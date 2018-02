Llegar y saltar al campo

«Para la gente de mi edad el Racing es un club grande»

El último en llegar al Racing, Adán Gurdiel, tuvo ayer su rueda de prensa de presentación oficial. El futbolista leonés afirmó en su primera comparecencia ante los medios que lo que le atrajo del equipo cántabro es «lo que representa. Para la gente de mi edad, hablar del Racing es hablar de un club grande», dijo el lateral de 24 años.

Gurdiel quiso agradecer «al club y a la gente que ha confiado en mí» a la hora de su incorporación a las filas verdiblancas y explicó que no tuvo dudas a la hora de dar el sí quiero. «Si te llama un club como el Racing no hace falta pensarlo. Estoy muy contento, ilusionado y con ganas de ayudar al máximo al equipo», comentó.

El nuevo lateral derecho racinguista, que ha firmado hasta el 30 de junio con la posibilidad de ampliar su estancia en Santander en caso de ascenso, no quiso definirse. Solamente hizo propósitos de aquí al futuro. «No me gusta hablar de mí. Lo que digo siempre es que intento dar todo de mí. Trabajo, compromiso y ayuda a mis compañeros. Eso es lo que prometo, ayudar a buscar el objetivo del club, que es el ascenso».

Gurdiel afirmó que se encuentra bien fisícamente pese a no haber jugado desde diciembre. «Venía entrenando en el Lorca. Si el míster dispone de mí, aquí estoy», dijo. Además, reconoció que habló con algunos excompañeros con los que ahora coincide en el vestuario racinguista como Julen Castañeda, Gonzalo o Juanjo:«Cuando vi que había interés me puse en contacto con ellos. Me han animado a que viniera».

Dijo entender las exigencias de la afición a sus futbolistas. «Es lógico que pidan que el club esté donde merece estar, por eso intentaré dar lo mejor de mí y hacer lo mejor posible para que todos lo consigamos», aseguró. De todas formas, cree que «aún queda mucha Liga». «Tenemos que intentar ganar el domingo. Poco a poco y haciendo las cosas bien, se debe remontar esta diferencia de puntos».

Por su parte, el director general del Racing, Víctor Alonso, asumió, aunque sólo en parte, que la actuación del club en el despido de Córcoles no ha sido adecuada. «Que se ha hecho mal, lo hemos reconocido. El plan inicial no ha podido llevarse a cabo. A partir de ahí, hemos hecho lo que teníamos que hacer, aunque nos preocupa el daño que le hemos podido hacer a un profesional como Córcoles. Lo que nos ha marcado ha sido no encontrar a un lateral sub 23. El plan inicial era otro, pero entendimos que debíamos preservar el potencial deportivo del equipo».