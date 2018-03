«Ha sido un orgullo y un honor que Pachín haya trabajado para el Racing»

«Ha sido un año perdido», lamenta el presidente de las peñas

La afición ha sido crítica con la labor de Pachín. El presidente de la Asociación de Peñas Racinguistas, Ángel Zorrilla, estima que la estancia del director deportivo «ha sido un año perdido» en el proyecto deportivo. «Creo que su salida era cuestión de tiempo, aunque pensé que aguantaría hasta final de temporada. Los fichajes... A la vista está el rendimiento, así que si él ha sido realmente el responsable, que lo tendrán que explicar, la cosa ha ido más mal que bien», afirma. En su opinión, no era el perfil adecuado: «Siempre me chocó que no se trajese un director deportivo más joven para hacer un proyecto de larga duración». E insiste en que el paso de Pachín por el Racing termina con «un bagaje muy pobre». Zorrilla estima que el sustituto debe ser «una persona que pueda estar cuatro o cinco años, que conozca la categoría y se sepa mover en el mercado. No sé si en la casa hay alguien capacitado, pero creo que es mejor que venga alguien de fuera. Sin presión, libre de ataduras y que se le exijan resultados».