«Ya llevo cinco partidos de lateral y estoy muy cómodo» Sergio Ruiz, en un momento del partido ante el Tudelano. / Daniel Pedriza Sergio Ruiz no tiene prisa por volver al centro del campo «porque hay gente que lo hace bien»

Sergio Ruiz no tiene prisa por volver a su puesto de origen, el de pivote, entre otras cosas porque se ha convertido en un lateral derecho de garantías. Lo que empezó como una medida excepcional ha pasado a ser todo un descubrimiento. Al canterano le gusta «mucho la posición». No la ve como un 'marrón', como en un principio se pudo entender cuando las ausencias de Córcoles y alguno de los zagueros propiciaron su puesta en marcha. «Ya llevó cinco o seis partidos y me encuentro cómodo», señala.

Lo más importante es que el futbolista lejos de mirar atrás prefiere progresar. «Antes sólo me preocupaba de los aspectos defensivos, pero ahora también me preocupa cómo mejorar en ofensividad». Su aportación cada partido es mayor y eso le ha consolidado en el equipo y sobre todo le ha hecho ganarse la confianza de Viadero. Es difícil que salga de su nueva demarcación para ocupar la suya, precisamente en la que más efectivos se congregan. De hecho, para paliar la posible baja de Javi Cobo -a principios de semana- su nombre ni apareció. Ha pasado a ser un defensa más.

«Si te lamentas, no avanza»

Como un veterano más se atreve a mandar un mensaje de lucidez entre tanta protesta: «No podemos seguir lamentándonos de lo que pasó con el Tudelano; fallamos muchas ocasiones, pero si te lamentas no avanzas». Prefiere verlo como «una jornada en la que se le recortó un punto al Mirandés», que no como un día en que se perdonó y se dejaron escapar dos.

Ruiz entiende que «falta más conexión porque realmente los remates llegan, pero no se acierta de cara a portería». Por eso, precisamente, el cántabro entiende que «es bueno entrenar y ensayar las finalizaciones. Tenemos malas definiciones o llegamos muy forzados al remate, porque ocasiones si tememos». Admite que se debe ser «autocrítico» y empeñarse en mejorar si se quiere conseguir el único objetivo que existe: «Ser primeros».

Pronostica para Logroño «un partido duro por el frío y por el rival, que es muy vertical y nos hará daño si le dejamos espacios». Ruiz adelanta que «al Logroñés le gusta tener el balón, pero creo que podemos llevar el control del partido nosotros». No cree que «la plantilla esté mal físicamente» a pesar de que -admite- «los jugadores llegan muy cansados al final del partido porque se corre mucho durante todo el rato. El Racing sale a ganar siempre, cada día, y es lo que tiene que hacer si quiere ser primero».