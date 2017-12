Pena, Juanjo y Córcoles se retiran con molestias de El Sardinero Celedonio Martínez Granero trabajó al margen por precaución y Aquino, que ya está disponible a pleno rendimiento, será el único cambio en el once inicial del domingo MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 1 diciembre 2017, 07:10

Héber Pena, Córcoles y Juanjo se retiraron con molestias del entrenamiento de ayer en El Sardinero. Lo del primero de ellos ya no es noticia porque desde que en el partido frente al Lealtad (12 de noviembre, jornada 14) realizara un mal gesto y su rodilla se inflamara no ha levantado cabeza. Las pruebas descartan cualquier lesión, pero el futbolista sufre dolores. No quiere parar del todo -ni él ni el cuerpo técnico- pero le obliga a soportar molestias. Lo de los otros dos compañeros sí fue nuevo; Córcoles se llevó un golpe y el alicantino se fue a la ducha antes de tiempo y el cántabro un pisotón en un dedo del pie que en un principio parecía grave. El delantero fue de inmediato, acompañado por los médicos a realizarse una radiografía puesto que no tenía buena pinta. Las primeras exploraciones no descartaban una fractura, pero afortunadamente se quedó en un susto. No obstante, una contusión similar le dejó a Gonzalo fuera de combate durante casi un mes.

El accidentado entrenamiento de ayer en El Sardinero se completó con el trabajo específico de Borja Granero, que tan solo se ejercitó junto al recuperador. Las pruebas a las que se sometió el pasado miércoles descartaron cualquier rotura de fibras, pero el capitán siente tirantez y molestias y por precaución Viadero no quiso forzarle. Lo más normal es que Granero repita en el centro de la zaga junto a Gonzalo, la misma pareja de los últimos partidos. Debido a la ausencia del capitán durante los ensayos, el entrenador probó como centrales a Gonzalo y a Regalón y en algunos lances del partido colocó también a Gándara. En el resto de posiciones no parece haber dudas y tras lo visto en El Sardinero aún menos. Julen y Sergio Ruiz serán los laterales; Antonio Tomás y un recuperado Javi Cobo ocuparán las plazas de pivote y Óscar y Héber Pena, las bandas.

Tan solo faltaba por dilucidar quién sería el compañero de Aquino en el ataque. Por el momento parece que le dura el crédito a Pau Miguélez, que pese a que aún no ha visto portería desde que en Mieres ante el Caudal se ganase el puesto, repetirá como delantero. Aquino, por su parte, se quedó al finalizar el entrenamiento ensayando las faltas desde el borde del área. El murciano recuperará su rol tras dos semanas en el dique seco y se encargará de los golpes francos.