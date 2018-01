«Tenemos que lograr el ascenso esta temporada»

«Hay un riesgo de que se pierda la ilusión tras varias temporadas en Segunda B»

-El Racing ha vivido una época de gran comunión con su masa social, pero varias temporadas en Segunda B, ¿pueden provocar un paulatino abandono?

-Se corre el riesgo de desafección por pérdida de ilusión; es evidente. No sé si ocurrirá o no, pero el riesgo está ahí. En este momento la afición del Racing es acérrima. Creo que ese sentimiento nació como una reacción a la situación de indignidad que se vivió hace unos años y debemos luchar por mantenerlo, porque es un activo fundamental. Y la mejor forma de hacerlo es ascender este mismo año.

-Ese es el gran lunar de su gestión. Se ha remontado la crítica situación económica, pero ya son dos fracasos en el objetivo del ascenso ¿Le queda esa espina clavada?

-Sí, claro. Naturalmente. Siento la decepción por no haber subido estos dos años y la tristeza absoluta de haber perdido en dos temporada consecutivas dos finales que hubieran transformado la realidad del club. Me acuerdo de ello todos los días y todos los días le dedico muchísimas horas a intentar revertir la situación y devolver a la gente la ilusión que tiene.

-¿Y se ha sentido solo en el camino?

-No. Tengo que ser sincero. Hay algún grupúsculo -que al menos por lo que a mí me llega no es muy grande- que vive en una permanente agresión, pero no solo contra mí y contra todos los que dirigen el Racing, sino contra el club en sí mismo. Pero por lo demás me siento absolutamente respaldado por la gente. Me dan ánimos y algunos las gracias. Yo lo único que pretendo es, siendo uno más de los miles de racinguistas que reaccionaron ante una situación, asumir la responsabilidad que me ha tocado. Y me siento gratificado por el cariño de la gente.

-¿Ha tenido ganas de irse?

-A mí ya me lo han oído decir muchas veces. Entré en un momento de necesidad absoluta, casi por imposición. La época que hemos vivido todos, no solo yo, ha sido especialmente dura, seguramente la más dura de la historia del club, y eso desgasta mucho. Sigo al frente por la exigencia, aunque no sé si esa es la palabra más adecuada, del Grupo Pitma, y lo que no voy a hacer bajo ningún concepto es dejar tirado a nadie. Si se considera que tengo que aguantar, lo haré. Pero el desgaste está ahí; no hay duda. Aunque lo cierto es que desde la entrada del Grupo Pitma en el club no ya como accionista mayoritario, si no desde 2016, el respaldo, la gestión conjunta y lo bien que se está llevando el trabajo hacen que todo sea mucho más llevadero.