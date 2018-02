«Parece clara la sensación de que el equipo no va» Javier Cotera El presidente del Racing, Manolo Higuera, visiblemente emocionado, explicó la decisión de destituir a Ángel Viadero: «El momento más duro de la temporada» SERGIO HERRERO Santander Domingo, 4 febrero 2018, 21:06

El presidente del Racing, Manolo Higuera, tras el cese de Ángel Viadero, reconoció que se trata del «momento más duro de la temporada. Muy doloroso. Algo a lo que no me quiero acostumbrar». Emocionado por la situación, explicó que «la decisión no estaba tomada de antemano».

«En el fútbol mandan los resultados y parece clara la sensación de que el equipo no va», argumentó el camino elegido por el Racing. «Cuando tienes que tomar decisiones tienes que hacer lo que piensas que es mejor. Pensamos que que hay que dar un cambio de timón y estimular al futbolista».

El mandatario verdiblanco dijo que «probablemente», la destitución «es el único recurso a estas alturas de la temporada cuando las cosas van en una dinámica tan negativa». «Entiendo y deseo que sea lo mejor».

Sobre las protestas de la grada, Higuera afirmó que «la gente lo que tiene que hacer es expresarse» y aseguró que aunque los cánticos pidiendo la dimisión del técnico no fueron «decisivos» a la hora de tomar la decisión, «lo que ve la gente lo vemos los demás. No hay dos partidos. Todos tenemos los mismos ojos y la misma capacidad de analizar».