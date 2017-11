Fútbol-Racing Javi Cobo, única novedad prevista ante el Caudal Javi Cobo puede regresar a la titularidad. / Celedonio Martínez El canterano sumaría su segundo partido de titular en la Liga después de su buena actuación ante el Burgos y de las dudas de Rivero MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 4 noviembre 2017, 07:57

El 'conejo' no estaba en la chistera, estaba en el banquillo y se llamaba Javi Cobo. El canterano dio un paso adelante el pasado miércoles al convertirse en el hombre del partido más importante -hasta la fecha- del Racing. Su salida tras el descanso revolucionó la tarde y cambio el perpetuo y plano guión que se presagiaba en El Sardinero ante el Burgos. Por cosas como esas, mañana apunta a titular ante el Mieres. Sin pretenderlo, Ángel Viadero puede haberse dado cuenta de que tiene más herramientas de las que en un principio contaba.

La concatenación de hechos aislados unido a los contratiempos de última hora facilitó la oportunidad del canterano. La reconversión del Borja Granero en defensa central y de Sergio Ruiz en lateral derecho, dejó a Javi Cobo como una de las alternativas y sólo la lesión de Quique Rivero le abrió las puertas finalmente. La unanimidad fue total; su recorrido y su estado de forma cambiaron el ataque del equipo.

Este domingo (17.00 horas) puede ser la única novedad en Mieres. Rivero sigue arrastrando un problema en la pierna derecha y Cobo es el único mediocentro disponible. Para el chaval sería su segundo partido como titular en lo que va de Liga, el tercero si se tiene en cuenta su participación en la solitaria eliminatoria copera que jugó su equipo en Leioa. No se puede decir que Viadero no cuente con él, porque de las trece jornadas disputadas ha tenido minutos en doce, pero es evidente que siempre como recambio de última hora. Sin embargo, la segunda parte ante el Burgos puede haber jugado un papel muy importante en su trayectoria a corto plazo. Este domingo Cobo tiene la posibilidad de reivindicarse y alejar todos aquellos fantasmas que -aunque ya no de manera tan perceptible- le persiguen desde el pasado play off de ascenso. Un cruce de malentendidos con su contrato de fondo, acabó con el jugador apartado en el momento más importante de la temporada; al chaval, por entonces con 19 años, le costó no participar en el campo como venía haciéndolo, ya que la pasada campaña firmó 25 partidos con el Racing, doce de ellos titular. Además de un disgusto.

Finalmente, después de un tiempo de indefinición en el que el futbolista quedó al amparo de lo que determinasen sus representantes y los responsables racinguistas, terminó empezando de cero. Ahora puede llegar el momento que andaba buscando. Con César Díaz tocado y a la espera de este sábado para saber si entra o no en la convocatoria, la facilidad con la que Javi Cobo se incorpora al ataque puede ser la llave para entrar definitivamente en el equipo.

César y Rivero, a examen. Regalón, Gonzalo y David Córcoles, baja César Díaz y Quique Rivero pasarán hoy una especie de prueba para comprobar su estado.Ambos se retiraron antes de tiempo del partido ante el Burgos y desde entonces trabajan a contrarreloj para recuperarse. No están descartados y la convocatoria está condicionada por su entrada. El que sí parece que volverá a la lista es Álex García, superada ya su elongación en la rodilla. Regalón Gonzalo y Córcoles serán baja segura para Mieres. Ayer, el entrenamiento en La Albercia era voluntario, ya que estaba decretado día de descanso.Se presentaron catorce futbolista, prácticamente todos menos los jóvenes que aprovecharon para ir a clase. Los tocados se trataron convenientemente en la enfermería.

Por otra parte, este sábado habrá lista de convocados y la vista estará puesta precisamente en César y Rivero. Dado que Regalón y Gonzalo siguen lesionados es probable que no haya cambios. La semana no ha permitido ensayos, puesto que ayer la plantilla descansó. Sergio, Gándara, Granero y Julen, repetirán en la línea defensiva. Las dudas de Rivero le abren definitivamente las puertas de la titularidad a Cobo, que se emparejará con Antonio Tomás. Héber Pena y Óscar Fernández ocuparán las bandas y Aquino con Juanjo, probablemente, formarán la delantera. De nuevo Juan Gutiérrez y Pau Miguélez completarán la convocatoria en la que prácticamente la mitad volverá a ser nacida en Cantabria.

La plantilla está citada este sábado, a las 10.30 horas, en La Albericia para realizar la última sesión preparatoria. Rivero y César pasarán una prueba para comprobar su estado antes de viajar a Asturias.