Mister Marshall Invernalia FC Todos esos jugadores han tenido oportunidades de demostrar que sí están para jugar en el Racing y que las han ido desaprovechando una tras otra LORENZO A.MANCHADO Domingo, 4 febrero 2018, 11:44

Leo la gran entrevista de Sergio Herrero a Pachín y me quedo con una cara que no sé ni describir, realmente hay que inventar la manera de poner emoticonos en el periódico. Pero ya se imaginan más o menos cual usaría. El rendimiento de la mayoría de los fichajes que han venido en verano no está ya no al nivel de los que se fueron, pero es que tampoco mejoran a los que están. A la pregunta sobre el rendimiento de estos responde que todos son jugadores del Racing y que depende del entrenador, «ahí no tengo nada que decir». Faltaba más que también le dijera a quién tiene que poner. Lo que no leo es que todos esos jugadores han tenido oportunidades de demostrar que sí están para jugar en el Racing y que las han ido desaprovechando una tras otra. «Es inevitable que haya dudas o que se piense que hay mejores o peores fichajes. Cada uno que piense lo que quiera». Bueno, aquí más que pensar es ver y ya los hemos visto. No se juzga, se valora y de momento la valoración es baja. Lo de que «todas son buenas opciones para jugar» me van a perdonar, pero me cuesta mucho creerlo. Imagino que si Juanjo ya no juega prácticamente nunca será porque Viadero ve que no le aporta nada, porque si cada vez que ha jugado lo hubiera hecho bien, seguiría jugando, el entrenador no es tonto y siempre quiere poner a los que más le acerquen a ganar. Lo mismo aplica a otros fichajes.

También responde Pachín ante la pregunta de si el Racing necesita un director deportivo que «por qué no», que lo puede hacer el entrenador «pero eso puede ser mucho trabajo para una persona». Puede serlo, pero el año pasado salió mejor; desde luego. No sé si el problema será que se ficha sin tener en cuenta el modelo de juego en el que Ángel cree. Tal vez por ahí se pueda entender algo.

Ante la pregunta de «¿quién ficha en el Racing?» responde que «ficha el Racing», que hay una comisión y deportiva y que él tiene la última palabra. Que no entiende el interés en quién ha fichado a uno o a otro. Bueno hay interés porque ante tantos que han salido mal suele gustar saber quién es el responsable. Que por la respuesta parece que es él, pero tampoco lo es. Cuando se dijo que tendríamos director deportivo y que se iba a encargar de los fichajes recibí la noticia con ilusión y más con alguien de la experiencia que atesora Pachín. Con lo bien que se había hecho en la parcela de contrataciones el año pasado, que viniera otro profesional a sumar de verdad que me pareció la guinda al pastel. Fue la anunciación de la llegada de Míster Marshall a Villar del Río. Pasado algo más de medio curso y atendiendo a las explicaciones dadas en la entrevista me parece que de momento nos hemos quedado en tener a Don Pablo, el alcalde, que como alcalde nuestro que es nos debe una explicación y esa explicación que nos debe nos la va a pagar… Y ya saben como acaba.