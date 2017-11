Fútbol | Segunda B «Tengo máxima confianza en los que no son Dani» Borja Granero durante el partido frente al Villanovense. / Javier Cotera Granero no cree que «el equipo acuse la baja de Aquino» y admite que «en el vestuario no preocupa la falta de gol del resto de los delanteros» LEILA BENSGHAIYAR Sábado, 18 noviembre 2017, 07:46

Borja Granero (Valencia, 1990) lo mismo salta al césped para ocupar el doble pivote que defiende la zaga. La posición es lo de menos. «Me veo jugando», dice. «Me estoy adaptando bien aunque mi posición natural sea otra. No tengo ninguna queja y me siento cómodo en las dos», reconoce el futbolista valenciano.

Durante los encuentros que el jugador ha formado parte de la zaga la portería se ha mantenido a cero. El Racing no ha encajado ni un solo gol, pero el valenciano se muestra modesto a este respecto: «Me encomiendan una labor que intento cumplir a rajatabla. En este caso es no encajar gol y con mis condiciones físicas lo intento llevar a cabo».

A pesar de que el equipo de este sábado estará plagado de lesiones y algunas afectan a jugadores importantes, como Dani Aquino, su ausencia no le preocupa en exceso: «Afortunadamente hay más compañeros. Tengo máxima confianza también en los que no son Dani» y respecto a la falta de gol, el capitán admite que «no preocupa en el vestuario» y cree que no va a representar un problema, «parece que es cosa de uno, pero igual que defendemos once atacamos once también». En este sentido, el valenciano atribuye a las jugadas de estrategia una importancia clave a la hora de ver portería: «Van a ser determinantes, tenemos que sacarlas más partido y trabajarlas más. Deciden encuentros y dan muchos puntos».

Una cosa sí que tiene clara Granero y es que «lo importante e innegociable es ir sumando de tres en tres». Con esa mentalidad afronta el partido frente a Osasuna B que se disputa esta tarde en Pamplona. Aunque es consciente de que no pueden bajar la guardia porque los navarros «son capaces de asociarse bien y tienen buena velocidad en las transiciones. Tenemos que ir a ganar y no dejarles muchos espacios», reflexiona.

Además, valora que ahora que el equipo «ha cambiado las sensaciones que tenía a principio de año» es importante no conformarse: «Tenemos que sacar los partidos igual que cuando no estábamos bien. Ahora que tenemos otro tipo de sensación es importante reforzarnos y seguir creciendo», recalca el verdiblanco.

«Para logra el objetivo -continúa- tenemos que estar todos unidos» y entiende que la presencia de canteranos en el once «ayuda», porque a pesar de juventud «ya llevan un tiempo en el equipo y tienen una cierta experiencia. Son gente de aquí, llevan el club muy dentro y sus cualidades han ido creciendo». No alberga dudas de que se han ganado la confianza que el entrenador está depositando en ellos: «Están para competir y lo están demostrando».

Se muestra más precavido que su compañero Dani Aquino, que proclamó hace tiempo que el Racing sería campeón de invierno: «Quiero llegar campeón a verano, jugar play off y subir», pero es consciente de que «será duro», porque en este grupo «los resultados son muy cerrados este año. Los partidos se deciden por detalles mínimos y hay que cuidarlo todo». Con respecto a los rivales directos, como el Sporting B o el Mirandés, no quiere «desviar la atención en pensar en ellos. Admite que «todos los equipos son difíciles» y que el Racing aún tiene «trabajo que hacer porque vamos por detrás».