«Los jugadores han llegado muy bien tras el parón»

Un paso más en la vuelta a la rutina. A Ángel Viadero le tocó este viernes de nuevo pasar por rueda de prensa para analizar cómo llega su equipo al regreso de la competición. Según el míster verdiblanco, «el parón nos ha venido muy bien mentalmente». Buena señal. «Los jugadores han llegado bien, con unos mínimos de precaución a la hora de cuidarse. Este tiempo nos ha venido muy bien para recuperarnos y no sólo físicamente», afirmó el técnico.

El de Canalejas podrá contar con la práctica totalidad de su plantilla. Sólo está descartado Raúl Domínguez, que aún tendrá que esperar un poco más para volver a las convocatorias. Y Regalón «es la única duda». La sesión de este sábado dictará sentencia, pero el cordobés lo tiene complicado.

Viadero reconoce que Gobela, donde les recibirá el Arenas este domingo, «es un campo complejo. Más que por las dimensiones, por sus características». Quizá por eso el empeño de adaptarse durante estas dos semanas entrenando sobre césped sintético en La Albericia: «Hemos intentado prepararnos para el partido lo mejor posible».

Y, aunque los resultados no acompañan al cuadro vasco, el entrenador verdiblanco es cauto. «Otros años Gobela era un campo más difícil, pero al Arenas no le verás nunca hincar la rodilla. Tiene cogida la medida a su campo y tiene muy claro cómo dañar a los rivales. Compiten muy bien», dijo. Y profundizó: «Desde el campo propio trata de que la pelota esté lo más cerca posible de tu portería. Y arriba tiene calidad. No sólo es juego directo».

219 entradas vendidas para la visita al Arenas En las taquillas de los Campos de Sport se han vendido un total de 219 entradas para el partido que el domingo enfrentará al Racing contra el Arenas en Gobela. Los seguidores verdiblancos que no hayan adquirido sus localidades en Santander, aún podrán hacerlo en el estadio getxotarra antes del partido, aunque si en El Sardinero las entradas costaban 15 euros en venta anticipada, en el feudo vizcaíno tendrán un precio de veinte euros. Los menores de quince años podrán acceder al recinto por cinco euros. Por otro lado, el Racing anunció este viernes el horario del choque ante el Gernika, que se disputará el domingo 14 de enero, a las 17.00 horas, en los Campos de Sport.

A los Reyes Magos, en lo deportivo, Viadero le pide «ser serios en el trabajo y que el equipo sea un pelín más regular», aunque afirmó ver a su bloque «más armado, más fuerte». Y también solicitó suerte en el asunto de las lesiones.

No dijo nada sobre fichajes. «Es una cosa que se trabaja desde el club» y afirmó que lleva con «intimidad» entre los estamentos verdiblancos. «Yo estoy dedicándome a trabajar y sacar los mejores resultados. Ser fiables hasta que se hagan o no los fichajes», comentó.

Colinas

Sí habló sobre uno de los objetivos racinguistas en este mercado invernal: Julen Colinas. «Es un futbolista de muy buen nivel. Nos enfrentamos con él el año pasado y le conozco de su epoca del Sanse. Es un extraordinario futbolista, muy interesante y muy versátil», aseveró.

Más allá de los fichajes, Viadero cree que algunos futbolistas que no han rendido al nivel esperado durante la primera vuelta, mejorarán su rendimiento en esta segunda mitad del campeonato. «Estoy convencido. Van a ser piezas muy importantes. En la primera vuelta ha habido jugadores que lo han pasado francamente mal, no han cogido un ritmo regular». Pero ahora es más optimista y ve «un grupo más fuerte. Podemos ser más exigentes con ellos. Somos mucho más poderosos». Ojalá tenga razón.

Sobre la relevancia de los duelos directos durante el mes de enero, el técnico cree que aunque no será decisivo, «todo es acumulable». «Los campeones son los más regulares. Un equipo serio es el que intenta arañar todos los puntos que puede en el camino. Es importante, porque vamos a tener enfrentamientos directos, los puntos van a tener un papel más importante, pero esto es una liga regular en la que el Racing tiene que centrarse en cada domingo, y los puntos de cada domingo son los que hay que meter en el zurrón. Los números de la primera vuelta no son del todo buenos y tenemos que intentar mejorarles», concluyó el santanderino.