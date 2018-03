Fútbol / Racing 'Pachín' deja la dirección deportiva del Racing Javier Cotera El club ya trabaja para cubrir la vacante dejada por el asturiano, quien abandona su cargo «por motivos personales» ASER FALAGÁN Santander Martes, 20 marzo 2018, 17:27

La Era Pachín no ha durado ni un año. El Racing acaba de anunciar la rescisión del contrato de Antonio Martínez 'Pachín', a quien incorporó el 20 de abril del año pasado como director deportivo para profesionalizar el área técnica. Casi un año antes Manolo Higuera ya había llegado a un acuerdo con él, pero se esperó a que el club estabilizara su economía. Solo entonces Pachín abandonó su puesto en la Secretaría Técnica del Villarreal para llegar a Santander con un cometido: construir un bloque que devolviera al Racing a Segunda División.

El Racing y Pachín han anunciado la rescisión del contratro en plena crisis deportiva, después de que la gestión del asturiano (aunque ya naturalizado cántabro) se haya puesto en entredicho tanto por los malos resultados deportivos como por lo descompensado de la plantilla y los fichajes de invierno. Una situación de la que también se ha responsabilizado al propio presidente y al exentrenador Ángel Viadero, que fue la primera víctima de la crisis deportiva del Racing.

Ambas partes tenían ya decidido que Pachín no continuaría como máximo responsable deportivo del club, cuando está cada vez más cerca de la edad de jubilación, lo que facilitaba su relevo. Además, el técnico ha superado un problema de salud y en breve le esperaba una nueva convalecencia, lo que ha podido contribuir a adelantar su decisión, teniendo en cuenta también que con el mercado de fichajes ya cerrado su función en el club pierde fuerza.

En la nota en la que anuncian el cese, el Racing se limita a mencionar «motivos personales» para el final de la relación laboral, y conviene tener en cuenta que el propio Pachín (Turón, Asturias, 13 de junio de 1952) era consciente de la situación de debilidad en la que había quedado tras los últimos resultados.

La errática política de fichajes (el Racing cuenta con seis defensas y seis delanteros en su descompensada primera plantilla) queda así en segundo plano ante una decisión que parece más cercana a la decisión personal del técnico. La salud, la proximidad de la jubilación y la enrarecida situación en torno al club llevaron a que ambas partes hayan decidido, de mutuo acuerdo, tomar esta decisión que desgasta aún más a un Higuera que debe prescindir de otro colaborador directo (como ya hizo de Viadero), pero a cambio le permite planificar con tiempo el relevo.

De hecho, el Racing ya ha comenzado las conversaciones para contratar al que será su nuevo director deportivo, de modo que pueda confeccionar la plantilla del próximo curso (independientemente de la categoría en la que milite el club), contactar con futbolistas y decidir sobre renovaciones y bajas. Y en las oficinas de los Campos de Sport esperan cubrir la vacante en un breve espacio de tiempo. Con el mercado cerrado no existe una gran premura, pero al mismo tiempo la salida del asturiano pone en duda la estrategia tomada respecto a la estructura técnica, para la que se contrató a una persona ya cerca de la edad de jubilación en un proyecto que necesariamente no podía ser a largo plazo.

En el comunicado de prensa, el Racing agradece «profundamente el trabajo, profesionalidad y dedicación» mostrada por Pachín durante esta segunda etapa en el organigrama técnico del club. El reto del asturiano a su llegada a Santander no fue pequeño: normalizar la política de fichajes de un club que en los dos últimos años había cambiado casi por completo y en un momento en el que se habían producido media docena de altas y otras tantas bajas. Y no lo ha podido culminar con éxito. Sólo como ejemplo, en este mercado de invierno se ha incorporado a tres futbolistas. Uno de ellos, Franco Acosta, que se ha quedado varias veces sin convocar y otro, Adrián Gurdiel, para ocupar el lateral derecho, para lo que fue necesario destituir e indemnizar a un capitán de la plantilla y teórico titular a principio de curso: David Córcoles. A eso hay que añadirle otras incorporaciones del pasado mercado estival que no han cumplido con las expectativas, como Juanjo o Álex García, entre otros.

Trayectoria

Como futbolista, Pachín (Turón, 1953) vistió la camiseta del Langreo (1970-1972) y la del Ourense (1973-75) en Segunda División. Posteriormente, fichó por el Burgos, donde compitió durante dos temporadas (1977-1979) en Primera División. En total, el delantero disputó 38 partidos en la máxima categoría del balompié español, con un balance de doce tantos. Y desde El Plantío llegó al Racing. Estuvo en El Sardinero del 79 al 81. Precisamente, en esa última temporada, en la que los verdiblancos lograron el ascenso a Primera División, coincidió en el vestuario con un jovencísimo Víctor Diego. Jugó 36 partidos con el conjunto cántabro en esas dos campañas y anotó siete goles.

Como entrenador ha tenido dos experiencias distintas en el Racing. Las dos, sin mucha suerte. La primera, en la campaña 1988-89, como entrenador del primer equipo. Cogió al conjunto cántabro en Segunda División en la jornada 24, en sustitución de Armando Ufarte. En aquel vestuario coincidió, entre otros, con Marcelino García Toral. Su balance fue de tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas y no pudo salvar al equipo del descenso a Segunda División B.

Posteriormente, se hizo cargo del filial en el verano del año 2000. Después de 24 jornadas –con seis triunfos, nueve empates y nueve derrotas– fue sustituido por Manolo Preciado en el banquillo. El segundo equipo verdiblanco terminó descendiendo a Tercera División.