Sin margen de error

El Racing afronta tres partidos consecutivos ante rivales en posiciones de descenso SERGIO HERRERO Jueves, 29 marzo 2018, 16:15

El Racing afronta tres semanas en las que tiene dos opciones: o recuperar la autoestima o mandarlo todo directamente al garete. Tres encuentros en los que puede recuperar parte de la ambición y la ilusión perdidas o tirar la toalla. Tres citas en las que sacar un trozo del billete para el play off o complicarse la vida casi sin remedio. Y para Carlos Pouso, tres jornadas en las que intentar implantar de forma seria sus ideas o dejarlo por imposible. Caudal, Lealtad y Osasuna B. Último, decimoctavo y decimoséptimo, respectivamente. No hay margen de error.

En el vestuario verdiblanco conviven dos formas distintas de encarar este tríptico de rivales en apuros. Por un lado, está la más optimista. La que ve esta concatenación de enemigos de la parte baja de la clasificación como una verdadera oportunidad. Es el caso de Héber Pena. El gallego considera que «ahora vienen partidos adecuados para encadenar una buena racha».

Y luego hay otros futbolistas, como Quique Rivero, mucho más políticamente correctos al respecto de lo que viene. El cabezonense no se fía de nadie. «Eso me importa más bien poco. Ahora mismo no sabes si es mejor enfrentarse a los de abajo, que se están jugando la vida; o contra los de mitad de tabla, que van más sueltos porque no se están jugando prácticamente nada. Nos tenemos que preocupar de nosotros», afirma el centrocampista. Y en cierto modo tiene razón, porque si algo ha dejado patente el Racing esta campaña es que le ha resultado complicado solventar encuentros contra rivales de cualquier condición y que el equipo verdiblanco es su propio enemigo. «Tenemos que preocuparnos de seguir mejorando, en casa sobre todo, y prepararnos para lo que viene, que es lo más importante de la temporada», agrega el futbolista cántabro.

Es un tramo del calendario perfecto para recuperar las buenas sensaciones o, por el contrario, cometer una paparda de enormes dimensiones

El primer obstáculo que se encontrará el conjunto verdiblanco en este tramo de la competición es el colista, prácticamente desahuciado. El Racing recibe el domingo -17.00 horas- al Caudal de Mieres. El equipo asturiano no está descendido matemáticamente, pero como si lo estuviese. Para salvarse tendría que sacar más puntos en estas siete últimas jornadas que los que ha logrado en las 31 anteriores. El cuadro de la cuenca minera, dirigido al inicio de la campaña por Paco Fernández -fue destituido-, suma 16 puntos, cosechados en dos victorias y diez empates -sólo un triunfo y un empate a domicilio- y se encuentra a trece del puesto de promoción de descenso. A priori, parece un rival propicio para darse un banquete e ir solidificando la confianza del equipo cántabro de cara al play off, pero, por El Sardinero las papardas abundan y la lista de resucitados es amplia. Que no se acomode nadie. En el partido de ida, en el complicado campo de hierba artificial del Hermanos Antuña, el Racing se impuso por cero goles a dos. El Caudal viene de perder por la mínima ante el líder (0-1), el Sporting B.

Siete días después, el Racing viajará a Villaviciosa. Territorio amigo, pero a estas alturas, no tanto. Porque el Lealtad se juega la vida. El también equipo asturiano, con un partido menos por la suspensión del choque del pasado domingo frente al Mirandés, se halla a seis puntos de la promoción de descenso y a nueve de la permanencia, que podrían ser más si no consigue puntuar el sábado en Mareo ni el miércoles 4 de abril ante el Mirandés. Lo tiene complicado el club presidido por Pedro Menéndez. Apenas ha logrado tres triunfos en Les Caleyes -ante Caudal, Real Unión y UD Logroñés-, de donde cinco forasteros se han llevado los tres puntos esta temporada. El problema es que los montañeses llegarán a Villaviciosa con dos meses y medio sin ganar a sus espaldas. La visita del Racing puede ser el último clavo ardiendo al que agarrarse para los leales. En el partido de ida, los cántabros se impusieron por 1-0 con tanto de Dani Aquino.

Filial en apuros

El tercero de los rivales en posiciones de descenso que va a encadenar el equipo de Carlos Pouso será Osasuna B, también en los Campos de Sport de El Sardinero. El filial navarro se encuentra a estas alturas empatado a puntos con el Lealtad, aunque sin partidos pendientes de los que rascar algo. Al igual que el cuadro maliayo, lo tiene muy complicado para solventar su situación. Puede llegar a Santander prácticamente descendido, salvo que haga la machada de superar a Mirandés y Sporting B antes de visitar al Racing. Otro dato para la esperanza del conjunto verdiblanco es que el equipo rojillo sólo ha logrado ganar una vez lejos de Tajonar. Fue en la jornada 10, contra el Real Unión (1-3). Y tres empates, contra la Real Sociedad B, Caudal y Lealtad. En el choque de la primera vuelta, el Racing se impuso en el tiempo de descuento gracias a un tanto de Antonio Tomás (1-2). Se da la circunstancia que, tanto Osasuna B como Caudal fueron visitantes de los Campos de Sport en las últimas jornadas de la pasada temporada, y ambos rivales se llevaron de Santander sendas goleadas. 4-1 para los navarros y 4-0 para los asturianos.

En el fútbol la vida cambia en cuestión de segundos, así que las semanas son eternas. Media vida. Y de lo que pase en estos tres próximos encuentros dependerá mucho lo que se viva por los Campos de Sport. Quizá vuelva la ilusión de cara al tramo final del campeonato regular y un hipotético play off de ascenso, o se encone aún más el ambiente en torno al equipo. Los futbolistas tienen el destino en sus botas.

Después de estos tres partidos contra equipos en posiciones de descenso, el Racing se verá las caras contra enemigos de otra talla y que viven diferentes circunstancias. El equipo cántabro se jugará la vida ante Tudelano -que seguramente ya no se jugará nada-; UD Logroñés -pelea por no alejarse de los puestos altos-; Real Sociedad B -rival directo, segundo clasificado- y Real Unión -probablmente ya salvado en esa última jornada. Agarrénse, que vienen curvas.