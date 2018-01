Media docena de delanteros para el gol Javier Cotera Con Borja Lázaro y Acosta, el Racing tiene seis atacantes, más que cualquier temporada, para acabar con el mayor de sus problemas MARCOS MENOCAL Santander Jueves, 25 enero 2018, 07:14

Seis delanteros para dos puestos: Aquino, Borja Lázaro, Franco Acosta, César Díaz, Juanjo y Pau Miguélez. Entre todos suman trece goles, la mitad del total de toda la plantilla del Racing. Discreto bagaje. En las últimas temporadas, el mercado de invierno ha servido para apuntalar una demarcación que siempre ha supuesto un quebradero de cabeza. En Primera, Segunda, Segunda B... El gol siempre está en crisis.

La llegada de Borja Lázaro y Franco Acosta ha dotado al ataque -al menos sobre el papel- de un escenario mucho más optimista que el de hace un mes. Se ha fichado a un futbolista con experiencia en categoría superior y a otro joven, que no ocupa ficha profesional, cuya proyección apunta muy alto: «No es por casualidad que Lázaro venga de jugar en Segunda ni que se haya pagado mucho dinero por Acosta», aseguró ayer Aquino, precisamente, uno de los competidores de ambos por un puesto en el equipo. Por cantidad -al final de Liga llegará el análisis del rendimiento- la plantilla está cubierta para lo que resta de campeonato, pero como es evidente existen matices. A priori, la trayectoria hasta hoy sitúa a unos en primera línea y a otros en un segundo o tercer plano; por un lado, los ocho goles de Aquino le colocan como el jugador referencia y en el ese mismo escalón está Borja Lázaro. La experiencia y los números les otorgan a ambos un protagonismo de salida. A continuación aparece la pareja César Díaz-Acosta; el primero se ha ganado la credibilidad a base de goles -tres en los últimos tres partidos- y el segundo ha firmado un matrimonio de conveniencia con el Racing: al uruguayo le hace falta jugar, marcar y reivindicarse y al club sus goles. Bonita mezcla.

Ver más Seis ‘semiausentes’ en La Albericia

En el tercer peldaño de una delantera en plena fase de recuperación se sitúan los dos de la casa, Juanjo y Pau Miguélez; la experiencia y la juventud. Sus casos son distintos, sin embargo sus números y su falta de efectividad les han condenado juntos al vagón de cola. Entre los dos suman un gol en sus 18 y 8 partidos, respectivamente. Suspensos. Juanjo llegó el pasado verano con la vitola del delantero que acompañase a Aquino; sus once años en Segunda y cinco en Primera eran la carta de presentación, además de su racinguismo acreditado y sus ganas de terminar su carrera en el equipo de su tierra. Once veces titular y otras siete participaciones partiendo desde el banquillo en la presente Liga es suficiente recorrido para exigirle más que un solitario gol. Por su parte, Miguélez pasó de la recámara a protagonista tras el partido ante el Burgos (1 de noviembre) y sin embargo tras cinco jornadas consecutivas ocupando un puesto en el once inicial, su casillero sigue vacío. Cero.

La falta de gol, la intermitencia de los futbolistas que acompañaban a Aquino y la ausencia de puntería obligó a Ángel Viadero a buscar opciones. Juanjo fue el primero, Miguélez, el segundo, y César Díaz el tercero. Precisamente la entrada del manchego en el equipo ha coincidido con el momento en el que el jugador estaba más señalado. Su nombre encabezaba la lista de posibles salidas en el mercado de invierno y el destino ha deparado que actualmente sea el delantero más en forma: Los últimos tres partidos ha sido el autor de los tres únicos goles del Racing (Arenas de Getxo, 3-1. Gernika, 1-0 y Mirandés, 0-1).

Aquino: «Ellos tienenderecho a pitar y yo a no ir a aplaudir» «Ellos tienen el derecho a pitar y yo el de no ir a aplaudir. Ellos tienen su opinión y yo la mía. Soy expresivo en todas las cosas y nada más», declaró Aquino en relación a su decisión de no agradecer al final del partido, como es costumbre, el apoyo a la afición verdiblanca. «Yo estoy con la gente que nos apoya a muerte, que siempre esta ahí, siempre, y no sólo cuando nos vaya la cosa bien», añadió. El murciano restó importancia al gesto. «Vivo las cosas con intensidad.No hay ningún problema, son opiniones y cada uno tiene la suya.Lo importante es que estemos juntos y recuperemos esa energía.La gente tiene ganas de que llegue el tramo final y quitarse esa rabia y tensión acumulada».

Restan siete días para que finalice el mercado de invierno y por el momento ningún jugador ha pedido salir. Si esto ocurriera, el club mostraría una actitud dialogante y receptiva para buscar un acuerdo si con ello se consiguiera una solución para todos. Con seis delanteros para dos puestos, parece que los responsables tienen ahora margen de maniobra, aunque es evidente que este posible escenario resulta cuando me nos poco real. En el caso de Juanjo, además de consumar su fichaje por el Racing después de ser pretendido en varias temporadas, cuando finalice su relación con el club como jugador su contrato le unirá como miembro del cuerpo técnico. En cuanto a Miguélez, con su edad, en el Racing lo ven como una perla del futuro.

Todos disponibles

Así las cosas, a partir de ahora -el próximo domingo sin ir más lejos- se presenta la disyuntiva que tanto deseaba Viadero pues tendrá que elegir entre varias opciones sin tener que tirar por la calle del medio y poner al único disponible, fuera delantero o no. «Estoy para jugar ya», manifestó Lázaro en su presentación el pasado martes. «Estoy a la orden», repitió Acosta en la suya. Con esta declaración de intenciones por parte de los dos nuevos y los goles de César Díaz, Viadero tiene, en principio, el 50% de la delantera en guardia. La otra mitad tiene un nombre propio: Dani Aquino. El murciano es el pichichi del equipo, pese a que ayer se despachó con un mensaje un tanto contundente: «No soy un goleador nato». Por si fuera poco, insistió más allá: «No soy imprescindible». Aquino ha sido titular en 21 de las 22 jornadas disputadas y su presencia es una constante desde el verano de 2016, cuando fichó por el Racing. El murciano quiso desterrar esa idea tan común desde que es el delantero 'franquicia' del equipo de que los delanteros restantes han de complementar su juego: «No creo que nadie se tenga que adaptarse a mi ni que yo tenga que hacerlo a los demás. Estamos todos para lo mismo, para sumar».

Uno a uno Aquino Lleva ocho goles en los 22 partidos que ha disputado.El murciano ha sido titular en 21 jornadas y es, por derecho propio, el delantero referencia y el jugador más determinante del equipo. Lleva cinco partidos sin marcar. Borja Lázaro Llega con la vitola de ser el jugador que necesita el equipo.Sus números en las últimas cuatro temporadas en Segunda le otorgan la jerarquía necesaria para convertirse en fundamental en el esquema de Viadero. César Díaz El manchego ha pasado de ser un jugador casi transferible a ser el protagonista del momento y el delantero más en forma de la plantilla.Ha marcado en los tres últimos partidos de Liga y apunta a titular el domingo. Acosta Es una apuesta personal de la secretaría técnica. Al uruguayo su pasado le precede, pero su proyección necesita volver a rodar y ha decidido que sea en el Racing. Una baza más para el ataque de un equipo necesitado. Juanjo El cántabro pasa por un momento gris.Después de 18 partidos tan solo ha anotado un gol y ha pasado de ser titular a ocupar el último peldaño de la jerarquía en la delantera. Malos tiempos para el de Ontaneda. Miguélez El canterano ha pasado por todas las etapas: grada, titular y suplente. Se ganó su oportunidad, pero no la supo aprovechar del todo.Tras cinco partidos de titular no fue capaz de marcar un solo gol. Ahora le toca volver a esperar.

El caprichoso calendario ha propiciado que la primera decisión con los seis delanteros disponibles sea ante el líder, el Sporting de Gijón. El partido de los partidos. ¿Jerarquía o números? Si es por lo primero, Aquino y Lázaro podrían debutar ante los asturianos como pareja y si es por los datos, a César Díaz será difícil que se le escape la titularidad una vez más.

«Los delanteros viven de los goles y de las rachas». Esta frase es algo que funciona en el fútbol -nadie sabe por qué- sin que exista una base sólida que lo justifique. Ahora bien, Aquino, que es precisamente el que más goles lleva es también el que peor racha firma. No marca desde el 3 de diciembre en Logroño o lo que es lo mismo cinco jornadas sin acertar. «No me preocupa. No me produce ansiedad. Siempre he dicho que me gusta marcar, pero también ayudar al equipo y ya habéis visto que si lo hace un compañero lo celebro en solitario si hace falta. No es algo que me preocupe, lo que quiero es que el equipo gane con los goles del que sea», remarcó. Lo cierto es que siempre que no han llegado sus dianas, el Racing se ha resentido sin que ningún compañero pudiera aplacar su crisis. Ahora, a priori, el idilio que vive César Díaz con el gol y las dos incorporaciones, Lázaro y Acosta, son suficiente crédito como para pensar que al Racing le tiene que cambiar el gesto y a la afición el ceño.