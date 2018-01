Julen Colinas, objetivo del Racing Julen Colinas celebra un tanto con la Cultural Leonesa. / DM El club ya se ha dirigido a la Cultural Leonesa para conocer su situación del futbolista, pero no es el único equipo interesado ASER FALAGÁN Santander Viernes, 5 enero 2018, 07:29

Toda una vida en Segunda División B con un balance de 205 partidos y 35 goles. Este es el saldo de Julen Colinas (San Sebastián, 1988), delantero de la Cultural Leonesa y uno de los futbolistas por los que el Racing se ha interesado para reforzar el equipo durante este mercado de invierno. Delantero, pero en absoluto delantero centro.

El guipuzcoano, que esta temporada ha jugado 16 partidos (tres como titular) y marcado un gol con los leoneses, abandonara con casi total seguridad la orilla del río Bernesga durante este mes de enero. Y el Racing es uno de sus pretendientes, si bien los verdiblancos quieren atar antes a un delantero sub 23 y reservarse al menos hasta bien entrado enero la carta que les queda; esa ficha libre que les permite incorporar a un futbolista sin necesidad de dar bajas. El club ya ha informado al extremo vasco, héroe en el ascenso de los leoneses, que no cuenta con él tras unos primeros meses de competición en los que ha perdido paulatinamente protagonismo. Eso no ha impedido, sin embargo, que varios equipos de la categoría de bronce, además del Racing, se hayan interesado por él, caso del UCAM Murcia, el Mallorca y el Lleida.

A la espera

Su hipotética llegada cubriría la única ficha absoluta disponible, de modo que obligaría, si se quiere incorporar a más futbolistas mayores de 23 años, a dar alguna baja. Esta situación, unida al hecho de que no sea un goleador, sino un futbolista más acostumbrado a jugar en banda, es la que ha provocado que el Racing, que reconoce haberse puesto en contacto con la Cultural, después de que Leonnoticias anunciara su interés en el futbolista, no se haya decidido a intentar su incorporación inmediata, puesto que sondea también otras alternativas.

El Racing ya ha reconocido su intención de fichar hasta tres futbolistas durante el mercado de invierno, que se cerrará el día 31. Y todos ellos de ataque pese a la escasez de efectivos en defensa, una línea en la que solo cuenta con cuatro especialistas (los dos centrales y los dos laterales titulares) más Miguel Gándara, convertido en comodín defensivo para Viadero, el canterano Javi Gómez y Borja Granero, a quien las circunstancias han obligado ya en multitud de ocasiones a actuar como central por las diferentes lesiones y sanciones.