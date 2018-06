Fútbol | Racing José Gómez entrenará al Racing B la próxima temporada José Gómez, junto al escudo del Racing, empieza una nueva etapa. / DM El técnico cántabro ha sido el elegido para el filial y después de destacar en el fútbol regional asume un nuevo reto con la formación de jugadores MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 9 junio 2018, 08:04

José Gómez (Virgen de la Peña, 1959) dirigirá al Racing B la próxima temporada. Finalmente, la dirección deportiva se ha decantado por uno de los entrenadores con más experiencia en el fútbol regional en activo y con una hoja de servicios bastante atractiva en varios frentes. Gómez posee el título de entrenador Nivel III UEFA Pro, además del de director deportivo que expide la Real Federación Española de Fútbol. En la actualidad es profesor de la Escuela Cántabra de Entrenadores y la temporada pasada fue seleccionador regional del combinado amateur. Estos son algunos de los atributos que le han llevado a encabezar una lista en la que figuraban también nombres como el de Ezequiel Loza, excoordinador de la cantera racinguista.

Su trayectoria en los banquillos es de sobra conocida; después de una corta carrera como futbolista en el Textil Escudo inició en el banquillo del conjunto de Cabezón de la Sal su periplo como entrenador. Allí se gestó una reputación francamente atractiva entre los más allegados al fútbol regional, después de dirigir al Club Deportivo Valdáliga o el Club Deportivo Comillas. Gómez intentó prolongar su aprendizaje y dio el salto al fútbol vecino al hacerse cargo de la Agrupación Deportiva Ribadedeva (Asturias).

Ya más curtido y con la experiencia que se adquiere en las categorías más modestas dio un salto cualitativo en su curriculum al aceptar la oferta y sentarse en el banquillo del Club Deportivo Tropezón. Su manejo del vestuario, su cercanía y sencillez le fue haciendo ganarse el respeto. Con los de Tanos completó un buen trabajo que se vio culminado años más tarde en el banquillo de sus vecinos de siempre, la Gimnástica, a quien ascendió a la categoría de bronce y en donde militó con los blanquiazules cuatro temporadas, entre 2009 y 2013.

José Gómez fue protagonista de la última -exceptuando la que se acaba de abrir tras el ascenso ya consumado del pasado mes de mayo- etapa brillante en el seno del decano del fútbol regional. Bien es cierto que también le tocó asistir a la cara oculta y triste del fútbol; después de mantener la categoría, la Gimnástica fue descendida administrativamente a Tercera División y el club sufrió lo indecible hasta su regreso. La experiencia acumulada en El Malecón le generó una imagen de técnico eficaz y de buen talante y no tardó en reanudar su carrera.

Tomó el rumbo del Club Deportivo Laredo, con el que se proclamó campeón del grupo III de Tercera el curso 2015-2016. Jugó el play off y no pudo culminar el tan ansiado ascenso del Charles. No fue la única temporada que se responsabilizó del destino de los pejinos, pero abandonó San Lorenzo sin lograr subir al equipo. De allí apostó por una labor más oscura, la de entrenar a la selección amateur cántabra, alejado del efecto del último resultado para evaluar su trabajo.

Formación continua

Continuó su formación profesional como entrenador y entró a formar parte de la Escuela de Entrenadores Cántabra. Ahora se abre una andadura un tanto diferente a lo que Gómez ha realizado hasta la fecha. La filosofía de un filial es totalmente diferente de la que ha regido cualquiera de los equipos que ha entrenado hasta la fecha. Su labor ya no será exclusivamente ganar, sino formar a los jugadores para tenerlos disponibles y capaces de dar el salto al primer equipo. Gómez tendrá que cambiar el chip, aunque sin duda el Racing con su elección busca también profesionalizar un poco más el cargo.