Rivero ha puesto sobre el tapete sus cualidades desde su llegada. Criterio y calidad a la hora de mover el balón. Un lujo. Lo que aporta Granero, el capitán, en el campo es de sobra conocido. El currículum de Antonio Tomás no tiene discusión, aunque es una incógnita su estado de forma. Y los chavales lo van a tener complicado, pese a que ambos dieron la talla cuando tuvieron que colocarse en primera línea la pasada campaña.

Por último, el ataque. Juanjo y Dani Aquino se antoja como dupla titular, aunque aún no han actuado juntos. El murciano no ha brillado especialmente durante la pretemporada, aunque tampoco es algo preocupante. Será un futbolista clave, seguro. Y el de Ontaneda debe servir como complemento al 'Torito'. Mientras tanto, el pequeño de los Aquino, Matías, ha sido una de las sensaciones del verano por sus cinco goles. Ha mostrado oportunismo, aunque físicamente debe mejorar aún. Ha llegado para jugar en el filial, aunque podría contar con minutos en el primer equipo. De todas formas, la punta es otra de esas posiciones «un poco huérfanas» que reconoció el director deportivo, Pachín.

A todo ello hay que unirle los ligeros matices en el argumentario de Ángel Viadero. El técnico ha cambiado su hoja de ruta, su apuesta por el fútbol siempre directo. Y ahora ha elegido alternarlo con una mayor salida del balón desde atrás. Algo que, bien ejecutado, siempre alegra la vista del aficionado. De todas formas, el Racing no ha modificado su principal punto fuerte, que siguen siendo los contraataques.