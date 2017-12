El médico que salvó la salud del Real Racing Club

Después del índice, y antes del prólogo de Pedro Escartín, las comillas se abrieron para descubrir la frase de Marcelino Menéndez Pelayo: «Pueblo que no sabe su historia es pueblo condenado a irrevocable muerte».

Así, con ese sabio pensamiento, comienza el libro que Teodosio Alba tituló ‘Racing de Santander 75 años de historia’, una publicación que durante 25 años fue la única que de modo exclusivo atendió la divulgación de la vida del club cántabro. Alba se vio en la obligación de escribirlo cuando al acercarse a la librería madrileña de Esteban Sanz para hacer un regalo a un amig comprobó con desilusión que no existía ninguna publicación dedicada al Racing mientras abundaban de otros clubes. Teodosio no pudo resistirse a las ganas de remediar la carencia, tal como explica en la introducción de su libro: «Allí mismo tomé la decisión de ir recopilando datos, recortes, fotocopias, fotografías, entrevistas, etcétera para, pasado el tiempo, llegar a reunir los primeros setenta y cinco años en la historia del Racing».

Teodosio Gumersindo Alba Ingelmo, médico de profesión, nació en Torrelavega el 29 de diciembre de 1930. Fue aficionado al fútbol desde su infancia y asistió con asiduidad a los Campos de Sport desde que era niño. Aunque reconocía que no tenía experiencia como escritor y que sus conocimientos de fútbol eran escasos, supo enfrentarse con mucha dignidad al reto de sacar adelante su libro ayudado por el hecho de tener como paciente a uno de los fundadores del Racing, Antonio Lavín, que le pondría en contacto con otros protagonistas. Con la colaboración de Jesús de Medinaceli Munguía, que le proporcionó apoyo con los datos sobre alineaciones y goleadores de los partidos, logró llevar a cabo su proyecto que vio la luz en 1988 en la Imprenta Cervantina, con motivo del 75º aniversario del Racing. El libro, agotado desde hace varios años, cuenta con catorce capítulos y 428 páginas.

Hace unos días llegó la noticia del fallecimiento de Teodosio, ocurrido el pasado 3 de junio en la isla canaria de Fuerteventura cuando contaba con 86 años de edad. Desde 1989 había fijado su residencia en esta isla junto a su esposa Dulce María Díaz. En aquel generoso clima vivió sus últimos años, aunque visitaba Cantabria con relativa frecuencia. En una de esas ocasiones tuve la oportunidad de entregarle el primer tomo del libro ‘Un siglo con el Real Racing Club’, obra que firmé con José Manuel Holgado Muñoz y que de alguna manera pretendía ampliar y complementar su esfuerzo. Recuerdo que hablamos de los problemas comunes a la hora de escribir el libro, de la dejación de algunos estamentos que no supieron valorar el patrimonio histórico del club y de las ventajas de las nuevas tecnologías a la hora de manejar los datos, las imágenes y en general los archivos de la documentación, algo de lo que Teodosio no pudo disponer. Ambos elogiamos nuestros respectivos trabajos mientras ojeábamos las páginas del nuevo libro y no quise despedirme sin hacernos una fotografía juntos que meses después publicaríamos en la página 319 del tercer tomo de nuestra trilogía, conscientes de que incluir a Teodosio Alba en ‘Un siglo con el Real Racing Club’ era de justicia al ser un protagonista importante de la divulgación de nuestra historia deportiva, aunque en lo que realmente sobresalió fue en su profesión de médico.

Alba completó los estudios de Medicina en la Universidad de Valladolid, donde se licenció en junio de 1960 en la especialidad de Huesos y Articulaciones (actual Traumatología). Ejerció la medicina en Santander, en el hospital Marqués de Valdecilla, y también lo hizo en otros centros médicos de Burdeos (Francia), Viena (Austria) y Múnich (Alemania), alcanzando un merecido prestigio profesional. También ejerció en la pequeña Clínica Alba de Torrelavega, que cerraría en 1985 y de la que fue su propietario.

Hombre que se preocupó de la salud de sus pacientes, Teodosio tuvo el coraje de proyectar su vocación de médico a la salud del Racing, consciente de la realidad de esa frase de Menéndez Pelayo: «Pueblo que no sabe su historia, es pueblo condenado a irrevocable muerte». Por eso se esmeró tanto en remediar los males de la ignorancia y del desconocimiento, contribuyendo de una manera decisiva a salvar al Racing de la letal enfermedad del olvido. Gracias, Teodosio.