Fútbol A Pedro Martín le gusta el Racing Pedro Martín, uno de los pretendidos por el Racing. / AVELINO GÓMEZ El delantero, que fue ofrecido al club, es una de las preferencias, pero apura sus opciones de jugar en Segunda MARCOS MENOCAL Santander Domingo, 16 julio 2017, 08:17

Al Racing le gustó Pedro Martín desde el primer momento –como un flechazo– y al jugador le agrada el interés del Racing –aún más importante–, pero la última conversación que hubo entre el entorno del delantero y los responsables racinguistas fue toda una declaración de intenciones: Su primer deseo es jugar en Segunda. El malagueño es el primero de una lista que cada día sufre cambios, debido a la inestabilidad del mercado y a los pocos acuerdos firmes que se consiguen a mediados de julio.

Martín es un delantero rápido, habilidoso y muy versátil, que cumple con el perfil de atacante que busca Viadero. Su fútbol encaja perfectamente con lo que la plantilla racinguista demanda, ya que actualmente adolece de todo; defensas, delanteros y hombres de banda. El futbolista del Mirandés –porque actualmente tiene contrato con el club burgalés– no continuará en Anduva. La directiva de Miranda le dio carta libre para buscarse equipo al finalizar la pasada temporada y consumarse el descenso. Precisamente debido a esa circunstancia, el atacante fue ofrecido al Racing. No obstante, Martín, como otros tantos jugadores de su nivel, afronta el verano con la premisa fundamental de apurar sus opciones de no bajar de categoría. El Racing se encuentra condenado a esperar, de ahí que mañana en la pretemporada la estampa sea más bien pobre para un aspirante al ascenso. En la secretaría técnica trabajan con dos hojas de ruta; la primera –en la que está Martín– incluye futbolistas de Segunda División cuya continuidad en sus clubes está dudosa o, por lo contrario, están libres y con capacidad de elegir dónde jugar. Este perfil de jugadores es el que demanda el Racing. Sin embargo es muy probable que hasta muy entrado el mes de agosto no puedan negociar una posible llegada.En El Sardinero lo saben y, por eso, manejan otra lista integrada por efectivos de la Segunda B.De esta última relación salió el fichaje de Gonzalo de la Fuente, con quien se logró cerrar el acuerdo a última hora del pasado viernes.

Hoy se conocerán los nombres de los canteranos que harán la pretemporada con el primer equipo

El mismo cantar

El club trabaja con muchos frentes abiertos ya que, precisamente, para contrataciones primordiales como la de Martín –si fuera el caso– sabe que tendrá que reservar una importsante partida presupuestaria. No es nada nuevo lo que le ocurre al Racing en este inicio de pretemporada, más bien es la tónica habitual. Sin embargo en esta ocasión el tiempo juega aún más en su contra ya que la disputa del play off –un mes y medio de competición extra– le ha puesto a la cola en muchas de las operaciones.

En el club, pese a mostrar su inquietud por lo complicado que está siendo atar a los futbolistas, consideran que no deben precipitarse ya que se conserva la base de la temporada pasada en la plantilla. Los doce efectivos que continúan, más Quique Rivero y Gonzalo –las dos incorporaciones hasta el momento– confirman un bloque que a esta alturas en 2016 no existía. Ahora bien, el tiempo pasa y la Liga está a poco más de un mes de distancia. Mañana comenzarán los entrenamientos y hoy se harán públicos los nombres de los canteranos que realizarán el trabajo previo a la competición con el primer equipo.